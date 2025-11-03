'டிடிவி தினகரன் எடுப்பது பழைய படம், புதிய பிரிண்ட்' - ஆர்.பி.உதயகுமார் விளாசல்!
திமுகவை வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என கன்னியாகுமரி முதல் சென்னை வரை மக்கள் முடிவு எடுத்து விட்டார்கள் என்று ஆர்.பி.உதயகுமார் கூறினார்.
Published : November 3, 2025 at 6:16 PM IST
மதுரை: டிடிவி தினகரன் எடுக்கும் பழைய படம் மக்களிடம் ஓடாது என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் விமர்சித்தார்.
மதுரை தல்லாகுளத்தில் நடைபெற்ற திருமண விழா ஒன்றில் பங்கேற்ற அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவருமான ஆர்.பி.உதயகுமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர் கூறுகையில், "SIR'' தொடர்பாக திமுக நடத்திய அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு 60 கட்சிகளுக்கு மட்டுமே அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. 20 கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கவில்லை, SIR தொடர்பாக நீதிமன்றங்கள், மக்களிடம் பல விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன, SIR குறித்து அச்சம் தேவையில்லை'' என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், ''அமமுக என்ற கட்சியை நடத்தும் டிடிவி தினகரன் திடீரென அதிமுகவை காப்பாற்ற புதிய அவதாரம் எடுத்துள்ளார். டிடிவி தினகரன் எடுப்பது பழைய படம். புதிய பிரிண்ட். அவரின் படம் மக்களிடம் ஓடாது. டிடிவி தினகரன் தான் ராஜராஜ சோழன், நீங்கள் தான் அதிமுகவை மீட்டு தர வேண்டும் என தொண்டர்கள் யாரும் அவரிடம் கேட்கவில்லை. ஒரு தேர்தலில் கூட அமமுக வெற்றி பெறவில்லை. தேர்தலில் டிடிவி தினகரன் மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளார். டிடிவி தினகரனின் கொள்கை, கோட்பாடு, லட்சியம் எங்களுக்கு தேவை இல்லை என மக்கள் முடிவு செய்துவிட்டார்கள். அதிமுக வேண்டாம் என அமமுகவை தொடங்கிய டிடிவி தினகரன் இன்று தாய் வீட்டுக்கு வர வேண்டுமென பேசுகிறார்.
எடப்பாடி பழனிசாமியின் சேவைக்கு நோபல் பரிசு கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம். ஆனால், வரலாற்றில் துரோகத்திற்கு நோபல் பரிசு கொடுத்ததில்லை. தமிழகத்தில் மன்னராட்சிக்கு முடிவுகட்டி மக்களாட்சியை கொண்டு வருவதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி முடிவுரை எழுதிக் கொண்டிருக்கிறார். தமிழகத்தில் ஜனநாயகத்தை வளர்க்க எடப்பாடி பழனிசாமி பாடுபட்டு வருகிறார். எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அவர் பெற்றெடுத்த பிள்ளை உதவி செய்து வருவதில் எந்தவித ஆச்சரியமும் இல்லை. மகன் உதவி செய்வது சட்டவிரோதம் கிடையாது, இதனை சிலர் வேறு பார்வையில் பார்த்தால் அதற்கு நாம் பொறுப்பாக முடியாது. எடப்பாடி பழனிசாமியை முதல்வராக்க வேண்டும் என மக்கள் முடிவு செய்து விட்டார்கள். அதை திசை திருப்பும் விதமாக முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசுகிறார்.
|இதையும் படிங்க: கடந்த நான்கரை வருஷமா மகனை பற்றியே முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சிந்தித்தார் - பாஜக ஜெயபிரகாஷ்!
தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் ஒரே மாதிரியாக தான் அமைந்துள்ளன. சோழமண்டலம், பாண்டிய மண்டலம் என மக்கள் பிரித்துப் பார்த்து வாக்களிக்கவில்லை. திமுகவை வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என கன்னியாகுமரி முதல் சென்னை வரை மக்கள் முடிவு எடுத்து விட்டார்கள். செங்கோட்டையன் பின்புலத்தில் யார் இருக்கிறார்கள்? என எனக்கு எப்படி தெரியும்? செங்கோட்டையன் பின்புலத்தில் யார் இருந்தால் எனக்கென்ன?.'' என்றார்.