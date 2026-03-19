அதிமுக சார்பில் யாரும் விஜயுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடவில்லை - முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி பேட்டி

திமுக ஆட்சிக்கு எதிரான மக்களின் அதிருப்தி, அதிமுகவுக்கு சாதகமாக மாறும் என முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி கூறியிருக்கிறார்.

அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி (கோப்புப்படம்)
அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 19, 2026 at 10:37 AM IST

சென்னை: எந்த கட்சிகளும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை கூட்டணிக்கு அழைக்கவில்லை என்றால் தனித்துதான் போட்டியிட முடியும் என முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் இஃப்தார் நோன்பு திறக்கும் நிகழ்ச்சி மாமல்லபுரத்தில் உள்ள தனியார் விடுதியில் நேற்று (மார்ச் 18) நடைபெற்றது. இதில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் இஸ்லாமியர்களுடன் இணைந்து நோன்பு திறந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து மாலை நேர தொழுகையில் கலந்துகொண்ட விஜய் நிகழ்ச்சியின் இறுதியில் உரையாற்றினார்.

அப்போது பேசிய அவர், "நாம் அரசியலுக்கு வந்ததில் இருந்தே, நம்மை குறித்து தொடர்ந்து வதந்திகளை பரப்பிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். இப்போது தவெக இவர்களுடன் கூட்டணி, அவர்களுடன் கூட்டணி என்று திட்டமிட்டே வதந்திகளை பரப்பி வருகின்றனர். ஆனால் நம்மை பொருத்தவரை எப்போதும் மதச்சார்பற்ற கொள்கை, சமூகநீதி என்பதுதான் நமது நிலைப்பாடு. அதனை எதற்காகவும் சமரசம் செய்துகொள்ள மாட்டோம். தவெக தலைமையில் தான் ஆட்சி என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம்" என்று பேசி வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்.

இந்நிலையில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி, பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை கிரீன்வேஸ் சாலையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் சந்தித்த பிறகு, செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது,"தொகுதி பங்கீடு குறித்து அதிமுக தலைவர் விரைவில் அறிவிப்பார். தேர்தல் சுற்றுப்பயணம் குறித்த அறிவிப்பும் காலநேரம் பார்த்து வெளியிடப்படும்" என்றார்.

அவரிடம் தவெகவுடனான் கூட்டணி பேச்ச்வுவார்த்தை குறித்து கேள்வி எழுப்பியதற்கு, "நடிகர் விஜய் தனித்து நிற்க விரும்பினால் நிற்கட்டும். அதிமுக சார்பில் யாரும் அவரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவில்லை. ஒருவரும் சேரவில்லை என்றால், அவர் தனித்துதான் போட்டியிட வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.

மேலும், "அதிமுகவின் ஓட்டு வங்கி குறையாது. இரட்டை இலை சின்னத்திற்கு மக்களின் ஆதரவு உறுதியாக உள்ளது. திமுக ஆட்சிக்கு எதிரான மக்களின் அதிருப்தி, அதிமுகக்கு சாதகமாக மாறும்" என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி அமைவது உறுதி என்றும், அதை எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர் என்றும் கூறினார்.

கடைசியாக, தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக எந்த இழுபறியும் இல்லை. மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா காலத்திலிருந்தே, அதிமுக எப்போதும் பொறுமையாக செயல்பட்டு வருகிறது. இப்போதும் அதே அணுகுமுறையை பின்பற்றுகிறது" என்று தெரிவித்தார்.

