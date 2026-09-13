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மிசா குறித்த வரலாறு தெரியாதவர்கள் சட்டப்பேரவையில் பேசுகிறார்கள் - பொன்முடி விமர்சனம்

அரசியல் ரீதியாக விமர்சனங்கள் முன்வைக்கலாம் என்றாலும், அவை சட்டமன்றத்தின் மாண்புக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத வகையில் இருக்க வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி பேசினார்.

விழுப்புரத்தில் திமுக கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி
விழுப்புரத்தில் திமுக கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 13, 2026 at 9:31 AM IST

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விழுப்புரம்: மிசா சட்டம் குறித்த வரலாறும், அதன் பின்னணி தெரியாதவர்களே தற்போது அதுகுறித்து சட்டப்பேரவையில் பேசி வருகிறார்கள் என முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜயின் பேச்சை கண்டித்து நேற்று (செப்.12) தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. அந்த வகையில், விழுப்புரம் நகராட்சி திடலில் திமுக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

விழுப்புரம் மத்திய மாவட்ட திமுக செயலாளர் லட்சுமணன் தலைமையில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான பொன்முடி, முன்னாள் அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான், முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கௌதமசிகாமணி உள்ளிட்ட ஏராளமான திமுக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டு தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்க்கு எதிராக கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர்.

அப்போது மேடையில் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி, “சட்டமன்றம் என்பது ஜனநாயகத்தின் முக்கியமான அமைப்பு. அங்கு உறுப்பினர்கள் எந்த கருத்தை முன்வைத்தாலும் கண்ணியத்துடனும், நாகரீகத்துடனும் பேச வேண்டும். சட்டமன்றத்தில் பேச வேண்டிய விஷயங்களை முறையாக பேசாமல், மரபுகளை மீறி பேசுவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. சட்டமன்றத்தையே அவமதிக்கும் வகையில் முதலமைச்சர் விஜய் செயல்பட்டார்” என விமர்சித்தார்.

மேலும், “சட்டப்பேரவையில் பேசும்போது பேச்சில் கண்ணியமும், மரபும் இருக்க வேண்டும். அரசியல் ரீதியாக விமர்சனங்கள் முன்வைக்கலாம் என்றாலும், அவை சட்டமன்றத்தின் மாண்புக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத வகையில் இருக்க வேண்டும்” என்று வலியுறுத்தினார்.

மிசா சட்டம் தொடர்பாக பேசிய அவர், “மிசா சட்டம் குறித்த வரலாறு மற்றும் அதன் பின்னணி தெரியாதவர்களே தற்போது அதுகுறித்து சட்டப்பேரவையில் பேசுகிறார்கள்” என்றார்.

அப்போது மேடையில் அவருக்கு பின்னால் இருந்தவர்கள் அவருக்கு மிசாவை பற்றி தெரியாது, த்ரிஷாவை பற்றிதான் தெரியும் என்றனர். இதனைக் கேட்டு சுதாரித்து கொண்ட பொன்முடி, அதனை நான் சொல்லவில்லை என்று அதனை தவிர்த்துவிட்டு, பேசினார்.

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அவசரநிலைக் காலத்தில் கொண்டு தமிழகத்தில் தற்போதைய அரசியல் சூழ்நிலை குறித்தும் பேசிய அவர், “முதலமைச்சர் விஜய்யை மக்கள் தெரிந்தோ, தெரியாமலோ ஆட்சியில் அமர வைத்துவிட்டனர். மிசா சட்டத்தின் கீழ், அன்றைய காலகட்டத்தில் பலர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். அந்த வரலாற்றை அறியாமல் பேசுவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது.

மிசா சட்டத்தை ஆதரிப்பது போன்ற கருத்துகள் சட்டப்பேரவையில் வெளிப்படுகிறது. இதுபோன்ற வரலாற்று நிகழ்வுகளை அரசியல் கேலிக்கூத்தாக மாற்றாமல், அதன் பின்னணியையும், அப்போது ஏற்பட்ட ஜனநாயக பாதிப்புகளையும் புரிந்து கொண்டு பேச வேண்டும்.

மேலும், நடைபெற உள்ள இடைத்தேர்தலில் திமுகவுக்கு ஆதரவாக கட்சியினர் தீவிரமாக பணியாற்ற வேண்டும். திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினின் கரத்தை வலுப்படுத்தும் வகையில் தேர்தல் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்” என்று வலியுறுத்தினார்.

TAGGED:

EX MINISTER PONMUDI
CM VIJAY
மிசா சட்டம்
திமுக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
PONMUDI SLAMS CM VIJAY

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