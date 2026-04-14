உதயநிதியை விமர்சிக்க எவ்வளவோ இருக்கு - ராயபுரம் அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயக்குமார்

பாஜக கொள்கை வேறு, அதிமுக கொள்கை வேறு என ராயபுரம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் டி. ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார்.

இராயபுரம் தொகுதியில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட டி.ஜெயக்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 14, 2026 at 9:47 PM IST

சென்னை: தனிப்பட்ட விமர்சனங்களை உதயநிதி முன்னெடுத்து வருவதாக ராயபுரம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு இராயபுரம் தொகுதியின் அதிமுக வேட்பாளரான ஜெயக்குமார், அத்தொகுதியில் இன்று (ஏப்ரல் 14) வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார். இதற்கிடையே ஈடிவி பாரத்திற்கு அவர் பிரத்யேக பேட்டியளித்தார்.

அப்போது அவரிடம் அதிமுக, பாஜக-விற்கு அடிமையாக உள்ளதாக முதலமைச்சரின் விமர்சனம் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், "முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், மக்களை திசை திருப்பி அரசியல் ஆதாயம் தேட நினைக்கிறார். அது மக்கள் மத்தியில் எடுபடாது. மேலும், உதயநிதி ஸ்டாலின், அரசியலில் தனிப்பட்ட விமர்சனத்தை செய்து வருகிறார். அவர் குறித்து விமர்சனம் செய்ய எவ்வளவோ இருக்கு, அவற்றையும் சொல்ல வேண்டியிருக்கும்" என்றார்.

முன்னதாக பேசிய அவர், "குடிநீரில் கழிவு நீர் கலந்து வருகிறது. நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும் போது இதுபோன்ற புகார்கள் இல்லை. ஏதாவது, புகார் இருந்தாலும் தொலைபேசியில் என்னை அழைப்பார்கள், நான் உடனடியாக வந்து பார்ப்பேன்.

ஆனால், இப்போது புகார்களை கேட்க கூட ஆள் இல்லை. இதனால் 5 வருடம் பிரச்சனைகளை அனுபவித்து விட்டோம், இனி இராயபுரம் தொகுதியில் அதிமுக வரவேண்டும், ஜெயக்குமார் வரவேண்டும் என மக்கள் நினைக்கிறார்கள். நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக வந்தவுடன், சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையை சரி செய்வேன்.

கஞ்சா, அபின் ஆகியவை சர்வ சாதாரணமாக கிடைக்கிறது. ஏனெனில், திமுக இதற்கு துணை போகிறது. அதை முழுமையாக தடுத்து இளைஞர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதே முதல் வேலை. இந்த தொகுதியில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர், தொகுதிக்கு என எதையும் செய்யவில்லை. அவர் பெயர் கூட தொகுதி மக்களுக்கு தெரியாது. என் பெயரை குழந்தையிடம் கேட்டாலும் சொல்லும். ஒவ்வொரு வீட்டிலும் நான் இருக்கிறேன்.

பெரும்பான்மை, சிறுபான்மை, சாதி, மதம் இவற்றைவிட மனித நேயம் தான் முக்கியம். அதுதான் வெற்றி பெறும். அடுத்தவர் மனநிலையில் இருந்து பார்க்க வேண்டும், அவன் தான் உண்மையான தலைவன். அதுபோன்று இருப்பவன் நான் என்பது சிறுபான்மை மக்களுக்கு தெரியும். கண்டிப்பாக எனக்கு தான் மக்கள் வாக்களிப்பார்கள்.

நாங்கள் தான் முதலில் தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டோம். எங்களின் 10 ஆயிரம் ரூபாய் திட்டத்தை பார்த்துதான் திமுக 8 ஆயிரம் ரூபாய் கூப்பன் திட்டத்தை அறிவித்திருக்கின்றனர். வங்கி கணக்கில் செலுத்தாமல் கட்சிக்காரர்கள் நன்மைக்காக கூப்பனாக வழங்குவதாக அறிவித்திருக்கின்றனர்.

இதையும் படிங்க: நாளை தமிழகம் வரும் பிரதமர் மோடி; பாதுகாப்பு வளைத்திற்குள் நாகர்கோவில் - போக்குவரத்தும் மாற்றம்

திமுக தேர்தல் அறிக்கைதான் காப்பியடிக்கப்பட்டது. 2021 ஆம் ஆண்டு வெற்றி பெற்ற உடன் மகளிர் உரிமை தொகை உடனடியாக வழங்கவில்லை. நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரும்போது தான் கொடுத்தார்கள். அதிமுக தேர்தல் அறிக்கை உடனடியாக நிறைவேற்றப்படும்" என்றார்.

தொடர்ந்து, அதிமுக வெற்றி பெற்றால், பாஜக ஆட்சிக்கு வந்துவிடும் என கூறுவது எல்லாம் வீணான கற்பனை. அதுபோன்று ஒரு போதும் நடக்காது. பாஜக உடனான கூட்டணி என்பது தேர்தலுக்காக அமைக்கப்பட்டது. பாஜக கொள்கை வேறு, எங்கள் கொள்கை வேறு. இதன்மூலம் இவர்கள் மக்களை திசை திருப்ப பார்க்கிறார்கள்" என்றார்.

