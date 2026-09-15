பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமை செயலகம் தேவையா? ராஜ்பவனில் அமைக்கலாமே: ஜெயக்குமார் பேச்சு
மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை நசுக்கி தலைமைச் செயலகம் கட்டினால் அது மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனையாக தான் உருமாறும் என ஜெயக்குமார் கூறினார்.
Published : September 15, 2026 at 1:58 PM IST
சென்னை: பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமை செயலகம் தேவையா? என தவெக அரசுக்கு முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கேள்வி எழுப்பினார்.
பேரறிஞர் அண்ணாவின் 118-வது பிறந்த நாளையொட்டி அதிமுக சார்பில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளரும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான எடப்பாடி பழனிசாமி, அண்ணா சாலையில் உள்ள அண்ணா சிலை அருகே வைக்கப்பட்டிருந்த அண்ணாவின் திருவுருவப் படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். அப்போது அவருடன் அக்கட்சியைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர்களும் பங்கேற்றனர்.
அந்த வகையில், முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாரும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக் கொண்டார். பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "இந்த உலகம் உள்ள வரை அதிமுக என்றும் நிலைத்து நிற்கும். பட்டினம்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் முடிவுக்கு எனது கண்டனங்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் மிக முக்கியம். லூப் சாலை மற்றும் சாந்தோம் சர்ச் அமைந்துள்ள பகுதிகளில் ஏராளமான பள்ளிகள் உள்ளன. அங்கு 25 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர்.
ஏற்கனவே வாகனங்கள் நகர முடியாத அளவிற்கு அங்கு போக்குவரத்து நெரிசல் உள்ளது. இத்தகைய பகுதியில் மக்களின் வரிப்பணம் ரூ. 1,200 கோடியில் 25 ஏக்கரில் தலைமைச் செயலகம் கட்ட வேண்டிய அவசியம் என்ன?
பல பள்ளிகளில் குடிநீர் வசதி கூட இல்லாத நிலையில், மக்களின் வரிப் பணத்தை அவர்களுக்கே பயன்படும் திட்டங்களுக்குச் செலவிட வேண்டும். மீனவர்கள் தற்போது கூட்டம் கூட்டி இந்தத் திட்டத்திற்குத் தீவிர எதிர்ப்புத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
பட்டினம்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் அமைந்தால் கலங்கரை விளக்கம் மற்றும் கிரீன்வேஸ் சாலைகளில் பேரிகார்டு போட்டு அடைத்து விடுவார்கள். பாஸ் வாங்கிக் கொண்டு தான் வரவேண்டிய சூழல் ஏற்படும்.
மக்கள் நடமாட்டமும் குடியிருப்புகளும் இல்லாத பகுதி, கிண்டி ராஜ்பவன், சென்னை அவுட்டர் போன்ற இடங்களில் 5,000 கோடி ரூபாய் செலவில் தலைமைச் செயலகம், அமைச்சர்களுக்கான வீடுகள், எம்எல்ஏ விடுதிகள், அரசு அலுவலகங்கள் என அனைத்தையும் ஒன்றாகக் கட்டலாமே.
சென்னையின் இதயமாகவும் நெரிசல் மிகுந்ததாகவும் இருக்கும் பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் தலைமைச் செயலகம் வந்தால், நீதிபதிகள் உட்பட அனைத்துத் தரப்பு மக்களும் கடும் அவதிக்குள்ளாவார்கள்.
மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை நசுக்கி தலைமைச் செயலகம் கட்ட வேண்டிய அவசியமில்லை. அதையும் மீறி அமைத்தால் மக்கள் அனுமதிக்க மாட்டார்கள். அப்படியே கட்டினாலும் அது மீண்டும் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனையாகதான் உருமாறும்" என்றார்.
தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் நிலவும் மின்தட்டுப்பாடு குறித்துப் பேசிய அவர், "தமிழ்நாட்டின் மின்தேவையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டியது அரசின் கடமை. தற்போது 4,000 மெகா வாட் மின்சாரம் தேவைப்படும் சூழலில் காற்றாலை மற்றும் நீர் மின்சாரம் ஆகியவற்றால் தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியவில்லை.
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மத்திய அரசிடம் பேசி கூடுதலாக மின்சாரம் பெற்று மின்வாரியத்தில் சேர்த்தால் மின்வெட்டு வராது. அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மற்றும் கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் ஆகியோர் பேட்டி அளிக்கும் போதே மின்வெட்டு ஏற்படும் அவலநிலை நிலவுகிறது. தமிழ்நாடு வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டால் மக்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.
பட்டினப்பாக்கம் தலைமைச் செயலகத் திட்டத்தைக் கைவிட வேண்டும். சீரான மின் விநியோகத்தை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும். தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் தொகுதிகள் ஏற்கனவே அதிமுகவின் தொகுதிகள் என்பதால், அங்கு அதிமுகவின் வெற்றி நிச்சயம்" என அவர் தெரிவித்தார்.