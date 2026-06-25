அமைச்சர் ஆனந்துடன் திடீர் சந்திப்பு - தவெகவில் இணைகிறார் சி.விஜயபாஸ்கர்?
விஜயபாஸ்கர், சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள தவெக பொதுச் செயலாளரும், அமைச்சருமான என். ஆனந்த் இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று அவரை சந்தித்து பேசியுள்ளார்.
Published : June 25, 2026 at 10:40 AM IST
சென்னை: அதிமுகவிலிருந்து விலகிய சி. விஜயபாஸ்கர், அமைச்சர் என். ஆனந்தை திடீரென நேரில் சந்தித்து பேசிய நிலையில், வரும் திங்கட்கிழமை அவர் தவெகவில் இணைய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று, காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மற்றும் ஐ.யூ.எம்.எல் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. ஆளும்கட்சியாக இருந்த திமுக இந்த தேர்தலில் 2ஆம் இடம் பெற்று எதிர்க்கட்சியாக அமர்ந்திருக்கிறது. ஆனால் கடந்த முறை எதிர்க்கட்சியாக இருந்த அதிமுக 47 இடங்களை மட்டுமே கைப்பற்றி 3ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது.
தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து வருவதால் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது அக்கட்சியினர் கடும் அதிருப்தியில் உள்ளனர். இதனால், கட்சிக்குள்ளேயே அவர் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் முன் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கும்படி முதலமைச்சர் விஜய்க்கு, ஆளுநர் அறிவுறுத்தி இருந்த போது, சி.வி. சண்முகம், எஸ்.பி. வேலுமணி தலைமையிலான 25 பேர் கொண்ட அணி, வெளிப்படையாகவே தங்கள் ஆதரவை விஜய்க்கு தெரிவித்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, மதுராந்தகம் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மரகதம் குமாரவேல், பெருந்துறை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயக்குமார், தாராபுரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சத்யபாமா, அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இசக்கி சுப்பையா ஆகிய 4 பேர் தங்கள் பதவிகளை ராஜிநாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்தனர்.
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இதனால், கட்சித் தாவல் தடை சட்டத்தை அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கையில் எடுத்த நிலையில், அதிருப்தி அணியில் இருந்த எஸ்.பி. வேலுமணி தலைமையிலான சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சமாதானத்திற்கு வந்தனர். ஆனால், சி.வி.சண்முகம், சி. விஜயபாஸ்கர் ஆகிய இருவர் மட்டும் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்திப்பதை தவிர்த்து வந்தனர்.
கடந்த 16 ஆம் தேதி சி. விஜயபாஸ்கர் தனது விராலிமலை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். இதனால் சட்டமன்றத்தில் 47ஆக இருந்த அதிமுகவின் பலம் 42 ஆக குறைந்துள்ளது. சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்த விஜயபாஸ்கர், தவெகவில் இணைய உள்ளார் என தகவல் பரவி வந்த நிலையில் அவர் தொடர்ந்து அமைதி காத்து வந்தார்.
இந்நிலையில் விஜயபாஸ்கர், சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள தவெக பொதுச் செயலாளரும், அமைச்சருமான என். ஆனந்த் இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று சந்தித்து பேசியுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து வரும் திங்கட்கிழமை அவர் தவெகவில் இணைய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய், திருச்சி கிழக்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்த நிலையில் தமிழகத்தில் தற்போது 6 சட்டமன்ற தொகுதிகள் காலியாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.