டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்டில் சிக்கி ரூ.57 லட்சம் பணத்தை இழந்த பத்மபூஷன் விருது பெற்ற விஞ்ஞானி... மிரள வைக்கும் சைபர் மோசடி
டிஜிட்டல் கைது செய்து இருப்பதாக விஞ்ஞானி ராமசாமியிடம் கூறிய மோசடி கும்பல் அவரை ஏழு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தி வைத்துள்ளது.
Published : December 14, 2025 at 8:43 PM IST
சென்னை: டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் எனப்படும் சைபர் மோசடியில் சிக்கி ரூ.57 லட்சத்தை பத்மபூஷன் விருது பெற்ற விஞ்ஞானி ராமசாமி இழந்துள்ளார்.
மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறையின் முன்னாள் செயலாளராக பணிபுரிந்தவர் சென்னையை சேர்ந்த டி.ராமசாமி (77). இவர் தற்போது சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் தோல் தொழில்நுட்ப துறையில் விசிட்டிங் பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார்.
பேராசிரியர் ராமசாமி தோல் பதனிடும் துறையில் பல தொழில்நுட்பங்களை கண்டுபிடித்து உள்ளார். மேலும் புகழ்பெற்ற தோல் விஞ்ஞானி மற்றும் ஆராய்ச்சியாளரான இவருக்கு கடந்த 2001 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கியது. தவிர, 2014 ஆம் ஆண்டு பத்ம பூஷன் விருதும் வழங்கியது. தொடர்ந்து ராமசாமி பல முக்கிய அறிவியல் அமைப்புகளில் உறுப்பினராகவும் இருந்து வருகிறார்.
இப்படி பல ஆராய்ச்சி துறையில் பல்வேறு விருதுகளை வாங்கி கோலோச்சிய ராமசாமி, 'டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்' எனப்படும் சைபர் மோசடியில் சிக்கி, சுமார் 57 லட்சம் ரூபாயை இழந்திருக்கும் சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இவரை டிஜிட்டல் கைது செய்து இருப்பதாக கூறிய மோசடி கும்பல் அவரை ஏழு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தி வைத்திருந்த சம்பவம், அவரை மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாக்கி உள்ளது.
என்ன நடந்தது?
கடந்த செப்டம்பர் மாதம் ஒருநாள் காலை 11.30 மணியளவில், ராமசாமிக்கு புதிய எண்ணில் இருந்து அழைப்பு வந்துள்ளது. அதை எடுத்து பேசிய போது, எதிர்முனையில் பேசிய நபர் தொலைத்தொடர்பு துறையிலிருந்து பேசுவதாக கூறியுள்ளார். அப்போது, உங்கள் ஆதார் விவரங்களை பயன்படுத்தி டெல்லியில் சிம் கார்டு ஒன்று வாங்கப்பட்டுள்ளது. அந்த சிம் கார்டு மூலம் சட்டவிரோத குற்றங்கள் நடைபெற்றுள்ளதாக டெல்லி காவல்துறையில் 14 புகார்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக அந்த நபர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்குள் டெல்லி காவல் நிலையத்தில் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் எனவும் ராமசாமியை அந்த நபர் மிரட்டி உள்ளார். இதைக் கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த பேராசிரியர், தான் சென்னையில் வசித்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளார். அதற்கு அந்த நபர், இந்த அழைப்பை டெல்லி காவல்துறைக்கு மாற்றுகிறேன், அவர்கள் உங்களிடம் பேசுவார்கள் என தெரிவித்துள்ளார்.
அதன்பின் ஒருவர் டெல்லி காவல்துறை அதிகாரி எனக் கூறி வாட்ஸ்அப் வீடியோ காலில் இணைய உத்தரவிட்டு உள்ளார். அதற்கு ராமசாமி நான் வாட்ஸ்அப் பயன்படுத்தவில்லை எனக் கூறியுள்ளார் ஆனாலும், அவர்கள் கட்டாயப்படுத்தியதால் வாட்ஸ்அப் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து வீடியோ காலில் பேசியுள்ளார்.
அப்போது டெல்லி காவல்துறை சின்னத்துடன் காவலர் சீருடையில் தோன்றிய நபர், ராமசாமியை தனிமையில் இருக்க வற்புறுத்தியுள்ளார். பிறகு அந்த நபர் தன்னை டெல்லி காவல்துறை உதவி ஆய்வாளர் மோகன் சிங் என அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு ராமசாமி பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டதாக எஃப்ஐஆர் நகல் மற்றும் எண்களை காட்டி உள்ளார். இதற்கு ராமசாமி, நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை என தெரிவித்த போதும், சுமார் 4 மணி நேரம் அவரிடம் தொடர்ந்து மிரட்டப்பட்டுள்ளார்.
மேலும் அந்த நபர், ராமசாமி பெயரில் மும்பை கனரா வங்கி ஒன்றில் வங்கி கணக்கு தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறி ராமசாமியின் ஆதார் கார்டு நகல் மற்றும் கனரா வங்கியில் உள்ள டெபிட் கார்டு ஆகியவற்றை வீடியோ காலில் காட்டியுள்ளார். மேலும், சத்தார்கான் என்ற நபர் சிபிஐயால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அவர் ராமசாமியின் ஆதார் விவரங்களை பத்து லட்சத்திற்கு விற்றதாக வாக்குமூலம் அளித்துள்ளதாகவும் கூறியுள்ளனர்.
இதையடுத்து கீர்த்திசன்யால் என்பவர் தன்னை மூத்த சிபிஐ அதிகாரி என அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு, ''இந்த வழக்கு தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் தொடர்புடையது என்பதால், இந்த விவகாரங்களை குறித்து நீங்கள் யாரிடமும் பேசக்கூடாது'' என ராமசாமியை மிரட்டியுள்ளார். அத்துடன், ராமசாமிக்கு எதிராக கைது வாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டதாகவும் புகைப்பட ஆவணங்களை காட்டி மிரட்டியுள்ளனர்.
இதையடுத்து ராமசாமியிடம் அந்த நபர்கள் ரிசர்வ் பேங்க் ஆப் இந்தியா முறைப்படி உங்கள் வங்கி கணக்குகளை சரி பார்க்க வேண்டும் என கூறியுள்ளனர். பின்னர் RTGS (Real Time Gross Settlement) முறையில் ராமசாமியின் வங்கி கணக்கில் இருக்கும் பணத்தை மாற்ற கட்டாயப்படுத்தியுள்ளனர். இதனால் அவர்கள் கூறிய வங்கி கணக்கிற்கு செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி 30 லட்சமும், செப்டம்பர் 16ஆம் தேதி 27 லட்சம் என மொத்தம் 57 லட்ச ரூபாயை ராமசாமி அனுப்பி உள்ளார்.
அதன் தொடர்ச்சியாக, இந்த வழக்கிலிருந்து ராமசாமியை முழுமையாக விடுவிக்க சுமார் 2.43 கோடி ஏற்பாடு செய்து அனுப்ப வேண்டும் எனவும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அப்போது அவர்கள் உண்மையான அதிகாரிகளா? என்ற சந்தேகம் ராமசாமிக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இது குறித்து அவரது சக ஊழியர் சந்திரசேகர் என்பவரிடம் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதையடுத்து நண்பர்களின் அறிவுறுத்தலின் பேரில், ராமசாமி கடந்த நவம்பர் மாதம் சென்னை சைபர் குற்ற பிரிவில் ஆன்லைன் மூலமாக புகார் அளித்துள்ளார். அவர் சைபர் கிரைம் குற்ற பிரிவில் புகார் அளித்த பிறகும் அந்த நபர்கள் மீண்டும் தொடர்ந்து வீடியோ அழைப்புகள், மிரட்டல் குறுந்தகவல்களை அனுப்பி வந்துள்ளனர். இதையடுத்து சென்னை சைபர் குற்றப் பிரிவில் கடந்த மாதம் 6ஆம் தேதி BNS 2023 சட்டப்பிரிவு 318(4),61(2) ஆகிய பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து பேசிய பேராசிரியர் ராமசாமி, ''இது தனக்கு நடந்த மோசமான அனுபவம். என் மன அமைதிக்காக அந்த அனுபவத்தை நான் மறக்க விரும்புகிறேன். அனைவரும் ஒத்துழையுங்கள்'' என தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த சம்பவம் குறித்து காவல்துறை அதிகாரி ஒருவரிடம் கேட்ட போது, ''வழக்கு குறித்தான விசாரணை தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. தற்போது இந்த வழக்கில் விசாரணை விவரங்களை வெளியிட முடியாது. பொதுமக்கள், முதியவர்கள் அனைவரும் சைபர் குற்றங்கள் பற்றி விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். தமக்குத் தெரியாத எண்ணில் இருந்து மிரட்டலோ, குறுந்தகவலோ வந்தால் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும்'' எனவும் தெரிவித்தனர்.
மேலும், சைபர் மோசடிகள் குறித்து 1930 என்ற எண்ணிலோ, www.cybercrime.gov.in என்ற இணையதளம் மூலமாகவோ அல்லது அருகிலுள்ள சைபர் கிரைம் காவல் நிலையத்திலோ புகார் அளிக்கலாம் எனவும் அறிவுறுத்தினர்.
தமிழ்நாட்டில் நடப்பு ஆண்டில் மட்டும் இதுவரை தேசிய சைபர் குற்றப் புகார் தளத்தில் 1,203 டிஜிட்டல் கைது புகார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.