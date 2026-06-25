முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலுக்கு சொந்தமான 13 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை அதிரடி சோதனை; 11 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு
அரசியல் பழிவாங்கும் நோக்கத்துடன், திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் ஊழல் என இதுவரை தொடரப்பட்ட ஒரு வழக்கில் கூட குற்றச்சாட்டுகளை நிரூபிக்க முடிந்ததில்லை என்பதே வரலாறு என மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 25, 2026 at 10:29 AM IST
திருவண்ணாமலை: முன்னாள் பொதுப்பணித் துறை மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.
முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலுவுக்கு சொந்தமான திருவண்ணாமலையை அடுத்த தென்மாத்தூர் கிராமத்தில் உள்ள அருணை பொறியியல் கல்லூரி, அருணை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை, கம்பன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கரண் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, குமரன் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, ஜீவா வேலு இன்டர்நேஷனல் மெட்ரிக். பள்ளி உள்ளிட்ட கல்வி நிறுவனங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசார் இன்று காலை முதல் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த சோதனையில் ஏழு குழுக்களாக 35 பேர் கொண்ட லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு உள்பட 11 பேர் மீது தமிழ்நாடு ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
முன்னாள் பொதுப் பணித் துறை மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு தண்டராம்பட்டு தொகுதியில் 3 முறை சட்டப் பேரவை உறுப்பினராகவும், திருவண்ணாமலை தொகுதியில் 4 முறை சட்டப் பேரவை உறுப்பினராகவும் வெற்றி பெற்று 7 முறை சட்டப் பேரவை உறுப்பினராக பதவி வகித்துள்ளார்.
திருவண்ணாமலை தெற்கு மாவட்டக் கழகச் செயலாளர் - முன்னாள் அமைச்சர் அன்புச் சகோதரர் திரு. எ.வ. வேலு அவர்களின் வீட்டில் தமிழ்நாடு அரசின் DVAC ரெய்டு நடத்தி வருகிறது. அதற்கு அவர் முழு ஒத்துழைப்பை வழங்கி வருகிறார். சட்டப்படி எதிர்கொண்டு, நீதிமன்றத்தில் அவர் தரப்பு நியாயத்தை…— M.K.Stalin (@mkstalin) June 25, 2026
மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம்
இதனிடையே, முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ. வேலு இல்லத்தில் நடைபெற்று வரும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசார் சோதனைக்கு திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் பக்கத்தில், “திருவண்ணாமலை தெற்கு மாவட்ட திமுக செயலாளர் - முன்னாள் அமைச்சர் அன்புச் சகோதரர் எ.வ. வேலு வீட்டில் தமிழ்நாடு அரசின் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை ரெய்டு நடத்தி வருகிறது. அதற்கு அவர் முழு ஒத்துழைப்பை வழங்கி வருகிறார். சட்டப்படி எதிர்கொண்டு, நீதிமன்றத்தில் அவர் தரப்பு நியாயத்தை நிரூபிப்பார்.
அரசியல் பழிவாங்கும் நோக்கத்துடன், தி.மு.க ஆட்சி காலத்தில் ஊழல் என இதுவரை தொடரப்பட்ட ஒரு வழக்கில் கூட குற்றச்சாட்டுகளை நிரூபிக்க முடிந்ததில்லை என்பதே வரலாறு.
ஆளும் கட்சியினரின் இந்த மிரட்டலுக்கெல்லாம் அஞ்சிடும் இயக்கம் அல்ல திமுக! இதை விடப் பெரிய அடக்குமுறைகளையே பார்த்தவர்கள் நாங்கள். இதையும் எதிர் கொண்டு வெற்றி பெறுவோம்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.