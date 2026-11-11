தனியார் பள்ளிகள் அங்கீகார முறைகேடு வழக்கு: தலைமறைவாக இருந்த சரவணன் நீதிமன்றத்தில் சரண்
தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம் வழங்குவதாக கூறி லஞ்சம் வாங்கிய வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
Published : November 11, 2026 at 3:10 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவது தொடர்பான முறைகேடு வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த சரவணன் ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் இன்று (நவம்பர் 11) சரணடைந்தார்.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் மற்றும் அனுமதிகளை பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் பண மோசடி செய்ததாக சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இந்த வழக்கில் தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தின் தலைவர் மற்றும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் முத்துக்குமார் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர். இதையடுத்து வழக்கில் 5-ஆவது குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள தி.மு.க முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார்.
கைது செய்யப்பட்ட அன்பில் மகேஸ் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு நீதிமன்ற காவலில் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் நீண்ட நாட்களாக தலைமறைவாக இருந்த முன்னாள் தேமுதிக சட்டமன்ற உறுப்பினர் முத்துக்குமார், சென்னை ஊழல் தடுப்பு நீதிமன்றத்தில் கடந்த அக்டோபர் 29-ஆம் தேதி காலை சரணடைந்தார்.
நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்த முத்துக்குமாரை நவம்பர் 12-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் புழல் சிறையில் அடைக்க சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்நிலையில், முத்துக்குமாரின் ஓட்டுநர் சரவணன் (6வது குற்றவாளி) ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் இன்று (நவம்பர் 11) காலை சரண்டைந்தார்.
நீதிமன்றத்தில் சரண்டைந்த சரவணனை நவம்பர் 25ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில், புழல் சிறையில் அடைக்க ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி சத்திய மூர்த்தி உத்தரவிட்டுள்ளார். இதற்கு முன்னதாக, இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் ஜாமீன் கோரி, சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்திருந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதி உத்தரவிட்டிருந்தார்.
|இதையும் படிங்க: முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸின் பிணை மனுவை நாளை விசாரணைக்கு எடுக்கும் உயர் நீதிமன்றம்
மேலும், தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்க லஞ்சம் வாங்கியதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பதிவு செய்த வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரி அன்பில் மகேஸ் தொடர்ந்த வழக்கை வருகிற நவம்பர் 30ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி ஒத்திவைத்தார்.
இந்நிலையில், தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகார மற்றும் அனுமதிகளை பெற்றுத் தருவதாக கூறி மோசடியில் ஈடுபட்ட வழக்கில் இதுவரை தலைமறைவாக இருந்த சரவணன் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்திருப்பது வழக்கில் திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.