கஜானாவை துடைச்சி வெச்சிருக்கோமா? முதலமைச்சர் விஜய் குற்றச்சாட்டுக்கு ஸ்டாலின் பதிலடி
"அரசிடம் பணம் இல்லை என பேச வேண்டாம். அதெல்லாம் இருக்கு. மக்களுக்கு கொடுக்க மனசும், ஆட்சித் திறமையும்தான் வேணும்" என ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.
Published : May 10, 2026 at 1:19 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய்யின் குற்றச்சாட்டுக்கு முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் தன்னுடைய 'எக்ஸ்' பக்கத்தில பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
தமிழக முதலமைச்சராக தவெக தலைவர் விஜய் இன்று (மே 10) பதவியேற்றுக் கொண்டார். அவருக்கு தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். விஜய்யுடன் தவெகவை சேரந்த 9 எம்எல்ஏக்கள் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர். சென்னை, நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் ராகுல் காந்தி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
பதவியேற்றதை அடுத்து முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய், முந்தைய ஆட்சியினர் கஜானாவை காலி செய்து விட்டு போயிருப்பதாக மிகப் பெரிய குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார்.
இந்நிலையில், இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் தற்போது பதிலடி கொடுத்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்க்கு எனது வாழ்த்துகள். பதவியேற்றதும் தாங்கள் கையெழுத்திட்டுள்ள அறிவிப்புகளை வரவேற்கிறேன்.
எடுத்த எடுப்பிலேயே அரசிடம் பணம் இல்லை என பேச வேண்டாம். அதெல்லாம் இருக்கு. மக்களுக்கு கொடுக்க மனசும், ஆட்சித் திறமையும்தான் வேணும். 5 ஆண்டுகளாக, கோவிட், வெள்ளம் போன்ற பல பிரச்சினைகளையும், மத்திய பாஜக அரசின் ஓரவஞ்சனையையும் சமாளிச்சுதான் எண்ணற்ற மக்கள் நலத் திட்டங்களை நாங்க நிறைவேற்றினோம்.
— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) May 10, 2026
ரூ. 10 லட்சம் கோடி கடனை வைத்துவிட்டு, கஜானாவைத் துடைத்து விட்டுச் சென்றுள்ளது கடந்த அரசு என்ற குற்றச்சாட்டை முதல் உரையிலேயே சொல்லி இருக்கீங்க. அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புக்கு உட்பட்டே தமிழ்நாட்டின் கடன் அளவு உள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் நிதிநிலை பற்றி கடந்த பிப்ரவரி மாத பட்ஜெட்டிலேயே தெளிவாக நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம். அது உங்களுக்குத் தெரியாதா? அதுக்குப் பிறகுதானே நீங்க பல வாக்குறுதிகளை மக்களுக்கு கொடுத்தீங்க? உங்களுக்கு வாக்களித்த மக்களை மீண்டும் ஏமாற்றி திசை திருப்பாதீங்க.
நடைமுறைக்கு சாத்தியமானதை மட்டுமே வாக்குறுதிகளாக அளிக்கிறேன் எனக் கூறி, ஆட்சிக்கு வந்துள்ள நீங்க, இப்போதுதான் அரசு நிர்வாகத்துக்குள் அடியெடுத்து வைக்கிறீங்க. கூடிய விரைவில் மக்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை எப்படி நிறைவேற்றலாம் எனும் நுணுக்கங்களை, எங்களைப் போலவே நீங்களும் நிச்சயம் கற்றுக்கொள்வீர்கள் என நான் நம்புகிறேன்.
வாக்களித்த மக்களோடு, நானும் அதையே எதிர்பார்க்கிறேன். தங்களின் ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிப் பயணம் தொடர மீண்டும் எனது வாழ்த்துகள்" என மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.