'மோடிக்காக எங்களுக்கு ஓட்டு போடாம விட்றாதீங்க...' அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கோரிக்கையால் சிரிப்பலை!
ஜாக்டோ ஜியோவை வைத்து திமுக தனக்குத்தானே பாராட்டு விழா நடத்திக்கொண்டதாக முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : February 12, 2026 at 10:45 PM IST
திண்டுக்கல்: கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் போராட்டத்தில் கலந்துகொண்டவர்களை சந்தித்த முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன், ''சகோதரிகளே மோடிக்காக எங்களுக்கு ஓட்டு போட வேண்டாம் என கூறிவிடாதீர்கள்'' என சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கேட்டுக்கொண்டார்.
திண்டுக்கல்லில் எம்.வி.முத்தையா அரசு மகளிர் கலைக் கல்லூரி கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் நடத்தும் 4வது நாள் உள்ளிருப்பு போராட்டத்திற்கு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் நேரில் சென்று ஆதரவு தெரிவித்தார்.
அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "யுஜிசி-யின் பரிந்துரைப்படி ஊதியம் வழங்க வேண்டும், மகப்பேறு விடுப்பு வழங்க வேண்டும் உட்பட 5 கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் கடந்த 9ஆம் தேதி முதல் போராடி வருகின்றனர். ஆனால், இன்று வரை அரசாங்கம் செவி சாய்க்காமல் இருக்கிறது. ஒன்றரை அமாவாசை முடிந்து பௌர்ணமி வருவதற்குள் ஆட்சி மாற்றம் நிச்சயம் வரும். உங்களது கோரிக்கை அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படும் என எடப்பாடி பழனிசாமி சார்பில் அவர்களிடம் கூறிக்கொள்கிறேன்.'' என்றார்.
கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் 15 ஆண்டுகளாக கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். 10 ஆண்டுகளாக அதிமுக ஆட்சி இருந்தது. கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளாக திமுக ஆட்சியில் உள்ளது, இருப்பினும் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படவில்லையே என்ற கேள்விக்கு, '' 525 வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கின்ற திமுகவை பார்த்து இந்த கேள்வியை கேட்க வேண்டும். இவர்களது போராட்டம் யாருடைய கவனத்திற்கும் செல்லவில்லை. தற்போது தான் என்னை அழைத்துள்ளனர். அப்போதே எங்களிடம் கூறியிருந்தால், திமுகவை தூங்க விட்டிருக்க மாட்டோம். அவர்களின் கோரிக்கையை செய்து கொடுக்கதான் இங்கு வந்துள்ளோம். மக்களிடம் நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பின்பு தற்போது உங்களது கனவு என்னவென்று கூறுங்கள்? என முதல்வர் கேட்கிறார். திமுக ஆட்சி வீட்டுக்கு போக வேண்டும் என தற்போது ஆசிரியர்கள் கூறுகின்றனர். இவர்களை விடுங்கள், அங்கன்வாடி பணியாளர்கள், ஆசிரியர்கள் என அனைவரும் போராடிக் கொண்டிருக்கின்றனர். ஜாக்டோ ஜியோவை வைத்து திமுக தனக்குத்தானே பாராட்டு விழா நடத்திக்கொண்டது .'' என்றார்.
மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டை கண்டித்து இன்று திமுக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியது குறித்த கேள்விக்கு, '' நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று நேருக்கு நேராக மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆணி அடித்தது போல எதிர்க்கட்சிக்கு பதில் அளித்துள்ளார். காங்கிரஸ் ஆட்சியில் எத்தனை திட்டங்கள் விடுபட்டுள்ளனவோ அதை அனைத்தையும் பாஜக செய்துள்ளது. காங்கிரஸ் ஆட்சியை மோசமான ஆட்சி என்று நிதியமைச்சர் கிழித்துவிட்டார், ஆகையால் அவர்களது எம்பி-க்கள் அனைவரும் வெளிநடப்பு செய்துவிட்டனர்.'' என்றார்.
தமிழகத்தில் திமுகவை தவிர யார் ஆட்சி அமைத்தாலும் அது டெல்லி ஆட்சி என ஸ்டாலின் கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, '' டெல்லி ஆட்சியாக இருந்தாலும் இருந்துட்டு போகட்டும். ரயில் நிலையமும், ரயில்களும் வேண்டுமென்றால் டெல்லியில் தான் கேட்க வேண்டும். மத்திய அரசாங்கத்திடம் தான் மாநில அரசாங்கம் கேட்க வேண்டும்.'' என கூறினார்.
பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் விஜய்க்கு கூட்டணி அழைப்பு விடுத்தது குறித்த கேள்விக்கு, '' திமுகவிற்கு எதிராக உள்ள அனைவரையும் அழைக்கிறார்கள், அதில் தவறு இல்லை.'' என்றார்.
'அமைச்சர் கோரிக்கையால் சிரிப்பலை'
முன்னதாக கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் போராட்டத்தில் கலந்துகொண்டவர்களிடம் பேசிய திண்டுக்கல் சீனிவாசன், '' சகோதரிகளே மோடிக்காக எங்களுக்கு ஓட்டு போட வேண்டாம் என கூறி விடாதீர்கள்'' என சிரித்தபடி கேட்டுக்கொண்டார். எதிர்வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவுடன் பாஜக கூட்டணி அமைத்துள்ள நிலையில், திண்டுக்கல் சீனிவாசன் இவ்வாறு கேட்டுக்கொண்டதன் வீடியோ காட்சி சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.