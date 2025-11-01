நானா திமுகவின் பி டீம்? கொடநாடு வழக்கில் ஏ1 இபிஎஸ் - கொதித்த செங்கோட்டையன்!
துரோகத்திற்கான நோபல் பரிசை வழங்கும் அளவுக்கு துரோகத்தின் மொத்த உருவமாக எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளார் என செங்கோட்டையன் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : November 1, 2025 at 11:41 AM IST
ஈரோடு: துரோகத்திற்கான நோபல் பரிசுக்கு இபிஎஸ் தகுதியானவர் என அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட ஓபிஎஸ் உள்ளிட்டோரை கட்சியில் மீண்டும் சேர்க்க வேண்டும் என கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கெடு வைத்தார். இதனையடுத்து அவரிடம் இருந்த கட்சிப் பதவிகள் அனைத்தையும் பறித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி. இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் தேவர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு பசும்பொன்னில் முத்துராமலிங்க தேவர் சிலைக்கு ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரனுடன் இணைந்து செங்கோட்டையன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். அப்போது எடப்பாடி பழனிசாமியை திமுகவின் பி டீம் என செங்கோட்டையன் முன்னிலையிலேயே டிடிவி தினகரன் விமர்சித்தார்.
இந்நிலையில் நேற்று அதிமுகவில் இருந்து செங்கோட்டையன் நீக்கப்படுவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார். இதன் தொடர்ச்சியாக இன்று செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், “அதிமுகவுக்காக கடந்த 1972 ஆம் ஆண்டு முதல் இரவு பாராமல் வேலை செய்து வருபவன் நான். 1975 ஆம் ஆண்டு கோவையில் நடைபெற்ற பொதுக்குழு கூட்டத்தை சிறப்பாக நடத்திக் காட்டி எம்ஜிஆரிடம் பாராட்டு பெற்றேன். அதிமுகவுக்காக உழைப்பது மட்டுமே என் வாழ்நாள் லட்சியமாக கொண்டு இந்த இயக்கத்திற்கு உழைத்து வந்தேன்.
அதிமுக ஒன்றிணைய வேண்டும்
அதிமுகவில் பிளவு ஏற்பட்ட போது இரண்டு முறை எனக்கான வாய்ப்பு (முதல்வர் பதவி) வந்தது. ஆனால், இயக்கம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக அதை நான் ஏற்கவில்லை. 1972 முதல் அதிமுகவில் 53 ஆண்டு காலமாக இருந்து வருகிறேன். இந்த கட்சிக்கு இபிஎஸ் கூறுவதை போல துரோகம் செய்தவன் நானில்லை. என்னை திமுகவின் 'பி' டீம் என இபிஎஸ் விமர்சிக்கிறார். கொடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கை விசாரிக்க வேண்டும் என்ற அழுத்தம் கொடுக்காத இபிஎஸ், என்னை பி டீம் என்கிறார். கொடநாடு வழக்கில் இபிஎஸ் தான் ஏ1. நான் யாருக்கும் எப்போதும் பி டீம் இல்லை. யார் பி டீம் என தமிழக மக்களுக்கு நன்கு தெரியும்.
எம்ஜிஆரிடம் அரசியல் கற்றவன்
எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவிடம் அரசியல் பயின்றவன் நான். இபிஎஸ் 1989-ல் தான் அரசியலுக்கு வந்தார். அவர் அதிமுகவுக்கு வருவதற்கு முன்பே நான் மூன்று முறை சட்டப்பேரவைக்கு உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன். இத்தனை அனுபவம் உள்ள என்னை, கட்சியை விட்டு நீக்க ஒரு நோட்டீஸ் கூட அனுப்பவில்லை. அப்படி நான் என்ன தவறு செய்துவிட்டேன்? பிரிந்தவர்கள் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்று கூறியது தவறா? தேவர் ஜெயந்தியில் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்களுடன் பேசியது உண்மை தான். அவர்களும் ஒன்று சேர வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் சில கருத்துக்களை அவர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டேன். தேவர் ஜெயந்தியில் கலந்து கொண்டு வழிபட்ட எனக்கு இபிஎஸ் கட்சியில் இருந்து நீக்கம் என்ற பரிசை கொடுத்துள்ளார்.
இபிஎஸ் தற்காலிக பொதுச்செயலாளர் மட்டுமே
இபிஎஸ் தற்போது தற்காலிக பொதுச்செயலாளராக மட்டுமே இருந்து வருகிறார். பொதுச்செயலாளரை தொண்டர்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று விதி அதிமுகவில் உள்ளது. இது தொடர்பான வழக்கு இன்னும் நீதிமன்றத்தில் உள்ளது. எனவே, அவர் என்னை எந்த அடிப்படையில் நீக்கினார் என்று தெரியவில்லை. இது தொடர்பாக வழக்கறிஞர்களுடன் பேசி அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை எடுப்பேன்.
இபிஎஸ்ஸுக்கு நோபல் பரிசு
துரோகத்தை பற்றி இபிஎஸ் பேச எந்த தகுதியும் இல்லை. துரோகத்திற்கான நோபல் பரிசு வழங்க வேண்டுமென்றால் அதை பெறும் அளவுக்கு துரோகத்தின் மொத்த உருவமாக இருந்து வருகிறார். அதிமுகவிற்காக அனைத்தையும் கொடுத்தவன் நான். என்னை குறை கூற இபிஎஸ்க்கு தகுதியில்லை. சசிகலாவிடம் இருந்து முதல்வர் பதவியை இபிஎஸ் எப்படி பெற்றார் என்பதை அனைவரும் அறிவார்கள். இபிஎஸ்-ஐ முதல்வராக்கியதற்கு அனைத்து உதவிகளையும் செய்தவன் நான், என்னையே அவர் நீக்கியுள்ளார். இது உண்மையாகவே வருத்தப்படக் கூடிய நிகழ்வு. ஆனால், இதில் இருந்து நிச்சயம் மீண்டு வருவேன்" என்றார்.