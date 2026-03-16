மலை கிராமங்களுக்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தை கொண்டு செல்ல கழுதைகளுக்கு பதிலாக டிராக்டர்கள் - தர்மபுரி ஆட்சியர்

கடந்த காலங்களில் கோட்டூர் மலைக் கிராமத்திற்கு கழுதைகளில் வாக்குப்பெட்டிகள் கொண்டு செல்லப்பட்ட நிலையில், இந்த முறை கழுதைகளுக்கு பதிலாக டிராக்டர்களில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களை கொண்டு செல்லப்படுகிறது.

மாவட்ட ஆட்சியர் சதீஷ்- செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 16, 2026 at 7:54 PM IST

தர்மபுரி: மலை கிராமங்களுக்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை கொண்டு செல்ல இனி கழுதைகளுக்கு பதிலாக டிராக்டர்கள் பயன்படுத்தப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் சதீஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளதை அடுத்து, தேர்தல் நடத்தை விதிகள் நேற்று முதலே அமலுக்கு வந்துவிட்டன. இந்நிலையில், மாவட்ட ஆட்சியரும் தேர்தல் அலுவருமான சதீஷ், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் இன்று (மார்ச் 16) செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், "தர்மபுரி மாவட்டத்தில் மொத்தம் உள்ள 5 சட்டமன்ற தொகுதிகளில், மொத்தம் 12 லட்சத்து 40 ஆயிரத்து 108 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் 18 வயது முதல் 19 வயதுக்கு உள்பட்ட புதிய வாக்காளர்கள் 28,586 பேர் உள்ளனர். 20 வயது முதல் 29 வயதுக்கு உட்பட்ட வாக்காளர்கள் 2,58,322 பேர் உள்ளனர். 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் 9,541 பேர் உள்ளனர். தருமபுரி மாவட்டத்தில் இளம் வாக்காளர்கள் ஆறு சதவீதத்திற்கு மேல் உள்ளனர்.

85 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் தபால் மூலம் வாக்குகளை செலுத்தலாம். வீட்டில் இருந்தபடி வாக்களிக்க விரும்புவோருக்கு அலுவலர்கள் மூலம் நேரடியாக தபால் வாக்குச்சீட்டு வழங்கப்பட்டு, அவர்கள் எளிதில் தங்கள் ஜனநாயக கடமையை ஆற்றுவதற்கான வசதியை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்பின்படி 50 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் பணம் எடுத்துச் செல்பவர்கள் அதற்கு உரிய ஆவணம் வைத்திருக்க வேண்டும். ஆவணமின்றி கொண்டு செல்லப்படும் பணம் பறிமுதல் செய்யப்படும். உரிய ஆவணங்களை அதிகாரிகளிடம் சமர்பித்து அவர்கள் பணத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

இந்த மாவட்டத்தில் உள்ள கோட்டூர் மலைக்கிராமத்திற்குச் செல்லும் சாலை செங்குத்தாக இருப்பதால், வாகனங்கள் செல்வதில் சிரமம் ஏற்பட்டு வந்தது. இதனால், கடந்த காலங்களில் கோட்டூர் மலைக் கிராமத்திற்கு கழுதைகளில் வாக்குப்பெட்டிகள் கொண்டு செல்லப்பட்டன. இந்த முறை, கழுதைகளுக்குப் பதிலாக டிராக்டர்களில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களை கொண்டு செல்ல நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான சோதனை முயற்சி வெற்றி பெற்றதால், இந்த முறை டிராக்டர்கள் மூலம் மின்னணு வாக்கு பதிவு இயந்திரங்கள் கொண்டு செல்லப்படும்" என்றார்.

