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இவிஎம்- விவிபேட் சரிபார்ப்பு; தேர்தல் வெற்றியை 2-வது முறை கொண்டாடிய உத்திரமேரூர் எம்எல்ஏ

வாக்கு ஒப்புகை சீட்டுகள், மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில்(EVM) பதிவான வாக்குகளுடன் ஒத்துப்போகிறதா? என்பதை சரிபார்க்கக் கோரி திமுக வேட்பாளர் க.சுந்தர் மனு அளித்திருந்தார்.

காஞ்சிபுரம் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திர கிடங்கு
காஞ்சிபுரம் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திர கிடங்கு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 10:22 PM IST

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Updated : August 1, 2026 at 10:45 PM IST

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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள், வாக்கு ஒப்புகைச் சீட்டுகளுடன் (VVPAT ) எண்ணி சரிபார்க்கப்பட்டதை அடுத்து, அந்த தேர்தலில் வெற்றி தவெக எம்எல்ஏ முனிரத்தினம், தனது வெற்றியை இரண்டாவது முறையாக இன்று கொண்டாடினார்.

தமிழகத்தில் ஏப்ரல்-மே மாதங்களில் நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், உத்திரமேரூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் குறிப்பிட்ட 10 வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்கு ஒப்புகை சீட்டுகள், மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில்(EVM) பதிவான வாக்குகளுடன் ஒத்துப்போகிறதா? என்பதை சரிபார்க்கக் கோரி திமுக வேட்பாளர் க.சுந்தர் மனு அளித்திருந்தார்.

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அந்த மனுவின் அடிப்படையில், குறிப்பிட்ட 10 வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில், வாக்கு ஒப்புகைச்சீட்டு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகளை ஒப்பிட்டு ஆய்வு செய்யும் பணி ஜூலை 29-ஆம் தேதி தொடங்கியது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட வாக்குப்பதிவு இயந்திர கிடங்கில் நடைபெற்ற இந்த ஆய்வின்போது சாலவாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த 314-வது வாக்குச்சாவடியின் ஒரு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் செயல்படவில்லை. இதையடுத்து, மாற்று இயந்திரம் மூலம் ஆய்வை தொடர தேர்தல் அதிகாரிகள் முடிவு செய்தனர்.

இந்நிலையில், இன்று காலை திமுக வேட்பாளர் தரப்பில் உடல்நலக் காரணத்தால் ஆய்வை ஒத்திவைக்க கோரி மனு அளிக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டது.

வெற்றியை கொண்டாடிய உத்திரமேரூர் எம்எல்ஏ (ETV Bharat Tamil Nadu)

இருப்பினும், தேர்தல் ஆணைய விதிமுறைகளின்படி அதிகாரிகள் ஆய்வை தொடர்ந்து மேற்கொண்டனர். மாலை நேரத்தில் சரிபார்ப்பு பணி முழுமையாக நிறைவடைந்ததாக தேர்தல் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இந்தப் பணியை உத்திரமேரூர் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் முனிரத்தினம் நேரில் பார்வையிட்டார். இதில், தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் முனிரத்தினத்திற்கே அதிக வாக்குகள் கிடைத்ததை அடுத்து, அங்கிருந்த தவெக நிர்வாகிகள் அவருக்கு சால்வை அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

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தனது தேர்தல் வெற்றி மீண்டும் உறுதி செய்யப்பட்டதாகக் கூறிய அவர், நிர்வாகிகளுக்கு இனிப்புகள் வழங்கி கொண்டாடினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் முனிரத்தினம் கூறுகையில், "இந்த நிகழ்வை நான் 'ஒரு தேர்தல் - இரு வெற்றி' என்றே பார்க்கிறேன். மக்களின் ஆதரவுடன் வெற்றி பெற்ற எங்களின் வெற்றி மீண்டும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழக முதல்வர் விஜய்யின் நல்லாட்சி தொடர்ந்து சிறப்பாக நடைபெறும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.

Last Updated : August 1, 2026 at 10:45 PM IST

TAGGED:

EVM VVPAT VERIFICATION
UTHIRAMERUR MLA
TN ASSEMBLY ELCTIONS 2026
உத்திரமேரூர் சட்டமன்ற தொகுதி
TVK MLA CELEBRATES VICTORY

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