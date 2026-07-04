ETV Bharat / state

ஆணவ படுகொலைக்கு எதிராக தனி சட்டம் இயற்ற வேண்டும் - தவெக அரசுக்கு எவிடென்ஸ் கதிர் கோரிக்கை

54 உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புகள் ஆணவப்படுகொலைக்கு எதிராக வந்துள்ளன; நாடு முழுவதும் 75 உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்புகளும் வந்துள்ளன என எவிடென்ஸ் அமைப்பின் நிறுவனர் கதிர் தெரிவித்தார்.

எவிடென்ஸ் அமைப்பின் நிறுவனர் கதிர்
எவிடென்ஸ் அமைப்பின் நிறுவனர் கதிர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 4, 2026 at 9:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: தவெக ஆட்சிக்கு வாக்களித்த இளம்பெண்கள், இளைஞர்கள், பட்டியலின மக்களை பாதுகாக்க முதலமைச்சர் விஜய் உடனடியாக ஆணவப்படுகொலைக்கு எதிரான தனிச்சட்டத்தை இயற்ற வேண்டுமென 'எவிடென்ஸ்' கதிர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் நிகழ்ந்து வரும் ஆணவப்படுகொலை சம்பவங்கள் குறித்து எவிடென்ஸ் அமைப்பின் நிறுவனர் கதிர், மதுரை நரிமேடு பகுதியில் உள்ள அவரது அலுவலகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது, “தமிழ்நாட்டில் கடந்த 75 நாட்களில் 8 ஆணவப்படுகொலை சம்பவங்கள் நடந்துள்ளது அதிர்ச்சியாக உள்ளது. கடந்த நவம்பர் மாதம் ஆணவப்படுகொலைக்கு எதிரான சட்டம் தொடர்பான பாட்ஷா தலைமையிலான குழுவை தமிழக அரசு நியமித்தது. இந்த குழுவிடம் எங்களிடம் இருந்த ஆவணங்களை அளித்திருக்கிறோம்.

மயிலாடுதுறை புதுப்பாளையம் சுனாமி குடியிருப்பில் நடைபெற்ற சிறுமி இளைஞர் ஆணவப்படுகொலை விவாகரத்தில் காவல்துறையினர் சாதி ரீதியாக செயல்பட்டுள்ளனர். அதாவது, ஒரு பெண்ணும், பையனும் பேசிக்கொண்டிருப்பதை பார்த்து பெண்ணின் குடும்பத்தினர் திட்டி தாக்கியுள்ளனர்.

இளைஞரின் தந்தை காவல்நிலையத்தில் புகாரளித்துள்ளார். காவல்துறையினர் இளைஞரின் தந்தையை அழைத்துள்ளனர். காலையில் இருவரும் சடலமாக தொங்கியுள்ளனர். இளைஞர் தரப்பில் ஆணவப்படுகொலை எனவும், காவல்துறையினர் தரப்பில் தற்கொலை எனவும் கூறுகின்றனர். இதில் தற்கொலைக்கு தூண்டியது என்ற பிரிவில் கூட வழக்குப் பதியவில்லை.

அந்த பெண் எழுதிய கடிதத்தை எவிடென்ஸ் குழு பார்த்தோம். இந்த வழக்கில் சந்தேக மரணமாக இருக்கும் பட்சத்தில் சிறுமியின் உடலை ஏன் எரித்தீர்கள்? பெண்ணின் வீட்டை தாக்கியதாகக் கூறி, 5 பட்டியலின மக்களை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். தொடர்புள்ள இருவரது மரணம் பேரதிர்ச்சியை உருவாக்கியுள்ளது.

பெண்ணின் தந்தை இளைஞரை கொன்றுவிடுவேன் என மிரட்டியுள்ளார். இளைஞரை மிரட்டியதற்கான சாட்சிகளும் உள்ளனர். இதேபோன்று தஞ்சாவூர் அருகே காதலித்த இளம்பெண் ஒருவர் மர்மமான முறையில் இறந்துள்ளார். அரசுக்கு தெரியாமல் சடலத்தை எரித்துள்ளனர். இந்த இரு சம்பவங்களும் Teenage ஆணவப்படுகொலைகள்.

ஆணவப்படுகொலைக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்ய ஆதவ் அர்ஜூனா எங்களிடம் ஆவணங்களை பெற்று வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார். இப்போது தவெக ஆட்சி வந்துவிட்டது. ஆணவப்படுகொலைக்கு எதிராக சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும்" என வலியுறுத்தினார்.

மேலும் பேசியதாவது, “தஞ்சாவூர் ஊரணிபுரம் சிறுமி வழக்கில் காவல்துறை மிக மோசமாக நடந்துள்ளது; காவல் துறையினருக்கு தெரிவிக்காமல் உடலை எரித்தால், அதனை கொலை வழக்காக பதிவு செய்ய வேண்டும். 54 உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் ஆணவப்படுகொலைக்கு எதிராக வந்துள்ளன; நாடு முழுவதும் 75 உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்புகளும் வந்துள்ளன.

தவெக ஆட்சிக்கு வாக்களித்த இளம்பெண்கள், இளைஞர்கள் குறிப்பாக பட்டியலின மக்களை பாதுகாக்க முதலமைச்சர் விஜய் காலதாமதம் ஏற்படுத்தாமல் ஆணவப்படுகொலைக்கு தனிச்சட்டம் இயற்ற வேண்டும். ஆணவப்படுகொலைக்கு எதிரான சட்டம் 2024-ல் ராஜ்யசபாவில் கொண்டுவந்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: கும்பாபிஷேகம் நடத்துவதில் தகராறு: பெண் மீது தவெக நிர்வாகி கொலைவெறி தாக்குதல்

கர்நாடகாவில் ஆணவப்படுகொலைக்கு எதிரான சட்டம் இயற்றப்பட்டது. அதேபோல, சமூக நீதி மண்ணான தமிழ்நாட்டில் ஆணவப்படுகொலைக்கு எதிரான சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும். ஆணவப்படுகொலைக்கு எதிரான சட்டம் கொண்டுவருவதில், சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னியரசு ஆர்வமாக உள்ளார். ஆணவப்படுகொலைக்கு எதிரான சட்டம் கொண்டு வந்தால் அனைவருக்குமானதாக இருக்கும்.

காவல்துறையினர் சிலர் சாதி பார்க்கின்றனர். காவல்துறையினருக்கு சாதிய உணர்வு இருக்கோ இல்லையோ, அவர்களுக்கு சாதிரீதியாக அதிகார தலையீடு வரும். மயிலாடுதுறை பெண் இளைஞர் விவகாரத்தில் இளைஞரின் தந்தை காவல்நிலையத்திற்கு வருகை தருவது பெண்ணின் வீட்டாருக்கு எப்படி தெரியும்? தஞ்சாவூர் திருவோணம் காவல்நிலைய சிறுமி உயிரிழந்த வழக்கில் சாதி பெயரை காப்பாற்ற நீயே தற்கொலை செய் என பெண் கூறியதாக இளைஞர் தெரிவித்தார்.

இதுவரை வந்த சட்டங்கள் எல்லாம் சிவில் சமூக அமைப்புகளால் வந்துள்ளது. தமிழகத்தில் மட்டும்தான் ஆணவப்படுகொலைக்கு எதிரான பல்வேறு அமைப்புகளும், அரசியல் கட்சியினரும் குரல் எழுப்பி வருகின்றனர்” என பேசினார்.

TAGGED:

எவிடென்ஸ் கதிர்
ஆணவ படுகொலை
HONOR KILLINGS
TVK GOVT
LAW AGAINST HONOUR KILLING

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.