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காவிரி உரிமை விவகாரத்தில் கட்சி வேறுபாடின்றி அனைவரும் ஒன்றாக நிற்க வேண்டும் - சீமான்

கர்நாடக அரசின் நிலைப்பாட்டுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்து, வரும் ஆகஸ்ட் 7-ஆம் தேதி சென்னையில் மாபெரும் மக்கள் திரள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது.

கூட்டடத்தில் பேசும் சீமான்
கூட்டடத்தில் பேசும் சீமான் (@_ITWingNTK)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 7:53 PM IST

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சென்னை: காவிரி நீர் உரிமை விவகாரத்தில் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்றாக நிற்க வேண்டும் என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவிட்ட பிறகும், கர்நாடக அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு காவிரியில் தண்ணீர் தர மறுத்து வருகிறது. மேலும், மேகதாதுவில் அணை கட்டவும் முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது.

காவிரி நீர் உரிமை மற்றும் மேகதாது அணை விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க, புதிக தமிழகம் கட்சி சார்பில் சென்னையில் இன்று அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்திற்கு புதிய தமிழகம் கட்சி தலைவர் கிருஷ்ணசாமி தலைமை தாங்கினார்.

இதில், நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சரும், வேதாரண்யம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ஓ.எஸ்.மணியன், தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன், இந்திய ஜனநாயகக் கட்சித் தலைவர் ரவி பச்சமுத்து, மூத்த அரசியல் தலைவர் பழ.கருப்பையா உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர்.

இதில், காவிரி நதிநீர் மேலாண்மை வாரியம் மற்றும் உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்புகளுக்கு மாறாக, தமிழகத்தின் உரிமையைப் பாதிக்கும் வகையில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்டும் கர்நாடக அரசின் பிடிவாதப் போக்கிற்கு கண்டனம் தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

சென்னையில் நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம்
சென்னையில் நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த இக்கட்டான தருணத்தில் தமிழகத்தில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும் என்று அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் பலமுறை வேண்டுகோள் விடுத்தும் மெத்தனப்போக்குடன் செயல்படும் மாண்புமிகு முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசை கண்டித்தும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

இக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட அனைத்து அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகளையும் அழைத்துக்கொண்டு டெல்லி சென்று பிரதமரை சந்தித்து, மேகதாது அணை விவகாரத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கவும், காவிரி நதிநீர்ப் பங்கீடு அனைத்துக் காலகட்டங்களிலும் எந்தவித இடர்பாடும் இன்றி முறையாகக் கிடைத்திடவும் உரிய அழுத்தம் கொடுக்க முதல்வர் விஜய்யை வலியுறுத்தியும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

ஆகஸ்ட் 7இல் மக்கள் திரள் போராட்டம்

காவிரி நதி நீர் பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்வை கண்டிட அரசியல் கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு தமிழக அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் ஓரணியில் திரண்டு மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு உரிய அழுத்தம் கொடுக்கும் வகையில், வரும் ஆகஸ்ட் 7-ஆம் தேதி சென்னையில் முதற்கட்டமாக மாபெரும் மக்கள் திரள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திடவும் முடிவு செய்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

முன்னதாக கூட்டத்தில் சீமான் பேசுகையில், "அரசியல் போராட்டத்தின் மூலமாகத்தான் நாம் வெல்ல முடியும். எதிர்தரப்பில் நிற்பவர்கள் எவ்வளவு உறுதியாக நிற்கிறார்களோ, அதேபோன்று நாமும் உறுதியாக நிற்க வேண்டும். கட்சி, கொள்கை, சித்தாந்த வேறுபாடுகளைத் தூக்கிப் போட்டுவிட்டு, மக்களின் உயிர் உரிமையான நீர் உரிமைக்காக நாம் அனைவரும் ஒன்றாக நிற்க வேண்டும்.

காவிரி நீர் என்பது தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திற்கு மட்டும் உரியது அல்ல; அது ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி உட்படப் பல மாவட்டங்களின் குடிநீர் தேவையை நிறைவேற்றும் கூட்டுக்குடிநீர்த் திட்டங்களுக்கும் அடிப்படையாக உள்ளது. எனவே இது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் பிரச்சனை.

மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நீர் பிரச்சனையைத் தீர்க்காமல், இரு இனங்களை எதிரிகளாக மாற்றுவது தேச ஒற்றுமைக்கு உகந்ததல்ல. நிலக்கரி போன்ற இயற்கை வளங்கள் தமிழகத்தில் இருந்து பெறப்படும் போது, நீர் உரிமையை மட்டும் மறுப்பது எந்த வகையில் நியாயம்?

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மேகதாதுவில் அணை கட்டியே தீரவேண்டும் என காங்கிரஸ், பாஜக, மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் ஆகிய கட்சிகள் ஒரே நிலைப்பாட்டில் நிற்கின்றன. அதுபோல தமிழ்நாட்டில் அனைத்து கட்சிகளும் ஒரே நிலைப்பாட்டில் நிற்க வேண்டும்.

தமிழ்நாட்டில் விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் இல்லை என்கிறார்கள். ஆனால், குடிப்பதற்கே தண்ணீர் இல்லாத நிலை நிலவுகிறது. நாம் வெள்ளத்தை தாங்கி விடலாம். வறட்சியை எப்படித் தாங்குவது?

எனவே, ஒன்றிணைந்த வலிமையான போராட்டங்களின் வழியாகத்தான் நாம் உரிமைகளை பெற வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.

கூட்டத்திற்குப் பின், கிருஷ்ணசாமி, வேல்முருகன், பழ.கருப்பையா, ஓ.எஸ்.மணியன் ஆகியோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தனர். அப்போது, வரும் 7-ஆம் தேதி நடைபெறும் போராட்டத்தில் திமுக, அதிமுக, காங்கிரஸ், பாஜக, நாம் தமிழர் உள்ளிட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் அரசியல் வேறுபாடுகளை மறந்து ஒரே அணியில் திரள வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டனர். காவிரி நீர் உரிமையில் தமிழக அரசு மௌனம் காக்கக் கூடாது என்றும் தெரிவித்தனர்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன் கூறுகையில், "கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களின் சாரம்சத்தை அதிமுக தலைவர்களிடமும் எடுத்துச் செல்ல உள்ளதாகவும், அதற்கேற்ப அவர்கள் செயல்படுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.

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