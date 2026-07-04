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ஒவ்வொருவரும் போதைப்பொருட்களுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் - அமைச்சர் ஸ்ரீநாத்

அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைது செய்யப்பட்டது, அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கை கிடையாது; சட்டம் கடமையைச் செய்கிறது என்று அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் பேட்டி
அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 4, 2026 at 6:30 PM IST

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சென்னை: அரசு பார்த்துக் கொள்ளும் என்று இருக்காமல், ஒவ்வொருவரும் போதைப்பொருட்களுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று அமைசச்சர் ஸ்ரீநாத் தெரிவித்துள்ளார்.

தென்னிந்திய பத்திரிக்கையாளர் யூனியன் சங்கம் சார்பாக "போதைக்கு எதிராக விளையாட்டை கையில் எடு" என்ற தலைப்பில் 'Media championship 2026' கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெற்றது. இதற்கான தொடக்க நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் ஜெ.சி.டி.பிரபாகர் மற்றும் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத், சென்னை மாநகர் காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் ஆகியோர் கலந்து விளையாட்டு போட்டியை தொடங்கி வைத்தனர்.

முன்னதாக சபாநாயகர் போதைப்பொருட்களுக்கு எதிராக உறுதிமொழியை வாசிக்க விளையாட்டு வீரர்கள் உறுதிமொழியை ஏற்றுக்கொண்டனர். அத்துடன் போதைக்கு எதிராக சபாநாயகர், அமைச்சர் மற்றும் காவல் ஆணையர் ஆகியோர் கையெழுத்திட்டனர். அதனைத் தொடர்ந்து முதல் போட்டியை சபாநாயகர் டாஸ் போட்டு தொடங்கி வைத்தார்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ், "போதைக்கு எதிராக அரசு மட்டும் தான் போராட வேண்டும் என்று ஒண்ணும் இல்லை; நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட்டாலே போதையை முழுவதுமாக ஒழித்துக் காட்டலாம்" என்றார்.

மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் கூறுகையில், "போதைக்கு எதிராக நீங்கள் நடத்தும் இந்த கிரிக்கெட் போட்டிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துகள். இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகளைத் தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும்; போதைப்பொருட்களுக்கு எதிராக பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை ஊடகத்துறையினர் நடத்தினால்தான் மக்களுக்கு மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வு இருக்கும்.

போதைப்பொருள் ஒழிப்பதற்கு அரசாங்கம் மட்டும் நடவடிக்கை எடுத்தால் போதாது மக்களும் உறுதுணையாக நின்று அதை தடுப்பதற்கான அனைத்து முயற்சிகளும் எடுக்க வேண்டும். இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகளை நடத்தும் போதுதான் போதைப்பொருட்களுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு ஏற்படும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

சபாநாயகர் ஜெ.சி.டி.பிரபாகர் கூறுகையில், "இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டை போதை இல்லாத ஒரு மாநிலமாக போதையில்லாத ஒரு சமூகமாக உருவாக்க வேண்டும் என்பதில் முதலமைச்சர் விஜய் அக்கறையுடன் செயல்படுகிறார். போதைக்கு எதிரான கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் நடவடிக்கைகளை இன்னும் தீவிரப்படுத்துவதற்கான முறையான சட்டங்கள் எல்லாம் தயார்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. விளையாட்டை கையில் எடுப்பது தான் போதையை ஒழிப்பதற்கு சிறந்த வழியாக இருக்கும்" என்றார்.

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பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத், "போதைப் பொருட்களுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு மிகவும் முக்கியமான தேவை. போதையில்லா தமிழ்நாட்டை உருவாக்க வேண்டும் என்பது முதலமைச்சரின் கனவு. அதற்காக அனைவரும் ஆதரவு தருவோம். அரசு பார்த்துக் கொள்ளும், அரசு அதிகாரிகள் பார்த்துக் கொள்வார்கள் என்று இருக்காமல், ஒவ்வொருவரும் பொறுப்பாக இருக்க வேண்டும். சொந்தக்காரர்கள், நண்பர்கள் பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவர்கள் என அனைவரிடமும் போதை தொடர்பான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி மனித ஒழுக்கத்தை கடைப்பிடித்தால் போதை இல்லா சமூகத்தை உருவாக்கலாம்" என்றார்.

திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ஸ்ரீநாத், "சட்டம் கடமையைச் செய்கிறது. இது பழிவாங்கும் நோக்கம் கிடையாது" என்றார். ஆறு மாதத்தில் தேர்தல் வரலாம் என்ற திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினின் கருத்துக்கு பதில் அளித்த அமைச்சர் ஸ்ரீநாத், "சவாலை எதிர்கொள்ள நாங்கள் தயாராக உள்ளோம்; தலைவர் சொல்வதுபோல நல்லதே நடக்கும், கான்ஃபிடண்டாக இருப்போம்" என்றார்.

TAGGED:

அமைச்சர் ஸ்ரீநாத்
போதைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு
AWARENESS AGAINST DRUGS
CHENNAI
ASSEMBLY SPEAKER JCD PRABAKAR

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