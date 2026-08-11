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அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ஆறு பேரை குதிரை பேரம் மூலம் தவெக இழுத்தது நாடறியும் – அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி

யாருக்கும் அடிபணியாத இயக்கம் அதிமுக. எங்கள் பொதுச் செயலாளர் தொண்டர்களையும், இயக்கத்தையும் காப்பாற்றும் தலைவராக செயல்பட்டு வருகிறார் என அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி கூறினார்.

அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி
அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2026 at 10:54 PM IST

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சென்னை: அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள் ஆறு பேரை குதிரை பேரம் மூலம் தவெக இழுத்தது இந்த நாட்டுக்கே தெரியும் என திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகள் முடிந்த பிறகு அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "அதிமுக-வில் இருந்து ஆறு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை, அவர்கள் கையில் இட்ட மை காய்வதற்குள் குதிரை பேரம் மூலம் தங்கள் கட்சிக்கு இழுத்தவர்கள், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைச் சேர்ந்த அமைச்சர்கள். இது நாடறிந்த உண்மை. இதை தொகுதி மக்களும் அறிவார்கள், நாங்களும் அறிவோம்" என்றார்.

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தொடர்ந்து, முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெ. ஜெயலலிதா-வின் மறைவுக்குப் பிறகு நடைபெற்றது, அம்மாவின் ஆட்சி அல்ல, டில்லியின் ஆட்சிக்கு சரணடைந்து நடைபெற்ற ஆட்சி என கூறுகிறார்களே என அவரிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

இதற்கு பதிலளித்த அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, "அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி முதுகெலும்பு மிக்க தலைவராக தமிழகத்தில் பரிணாமம் பெற்று, அதிமுகவை திறம்பட வழிநடத்திச் சென்று கொண்டிருந்தார். அதிமுகவுக்கு என தனிக் கொள்கைகள் உள்ளV. எந்த முடிவை எடுத்தாலும் தமிழ்நாடு மக்களின் நலன் சார்ந்த முடிவுகளை மட்டுமே எடப்பாடி பழனிசாமி எடுப்பார். யாருக்கும் அடிபணியாத இயக்கம் அதிமுக. எங்கள் பொதுச் செயலாளர் தொண்டர்களையும், இயக்கத்தையும் காப்பாற்றும் தலைவராக அவர் செயல்பட்டு வருகிறார்" என்றார்.

TAGGED:

குதிரை பேரம்
TVK HORSE TRADING
AGRI KRISHNAMURTHY
TAMIL NADU ASSEMBLY
TVK LURED ADMK MLA

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