இன்ஸ்டாகிராமில் அரசியல் செய்து கொண்டிருந்தால் ஒன்றும் நடக்காது; தவெகவை விமர்சித்த ராஜேந்திர பாலாஜி

தவெக-விற்கு சென்றவர்களெல்லாம் மீண்டும் அவரவர் இருந்த இடத்திற்கே வருவார்கள். நிர்மல்குமார் எவ்வளவு வேகமாக மீண்டும் அதிமுக-விற்கு வருவார் என்று பாருங்கள் என முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி கூறியுள்ளார்.

அதிமுக நிர்வாகிகளை சந்தித்த முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 2, 2026 at 5:55 PM IST

விருதுநகர்: சமூக வலைதளங்களில் அரசியல் செய்து கொண்டு நாங்கள்தான், நாங்கள்தான் என தவளைபோல் கத்தினால் ஒன்றும் ஆகாது என தவெகவினரை அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்த நிலையில் அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் பணியில் மிக தீவிரமாகக் களமிறங்கியுள்ளன. அரசியல் கட்சித் தலைவர்களின் பரப்புரை, பொதுக்கூட்டங்கள் என தேர்தல் களம் களைகட்டியுள்ளது. இந்த நிலையில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், சிவகாசி சட்டமன்ற தொகுதி வேட்பாளருமான ராஜேந்திர பாலாஜி தலைமையில் அதிமுக நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் சிவகாசியில் இன்று (ஏப்ரல் 2) நடைபெற்றது.

கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "கருணாநிதி உள்ளிட்ட யார் யாரெல்லாமோ அழிக்க முயற்சித்தும் அழிக்க முடியாத அதிமுக-வை விஜய் வந்து அழித்துவிட முடியுமா?, தவெக வேட்பாளர்கள் அனைவரும் இன்ஸ்டாகிராமில் தான் அரசியல் செய்கின்றனர். மக்களை சந்திக்கும் திறமையும், தகுதியும் அவர்கள் யாருக்கும் கிடையாது. சமூக வலைதளங்களில் அரசியல் செய்து கொண்டு நாங்கள்தான், நாங்கள்தான் என தவளைபோல் கத்தினால் ஒன்றும் ஆகாது.

தவெக-வில் இணைந்துள்ள ஒரு சில அரசியல் அனுபவம் வாய்ந்த வேட்பாளர்கள் மட்டுமே மரியாதையான வாக்குகளை பெறுவார்கள். மற்றபடி 98 சதவீத வேட்பாளர்கள் மிகமிக பின்தங்கிய நிலைக்கே செல்வார்கள். அதிமுகவின் தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவின் மாநில இணைச் செயலாளராக இருந்த நிர்மல்குமார், தவெக-வில் ஏதாவது கிடைக்குமா என்று நினைத்து சென்றுள்ளார். தவெக-வில் நிர்மல்குமாருக்கு கொய்யாப்பழம் கூட கிடைக்காது," என்றார்.

திமுக- அதிமுக இடையே தான் போட்டி

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தவெக-விற்கு சென்றவர்களெல்லாம் மீண்டும் அவரவர் இருந்த இடத்திற்கே வருவார்கள். நிர்மல்குமார் எவ்வளவு வேகமாக மீண்டும் அதிமுக-விற்கு வருவார் என்று பாருங்கள். அவர் எனது நண்பர்தான், அங்கு (தவெக-வில்) இருப்பதால் அப்படி பேசி வருகிறார். நிர்மல்குமாரால் டெபாசிட் கூட வாங்க முடியாது. திமுக-வுக்கும், தவெக-வுக்கும்தான் போட்டி என விஜய் சொல்வதை, பங்குனி சித்திரை வெயிலால் அவர் பித்து பிடித்து பேசுவதாக மக்கள் சொல்கின்றனர். போட்டி திமுக-விற்கும் அதிமுக-விற்கு மட்டுமே.

திமுக ஆட்சியில் எல்லாமே நடிப்பும் நாடகமும் மட்டுமே. அதிமுக ஆட்சி என்பது பொற்காலம், திமுக ஆட்சியில் கடன் வாங்கியது மட்டுமே மிச்சம், தமிழக மக்களை கடனாளியாக்கியதுடன் தமிழக மக்களுக்கு எந்த விமோசனமும் கிடைக்கவில்லை" என்றார்.

தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சியைப் பற்றி பேசிய அவர், "அக்கட்சியில் வேட்பாளர்கள் தேர்வில் நடைபெறும் பிரச்சனைகள் குறித்து எனக்கு தெரியாது. ஆனால் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை பார்த்து டென்ஷனாகி, அதனை ராகுல்காந்தி கிழித்துவிட்டதாக செய்திகள் வருகின்றன" என்று ராஜேந்திர பாலாஜி கூறினார்.

