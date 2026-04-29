ஜாதி - மதமற்றவர் என்ற உணர்வு ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் வர வேண்டும் ; நடிகர் பார்த்திபன் வழக்கில் நீதிபதி கருத்து
நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, நடிகர் பார்த்திபனுக்கு ஜாதி, மதமற்றவர் என சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : April 29, 2026 at 4:02 PM IST
சென்னை: சாதி, மதமற்றவர் என்ற உணர்வு ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் ஏற்பட்டால் மட்டுமே இந்த விஷயத்தில் விழிப்புணர்வு ஏற்படும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.
நடிகர் பார்த்திபன் தமிழ் சினிமாவில் பன்முகத்தன்மையுடன் முன்னணி திரை நட்சத்திரமாக வளம் வருபவர். இயக்குநர், தயாரிப்பாளர், நடிகர் என சினிமா துறையில் தனக்கென தனி அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுள்ளார். இந்நிலையில், இவர் தான் எந்த சாதியையும், மதத்தையும் சார்ந்தவர் இல்லை என்ற விதம் ஜாதி, மதமற்றவர் எனச் சான்று வழங்கக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், 'கடந்த 1958-ம் ஆண்டு ஜனவரி 14-ம் தேதி பிறந்த அவருக்குப் பிறப்பு சான்று இல்லை எனவும், பழைய எஸ்.எஸ்.எல்.சி படிப்பை முடித்தபின் சான்றுகளைப் பெறவில்லை எனவும் குறிப்பிட்டிருந்தார். அதன்படி, அவரது ஜாதி, மதத்தை தெரிவிக்கும் வகையில் பிறப்பு அல்லது கல்வி சான்று ஆகியவை இல்லை என தெரிவித்திருந்தார்.
மேலும் ஜாதி, மதம், மொழி அடிப்படையிலான பிளவுகள், தேச ஒற்றுமைக்குப் பாதிப்பானது என்பதால், மற்றவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாகத் திகழ, ஜாதி - மதமற்றவர் எனச் சான்றுக் கோரி வேளச்சேரி தாசில்தாரருக்கு விண்ணப்பித்ததாகவும், அந்த விண்ணப்பம் சோழிங்கநல்லூர் தாசில்தாரருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
இருப்பினும் தேர்தல் பணிகள் காரணமாக அந்த விண்ணப்பத்தைப் பரிசீலிக்க இயலவில்லை என வருவாய்த் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்து வருவதால், குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் விண்ணப்பத்தை பரிசீலிக்க உத்தரவிட வேண்டும்' என்று தமது மனுவில் நடிகர் பார்த்திபன் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி எம்.தண்டபாணி, ஏப்ரல் 29-ம் தேதிக்குள் நடிகர் பார்த்திபனுக்குச் சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என சோழிங்கநல்லூர் தாசில்தாருக்கு உத்தரவிட்டார். நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, பார்த்திபனுக்கு ஏப்ரல் 28-ம் தேதி ஜாதி - மதமற்றவர் என்ற சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கு மீண்டும் இன்று (ஏப்ரல் 29) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, பார்த்திபனுக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுவிட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதை ஏற்ற நீதிமன்றம், சாதி மதமற்றவர் என்ற உணர்வு ஒவ்வொரு தனிநபர்களுக்கும் வர வேண்டும். அப்படி ஏற்பட்டால் மட்டுமே விழிப்புணர்வு ஏற்படும்.
இவை ஒவ்வொரு தனிநபரும் வாழ்வில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய ஒன்றாகும். இந்த சான்றிதழால் எந்த உபயோகமும் இல்லை. சாதி மதமற்றவர் எனச் சான்றிதழ் வைத்திருக்கிறேன் என்ற விளம்பரத்திற்காக வேண்டுமானால் இதை வைத்துக் கொள்ளலாம் எனக் கருத்து தெரிவித்த நீதிபதி வழக்கை முடித்து வைத்தார்.