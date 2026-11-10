மக்களை காக்க வேண்டிய போலீசாருக்கே தமிழகத்தில் பாதுகாப்பு இல்லை - நயினார் நாகேந்திரன்
பணியில் இருக்கும் காவல்துறையினர் உயிரிழந்தால் ரூ.1 கோடி வழங்கப்படும் என தமிழக வெற்றிக் கழக தேர்தல் அறிக்கையில் அறிவித்துவிட்டு, தற்போது ரூ.40 லட்சம் மட்டுமே கொடுத்துள்ளதாக நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : November 10, 2026 at 4:13 PM IST
திருச்சி: மக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய காவல்துறையினருக்கே தமிழகத்தில் பாதுகாப்பில்லை என தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், திருச்சி ஜங்ஷன் ரயில் நிலையத்தில் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார்.
அப்போது அவர், "மேற்காசிய நாடுகளில் போர்ப் பதற்றம் நிலவும் சூழலிலும், அமெரிக்கா, பாகிஸ்தான், இலங்கை போன்ற நாடுகளோடு ஒப்பிடுகையில் இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலையை மத்திய அரசு கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்துள்ளது. வீட்டு உபயோக கியாஸ் சிலிண்டர் ₹900-க்கு வழங்கப்படுகிறது. வெளிச்சந்தையில் ₹3000-க்கு விற்கப்படும் யூரியா உரம் விவசாயிகளுக்கு ₹242-க்கும், டி.ஏ.பி உரம் ₹1350-க்கும் மானிய விலையில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
'ஏஐ ஊழல்' - கண்டுபிடிக்க வேண்டிய பொறுப்பு தவெக அரசுக்கும், முதலமைச்சருக்கும் உண்டு #TVK | #CMVijay | #TNgovernment | #Nainarnagendran | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/OaZ8oc61d9— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 10, 2026
தவெக அரசு ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பாக அனைத்து விவசாயக் கடன்களையும் தள்ளுபடி செய்வதாகக் கூறிவிட்டு, தற்போது ₹75,000 வரை மட்டுமே தள்ளுபடி செய்துள்ளனர்.
தீபாவளி பண்டிகையன்று மட்டும் தமிழகத்தில் 15 கொலைகள் நடந்துள்ளன. கடந்த 6 மாதங்களில் 40 முதல் 50 படுகொலைகள் பதிவாகியுள்ளன. இதற்கு முன்பு படுகொலைகள் நடந்தது இல்லையா? அதை விட கம்மியாக தான் நடந்துள்ளது என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறுகிறார். ஒரு அமைச்சர் இப்படி பேசலாமா? தவெக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சியின் கார்த்தி சிதம்பரமே இதனை கண்டித்துள்ளார்.
மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழகத்திற்கு நிச்சயமாகத் தண்ணீர் கிடைக்க வேண்டும் என்பதில் பாரதிய ஜனதா கட்சி உறுதியாக உள்ளது. கர்நாடக அரசு மேகதாதுவில் எந்தவொரு அணையும் கட்டக் கூடாது என்பதே தமிழக பாஜகவின் தெளிவான நிலைப்பாடு.
தமிழகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு முற்றிலும் சீர்குலைந்துள்ளது. காவல் துறைக்கே பாதுகாப்பில்லை. தேனியில் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். மக்களைப் பாதுகாக்க வேண்டிய காவல் துறையினருக்கே இன்று பாதுகாப்பில்லை என்றால், பொதுமக்கள் யாரை நாடிச் செல்வார்கள்? இதற்கு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தான் தகுந்த விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்.
திருச்சியில் துணை சபாநாயகரிடம் மனு கொடுக்க வந்தவரைத் தாக்கி, புகார் அளிக்கச் சென்றவரை மிரட்டி வீடியோ வெளியிட்டு, கட்டாயப்படுத்தி மன்னிப்பு கேட்க வைத்த சம்பவம் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் விக்னேஷ் மீது பல புகார்கள் உள்ளன. அவர் மாவட்ட ஆட்சியருக்குப் பாலியல்ரீதியான குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாகத் தி.மு.க-வை சேர்ந்த கனிமொழி உள்ளிட்ட பலர் கூறியுள்ளனர். இந்த விவகாரத்தில் உண்மைத்தன்மையை அரசு உடனடியாக வெளிப்படுத்த வேண்டும்.
பெரியார் அறிவுலகம் தொடர்பான சர்ச்சையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அகல் விளக்கு பதிப்பகம் முகவரியில் யாருமே இல்லை. முற்காலத்தில் நூல்களில் ஆசிரியரின் பெயர் தெளிவாக இருக்கும். ஆனால் தற்போது திரிஷா, விஜய் போன்ற புனைப்பெயர்களில் நூல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. ஏ.ஐ (AI) தொழில் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்திப் புத்தகங்களை எழுதி விற்று ஊழல் நடந்துள்ளது. இதைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய பொறுப்பு தவெக அரசுக்கும் முதலமைச்சருக்கும் உண்டு.
பணியில் இருக்கும் காவல் துறையினர் உயிரிழந்தால் ரூ.1 கோடி வழங்கப்படும் என தமிழக வெற்றிக் கழக தேர்தல் அறிக்கையில் அறிவித்துவிட்டு, தற்போது ₹40 லட்சம் மட்டுமே கொடுத்துள்ளனர். அனைத்து காவல் துறையினருக்கும் தகுந்த பாதுகாப்பு உபகரணங்களை வழங்க உயர் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதற்கு முதலமைச்சர் உடனடியாக ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும்.
காவிரி விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி தமிழகத்திற்கு எந்தவித ஒத்துழைப்பும் வழங்கவில்லை. இத்தனை சம்பவங்கள் நடக்கும் போது வாய் திறக்காமல் இருக்கும் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ-க்கள் தங்கள் பதவியை ராஜிநாமா செய்யலாம்" எனத் தெரிவித்தார்.