ஆயிரம் கைகள் மறைத்தாலும் ஆதவனை மறைக்க முடியாது: பிரேமலதா
திமுக கூட்டணி 185 இடங்களில் வெற்றி பெறும் என கருத்துக்கணிப்பு வெளியாகி உள்ளது மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக பிரேமலதா கூறியுள்ளார்.
Published : April 3, 2026 at 5:53 PM IST
சென்னை: ஆயிரம் கைகள் மறைத்தாலும் ஆதவனை மறைக்க முடியாது என திமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து பரப்புரை மேற்கொண்ட பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்தார்.
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதை முன்னிட்டு தமிழ்நாட்டில் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தீவிரப்படுத்தி வருகின்றன. இந்த நிலையில், திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் இன்று (ஏப்ரல் 3) ஆலந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் தா.மோ. அன்பரசனை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
தொடர்ந்து, ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளர், பல்லாவரம் தொகுதி தேமுதிக வேட்பாளர் அனகை முருகேசன், தாம்பரம் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் கிருத்திகா தேவி ஆகியோரையும் ஆதரித்து திறந்தவெளி வாகனத்தில் பரப்புரைச் செய்தார்.
அந்தவகையில், தாம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதி திமுக வேட்பாளர் கிருத்திகாவை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்த பிரேமலதா, "திமுக கூட்டணி கட்சிகள் சுமார் 185 இடங்களில் வெற்றி பெறும் என கருத்துக்கணிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இது மிகுந்த உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஆயிரம் கைகள் மறைத்தாலும் ஆதவனை மறைக்க முடியாது என்பதை உணர வேண்டும். உதயசூரியன் சின்னத்தை யாராலும் அழிக்க முடியாது. வெற்றி சின்னமான உதய சூரியன் சின்னத்தில் வாக்களர்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என்றார்.
இதைத்தொடர்ந்து தாம்பரம் பரப்பு்ரையில் பேசிய அவர், "தாம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதி திமுக வேட்பாளர் கிருத்திகா தேவி ஓர் மகப்பேறு மருத்துவர். ஆயிரம் உயிர்களை பாதுகாத்துக் கொடுத்தவர். அவர் நல்ல வேட்பாளராக இருப்பார். திமுக மகளிர்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து தேர்தல் அறிக்கையை தயாரித்துள்ளது. குறிப்பாக 8 ஆயிரம் ரூபாய்க்கான கூப்பன் திட்டம் மிகப்பெரிய வரவேற்பு பெற்றுள்ளது. தங்களுக்கு வேண்டிய பொருள்களை மக்களே கடைகளில் தேர்வு செய்து வாங்கிக் கொள்ளும் விதமாக உள்ளதால் மகளிரிடம் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது" என்றார்.
முன்னதாக பல்லாவரம் சட்டமன்ற தொகுதி தேமுதிக வேட்பாளர் அனகை முருகேசனை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட பிரேமலதா, "திமுக ஆட்சியில் மகளிருக்கான உரிமை தொகை மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தார்கள். மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் அந்தத் தொகை 2 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படும்.
கடந்த முறை யாருக்கெல்லாம் விடுபட்டதோ அவர்களுக்கும் சேர்த்து இந்த முறை மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்கப்படும். இந்த திட்டங்கள் எல்லாமே நம் பெண்களுக்கானவை. திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் புதிதாக 10 லட்சம் புதிய வீடுகள் கட்டி தரப்படும். எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் 15 லட்சம் மாணவர்களுக்கு காலை உணவு விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த எல்லா திட்டங்களும் நம்ம மக்களுக்கான திட்டங்கள் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிட கூடாது. பல்லாவரம் தொகுதியில் 2 லட்சம் புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என ஸ்டாலின் அறிவித்திருக்கிறார். முதல்முறையாக மதசார்பற்ற வெற்றிக் கூட்டணியில் தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் இணைந்து இருக்கிறது. மக்கள் பேராதரவுடன் வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஸ்டாலின் ஆட்சி அமைப்பார்.
நம்முடைய அனகை முருகேசன் எல்லோருக்கும் பரீட்சையமானவர், அனகாபுத்தூரிலேயே வாழ்பவர், அதனால் 24 மணி நேரமும் அவரை சந்திச்சு உங்களது குறைகளை கேட்கலாம். உங்களுக்கு வேண்டியதை அவர் செய்து கொடுப்பார். களத்தில் கேப்டன் இருக்கிறார் என நினைத்து நீங்கள் அனைவரும் வாய்ப்பு தர வேண்டும். அஸ்தினாபுரம் பகுதி கேப்டனின் குடும்பத்தோடு நீண்ட கால தொடர்புடையது. எங்களின் சொந்த ஊருக்கு வந்தது போன்ற உணர்வு ஏற்படுகிறது" என்றார்.