திருத்தணிக்கு முன்பே கோவையில் நிகழ்ந்த கொடூரம்.. வடமாநில தொழிலாளர்களுக்கு கத்திக்குத்து
Published : December 31, 2025 at 8:24 PM IST
கோயம்புத்தூர்: திருத்தணி கொடூரத்துக்கு முன்பே கோவையில் வடமாநில தொழிலாளர்கள் கத்தியால் குத்தி தாக்கப்பட்டுள்ளனர். சம்பவம் நடந்து 2 வாரத்திற்கு மேலாகிய நிலையில், அதுகுறித்த சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பதைபதைக்க ஏற்படுத்தி உள்ளன.
உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் ராகேஷ் மற்றும் கோவிந்த். இவர்கள் இருவரும் கோவை மாவட்டம், கருமத்தம்பட்டி அருகே உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் தங்கி கார்பெண்டர் வேலை செய்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இவர்கள் கடந்த 15ம் தேதி கருமத்தம்பட்டி பகுதியில் உள்ள டீ கடைக்கு சென்றனர். அப்போது அங்கு டீ கடையில் இருந்த இளைஞர்கள் இருவர், இவர்களிடம் தமிழில் கேள்வி கேட்கவே, வடமாநில இளைஞர்களுக்கு பதில் சொல்ல தெரியவில்லை.
இந்நிலையில் அருகில் இருந்த கட்டடத்தை காட்டி, அங்கு வேலை செய்வதாக சைகை மொழியில் தெரிவித்துள்ளனர். அப்போது, அந்த இருவரும் தகாத வார்த்தையில் பேசி வடமாநில தொழிலாளர்கள் இருவரையும் கடுமையாக தாக்கியதுடன் கத்தியால் குத்தியுள்ளனர்.
இதனையடுத்து டீ கடையில் இருந்த ஊழியர்களும், பொதுமக்களும் அந்த இளைஞர்களை தடுத்து வடமாநில தொழிலாளர்களை மீட்டனர். தொடர்ந்து இளைஞர்கள் இருவரும் அந்த தொழிலாளர்களை மிரட்டிவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி சென்றனர்.
இதனையடுத்து காயமடைந்த இரு தொழிலாளர்களும் அங்குள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். இந்நிலையில் இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தின் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பதைபதைக்க வைத்துள்ளது.
தாக்குதலுக்கு ஆளான வடமாநில தொழிலாளர்கள் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்த கருமத்தம்பட்டி போலீசார், தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஆனால், இந்த சம்பவம் நடந்து 2 வாரங்களுக்கு மேலாகியும், சிசிடிவி காட்சிகள் கிடைத்தும், தாக்குதல் நடத்திய நபர்களை கண்டறிய முடியாமல் கருமத்தம்பட்டி போலீசார் திணறி வருகின்றனர்.
கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் திருத்தணி ரயில் நிலையம் அருகே 4 சிறுவர்கள் வடமாநில இளைஞரின் கழுத்தில் கத்தியை வைத்து ரீல்ஸ் எடுத்துள்ளனர். அதனை தட்டிக் கேட்டதால் அவர்கள் நான்கு பேரும் சேர்ந்து அந்த இளைஞரை கத்தியால் சரமாரியாக வெட்டினர். மேலும், அந்த கொடூர நிகழ்வை வீடியோவாக எடுத்து சமூகவலைதளத்தில் ரீல்ஸ் ஆகவும் பதிவிட்டனர். இந்த சம்பவத்தின் அதிர்ச்சி மக்கள் மத்தியில் இருந்து இன்னும் நீங்காத சூழலில், கோவையில் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன் வடமாநில இளைஞர்கள் கத்தியால் குத்தி தாக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் மேற்கொண்டு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.