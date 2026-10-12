சேற்றில் சிக்கிய பெண் யானை மீட்பு: நகர முடியாமல் இருந்ததால் அதே இடத்தில் தீவிர சிகிச்சை
நீண்ட நேரம் சேற்றில் சிக்கி தவித்ததால் கடுமையான உடல் சோர்வடைந்த அந்த யானையால் உடனடியாக நகரவோ, நடக்கவோ முடியவில்லை என வனத்துறையினர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 12, 2026 at 6:37 PM IST
ஈரோடு: சேற்றில் சிக்கிய பெண் யானை மீட்கப்பட்ட பின்னரும் நகர முடியாமல் இருப்பதால், அதே இடத்தில் வைத்து அந்த யானைக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
ஈரோடு மாவட்டம், கோபிசெட்டிபாளையம் அருகே உள்ள தூக்கநாயக்கன்பாளையம் வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள குண்டேரிப்பள்ளம் அணை பகுதியில் நேற்று (அக்டோபர் 12) இரவு தண்ணீர் குடிக்க வந்த பெண் யானை ஒன்று, அங்கிருந்த சேற்றில் எதிர்பாராதவிதமாக சிக்கிக் கொண்டது.
இதுகுறித்து தகவலறிந்து வந்த வனத்துறையினர், சேற்றில் சிக்கிய யானையை கயிறு மற்றும் பொக்லைன் இயந்திரம் கொண்டு மீட்கும் பணியில் களமிறங்கின. ஆனால், அணைப் பகுதி முழுவதும் சேறும் சகதியுமாக இருந்ததால், யானையை மீட்பதில் சிக்கல் நீடித்தது. குறிப்பாக, யானையை மீட்க வந்த ஜேசிபி இயந்திரமும் சேற்றில் சிக்கியதால், மீட்பு பணி பல மணி நேரம் நீடித்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, உடனடியாக அதிதிறன் கொண்ட வேறொரு இயந்திரம் வரவழைக்கப்பட்டு, தீவிர முயற்சிக்குப் பின் பெண் யானை சேற்றில் இருந்து பத்திரமாக மீட்கப்பட்டது. இருப்பினும், நீண்ட நேரம் சேற்றில் சிக்கி தவித்ததால் கடுமையான உடல் சோர்வடைந்த அந்த யானையால் உடனடியாக நகரவோ, நடக்கவோ முடியவில்லை.
இதன் காரணமாக, யானையை வேறு இடத்திற்கு மாற்றாமல், அதே இடத்திலேயே வைத்து வன கால்நடை உதவி மருத்துவர் தலைமையிலான மருத்துவ குழுவினர் முகாமிட்டு தீவிர சிகிச்சையும், முதலுதவியும் அளித்து வருகின்றனர். மேலும், வனத்துறையினர் யானையின் உடல்நிலையை தொடர்ந்து தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர்.
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இதுகுறித்து கால்நடை மருத்துவர் மனோகரன் கூறுகையில், "பெண் யானை உடல் நலமின்றி காணப்படுவதால் குளுகோஸ் போன்ற திரவ உணவுகள் வழங்கப்படுகின்றன. சேற்றில் சிக்கியதால் யானையால் எழுந்து நடக்க முடியவில்லை. கடும் வெயில் காரணமாகவும் யானையின் உடலில் குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்த தண்ணீர் ஊற்றி வெப்பத்தை தணித்து வருகிறோம். இருப்பினும், யானையின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளது.
ஆகையால், யானைக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளித்து அதனை காப்பாற்றும் பணியில் வனத்துறையினருடன் இணைந்து பணியாற்றி வருகிறோம். யானை பலவீனமாக இருப்பதால் எழுந்திருக்க முடியாமல் உள்ளது. இந்த யானைக்கு ஏற்பட்டுள்ள நோய் பிற யானைக்கு பரவ வாய்ப்பில்லை. யானை எழுந்து நடக்க ஆரம்பித்தால் அதற்கு தேவையான ஊட்டசத்து கொடுத்து அதனை காப்பாற்றிவிட இயலும்" என்றார்.