கரூர் விவகாரத்தில் 5 நிமிடம் மாற்றி யோசித்து இருந்தால் திமுக ஆட்சி பறிபோய் இருக்காது - எ.வ.வேலு
தாய் உள்ளம் கொண்டவரான நம்முடைய தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை தமிழக மக்கள் ஏமாற்றி விட்டார்கள் என எ.வ.வேலு குறிப்பிட்டார்.
Published : November 28, 2026 at 5:43 PM IST
சென்னை: கரூர் விவகாரத்தில் 5 நிமிடம் மாற்றி யோசித்து இருந்தால் இன்று ஆட்சி நம்மிடம் இருந்திருக்கும் என முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை பாரிமுனையில் உள்ள ராஜா அண்ணாமலை மன்றத்தில் திமுக இளைஞரணி செயலாளரும், எதிர்கட்சி தலைவருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்தநாளை ஒட்டி மனிதநேய உதய நாள் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் எ.வ.வேலு, சேகர் பாபு, திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவை தலைவர் சுப.வீரபாண்டியன், கவிஞர் பா.விஜய், சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, பேச்சாளர் பிரவீன் சுல்தானா, உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு, "திமுகவிற்கு இன்று விடியல் தேவைப்படுகிறது. அந்த விடியலை யார் கொண்டு வருவது என்றால், தம்பி உதய நிதியால் தான் முடியும். திராவிட இயக்கம் தமிழகத்தில் தொடங்கப்படாமல் இருந்து இருந்தால் பெண்கள் இன்றும் அடிமையாக இருந்து இருப்பார்கள். தமிழர்களை இன்னும் பண்பட்டவர்களாக்க வேண்டும். சமூக நீதி காவலர் வி.பி.சிங்கிற்கு தமிழகத்தில் முதல் சிலையை வைத்து திமுகதான். பல நன்மைகள் செய்தும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் நம்மை ஏமாற்றி விட்டார்கள்.
கரூர் விவகாரத்தில் நாங்கள் ஐந்து நிமிடம் மாற்றி சிந்தித்திருந்தோம் என்றால் நடப்பதே வேறாக இருந்திருக்கும்.
ஆனால், அப்போது தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சராக இருந்தவர் என்ன சொன்னார் என தெரியுமா? எந்த ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவரும் தனது தொண்டர் இறப்பதை விரும்ப மாட்டார் என்றார். தாய் உள்ளம் கொண்டவரான நம்முடைய தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை தமிழக மக்கள் ஏமாற்றி விட்டார்கள்.
இரு சக்கர வாகனத்தில் கொஞ்சம் ஏமாத்தால் கிழே விழுந்து விடுவோம். இன்று WhatsApp, Facebook, ரீல்ஸ் என மக்கள் பார்த்து வருகிறார்கள். அங்கு தான் திமுகவினர் கவனம் செலுத்தாமல் விட்டு விட்டோம், அங்கு தான் ஏமாத்தோம். அங்கு நாம் கவனம் செலுத்தி இருந்தால் திமுகதான் வென்று இருக்கும்.
நாங்கள் தெரு தெருவாக வீடு வீடாக சென்று ஓட்டு கேட்டோம். ஆனால் திருடர்கள் போல செல்போன் மூலம் வீட்டிற்கு உள்ளே அவர்கள் சென்று விட்டார்கள். அங்கே தான் ஏமாத்து விட்டோம். நாமும் இன்று அதில் இறங்கி விட்டோம். இன்னும் வேகமாக இயங்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது. தேர்தல் முறையை நாம் மாற்ற வேண்டும், வருங்கால தேர்தலில் whatsapp, instagram, Facebook, Reels என நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். கரூர் விவகாரத்தில் ஐந்து நிமிடம் மாற்றி யோசித்து இருந்தால் இன்று ஆட்சி நம்மிடம் இருந்து இருக்கும். மாற்றாங்கையில் சென்று இருக்காது.
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நான் கூட எதிர்க்கட்சி தலைவாராக உதயநிதி பேசுவாரா? என எதிர்பார்த்தேன். ஆனால் நானே ஆச்சிரியப்படும் அளவுக்கு அவர் சிறப்பாக செயல்படுகிறார். சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவரின் முகத்தை பார்க்க முதலமைச்சரை யோசிக்கிறார். குனிந்த முகத்தோடு அப்படியே சட்டமன்றத்தில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த ஆட்சியில் தமிழக மக்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். நாடு சீரழிந்து, சின்னாபின்னமாகி கொண்டிருக்கிறது" என்றார்.
பர்வீன் சுல்தானா பேச்சு
நிகழ்ச்சியில் பேசிய பேச்சாளர் பர்வீன் சுல்தானா, "தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு இன்று உறுதிப்படுத்த வேண்டிய ஒன்றாக உள்ளது. பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு தமிழ்நாட்டில் மிகப் பெரிய கேள்விக்குறியாக உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கான சுயமரியாதை மிக முக்கியமாக பேணப்பட வேண்டும்.
எந்த இடத்தில் நாம் தோற்றோமோ அந்த இடத்தில் தான் நாம் வெற்றி பெற வேண்டும்" எனத் தெரிவித்தார்.
சுப.வீரபாண்டியன் பேச்சு
நிகழ்ச்சியில் பேசிய திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவை தலைவர் சுப.வீரபாண்டியன், "நமக்கு எதிராக இருப்பவர்கள் பலமாக இருப்பது நமக்கு நல்லது தான். ஆனால் எதிர்க்கட்சி தலைவருக்கு எதிரே இருப்பவரை நினைத்தால் எனக்கு வருத்தமாக உள்ளது. இன்றயை நிலையில் தமிழகத்தில் ஆளுங்கட்சி நிலை என்னவாக இருக்கிறது. ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் கைது செய்யப்பட்டு இருக்கிறார். அது தமிழ்நாட்டிற்கு அவமானம்.
உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்தநாளில் தான் கைது செய்ய வேண்டும் என காத்திருந்து தவெக எம்எல்ஏவை காவலர்கள் கைது செய்து இருக்கிறார்கள். தேனி சோத்துப்பாறை அணையை யாருக்கும் தெரியாமல் தவெகவினர் திறந்து உள்ளனர்.
மேகதாதுவில் கர்நாடக அரசு அணை கட்ட மும்முரமாக உள்ளது. ஆனால் அந்த வழக்கு இன்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் வந்த போது தமிழக வழக்கறிஞர் வரவில்லை. அதனால் இந்த வழக்கை தள்ளி வைக்க வேண்டும் என கேட்டு உள்ளனர். திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு தமிழக அரசிற்கு மிக பெரிய நெருக்கடி ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. பேசாத முதலமைச்சர் தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறார். திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவது தான் தமிழ்நாட்டிற்கு நல்லது" எனத் தெரிவித்தார்.