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'மடியில் கனமில்லை வழியில் பயமில்லை' லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணைக்கு பிறகு எ.வ.வேலு பேட்டி

எ.வ.வேலுவிடம் சுமார் 5 மணி நேரம் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தியதாகவும், 100-க்கும் மேற்பட்ட கேள்விகளை அவரிடம் எழுப்பியதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணைக்கு பிறகு எ.வ.வேலு பேட்டி
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணைக்கு பிறகு எ.வ.வேலு பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 7:25 PM IST

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சென்னை: 'மடியில் கனமில்லை, வழியில் பயமில்லை' என லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணைக்கு பிறகு திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சராக எ.வ.வேலு இருந்தபோது டெண்டர் ஒதுக்கீட்டில் ரூ.3.23 கோடி முறைகேடு நடைபெற்றதாக புகார் எழுந்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக எ.வ.வேலு, அரசு அதிகாரிகள் 9 பேர், தனியார் ஒப்பந்ததாரர் ஒருவர் என 11 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்தது.

இதையடுத்து சென்னை, திருவண்ணாமலை, கரூர், திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலுவுக்கு சொந்தமான இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டனர்.

இந்நிலையில், எ.வ.வேலு நேரில் ஆஜராக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சார்பில் சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்த நிலையில், உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சிங்கப்பூர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார். சிங்கப்பூரில் இருந்து கடந்த சில நாட்களுக்கு பிறகு சென்னை திரும்பிய அவர், இன்று காலை 11 மணி அளவில் ஆலந்தூரில் உள்ள லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அலுவலகத்தில் ஆஜரானார்.

இந்நிலையில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் டெண்டர் ஒதுக்கியது தொடர்பாகவும், கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் தொடர்பாகவும் எ.வ.வேலுவிடம் துருவித் துருவி விசாரணை நடத்தினர். சுமார் 5 மணி நேரம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், அவரிடம் 100 கேள்விகள் வரை எழுப்பப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும் நெடுஞ்சாலைத் துறையில் விடப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் தமிழ்நாடு அரசு விதிமுறைகள் பின்பற்றி கொடுக்கப்பட்டதா? என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகள் எ.வ.வேலுவிடம் போலீசார் எழுப்பிதாக தெரிகிறது.

இந்நிலையிக்கு, விசாரணைக்கு பிறகு வெளியே வந்த எ.வ.வேலு செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது, "தமிழ்நாட்டில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என அனைவருக்கும் தெரியும். நான் சிங்கப்பூரில் சிகிச்சை முடித்து சென்னை வந்த போது தெரிவித்தேன். விசாரணைக்கு அழைத்தால் முழு ஒத்துழைப்பு அளிப்பேன் என்று தெரிவித்திருந்தேன்.

அதன் அடிப்படையில் இன்று விசாரணைக்கு ஆஜராக வேண்டும் என்று லஞ்ச ஒழிப்பு துறை சார்பில் எனக்கு சம்மன் வழங்கப்பட்டது. காலை 11:00 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை என்னிடம் விசாரணை அதிகாரி விசாரணையை மேற்கொண்டார். அப்போது பல்வேறு கேள்விகள் என்னிடம் எழுப்பினார்கள். காவல்துறை விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளித்தேன். இன்றைய விசாரணையை நான் நிறைவு செய்து விட்டு வந்துள்ளேன். காவல்துறைக்கு முழு ஒத்துழைப்பை கொடுத்துள்ளேன். மேலும் மீண்டும் என்னை எப்போது அழைத்தாலும் முழு ஒத்துழைப்பு அளிப்பேன் என அதிகாரிகளிடம் கூறிவிட்டு வந்துள்ளேன்" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "எனக்கு மடியில் கனமில்லை வழியில் பயமில்லை, நான் எந்தவித குற்றமும் செய்யாதவன். அரசாங்கம் என்னை திட்டமிட்டு இதில் இணைத்துள்ளார்கள். நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருப்பதால் இதுகுறித்து விரிவாக என்னால் சொல்ல முடியாது. வரும் 28ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு வரவிருக்கிறது. அப்போது நீதிமன்றத்தில் நீதியை எதிர்பார்த்து இருக்கிறேன்" என்றார்.

TAGGED:

E V VELU
ANTI CORRUPTION INQUIRY
எ வ வேலு
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