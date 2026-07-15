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நெடுஞ்சாலைத்துறை முறைகேடு வழக்கு: லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணைக்கு ஆஜரானார் எ.வ.வேலு

சோதனையில் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களின் அடிப்படையில் எ.வ. வேலுவிடம் லஞ்சஒழிப்புத் துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ. வேலு
திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ. வேலு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 1:33 PM IST

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சென்னை: நெடுஞ்சாலைத் துறையில் ரூ.3.23 கோடி முறைகேடு வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ. வேலு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அலுவலகத்தில் இன்று (ஜூலை 15) ஆஜரானார்.

கடந்த திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் எ.வ. வேலு. அந்தக் காலக்கட்டத்தில், தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் நெடுஞ்சாலைத்துறை டெண்டர் ஒதுக்கீட்டில் ரூ. 3.23 கோடி முறைகேடு நடைபெற்றதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

இதன் தொடர்ச்சியாக, முன்னாள் நெடுஞ்சாலைத் துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு, அரசு அதிகாரிகள் 9 பேர், தனியார் ஒப்பந்ததாரர் ஒருவர் என 11 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்கு பதிவு செய்தது.

அறப்போர் இயக்கம் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜெயராமன் வெங்கடேசன் அளித்த புகாரின் பேரில், இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.

இதையடுத்து, சென்னை, திருவண்ணாமலை, கரூர், திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள எ.வ. வேலுவுக்கு சொந்தமான இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டனர்.

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இதில், பல முக்கிய ஆவணங்கள், டிஜிட்டல் சான்றுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. மேலும், கணக்கில் வராத ரூ.40 லட்சம் ரொக்கமும் கைப்பற்றப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த புகார் தொடர்பான விசாரணைக்காக ஜூலை 3-ம் தேதி நேரில் ஆஜராகுமாறு எ.வ. வேலுவுக்கு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சம்மன் அனுப்பியது. ஆனால், சிங்கப்பூரில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வருவதால், நேரில் ஆஜராக இயலாது என்றும், தனக்கு கால அவகாசம் தருமாறும் எ.வ. வேலு தரப்பில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையிடம் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.

இதனை பரிசீலித்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை, ஜூலை 15-ம் தேதி ஆஜராகுமாறு அவருக்கு மீண்டும் சம்மன் அனுப்பியது. இதன்பேரில், எ.வ.வேலு இன்று சென்னை ஆலந்தூரில் உள்ள லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தலைமை அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜரானார்.

அவரிடம் நெடுஞ்சாலை டெண்டர் ஒதுக்கீடு, நிதிப் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாகவும், சோதனையில் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள், டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள் குறித்தும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்த விசாரணையில், எ.வ. வேலு அளிக்கும் பதில்களின் அடிப்படையில், அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கையை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் மேற்கொள்வார்கள் எனக் கூறப்படுகிறது.

TAGGED:

எவ வேலு
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முறைகேடு வழக்கு
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