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இந்தியாவிலேயே முதல்முறை | சென்னை சென்ட்ரலில் மின் ஸ்கூட்டரில் ரோந்து பணி மேற்கொள்ளும் ஆர்பிஎஃப் காவலர்கள்

சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் ரோந்து பணி மேற்கொள்ள ரயில்வே பாதுகாப்பு படை காலவர்களுக்கு மின்சார வாகனங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது பயணிகளிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

ஒருவர் மட்டும் நின்று செல்லும் மின்சார ரோந்து வாகனங்கள்
சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள மின்சார ரோந்து வாகனங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 9, 2026 at 7:49 PM IST

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சென்னை: சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் ரயில்வே பாதுகாப்பு படை காவலர்கள் ரோந்து பணியை மேற்கொள்ள இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக ஒருவர் மட்டுமே நின்று பயணிக்கும் மின்சாரத்தில் இயங்கும் ரோந்து வாகனங்கள் களமிறக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழ்நாட்டில் பரபரப்பாக இயங்கும் ரயில் நிலையங்களில் சென்னை சென்ட்ரல் (புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி. ராமச்சந்திரன் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம்) ரயில் நிலையம் முதன்மையான ஒன்று. இங்கிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் பல மாநிலங்களுக்கு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.

அதுமட்டுமின்றி, சென்னை புறநகர் மின்சார ரயில்களும் இங்கிருந்து இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. வெளியூர் ரயில்கள் மற்றும் புறநகர் ரயில்களுக்கு என மொத்தம் 17 ரயில் நடைமேடைகள் கொண்ட பெரிய ரயில் நிலையமாக சென்னை சென்ட்ரல் விளங்குகிறது.

இங்கு நாள் ஒன்றுக்கு லட்சக்கணக்கான பயணிகள் ரயில்களில் பயணம் செய்து வருகின்றனர். இங்கு வரும் ரயில் பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் ரயில்வே பாதுகாப்பு படை காவலர்கள் (RPF) 24 மணி நேரமும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

சார்ஜிங் போடப்பட்டுள்ள மின்சார ரோந்து வாகனங்கள்
சார்ஜிங் போடப்பட்டுள்ள மின்சார ரோந்து வாகனங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

குறிப்பாக, வெளியூர் ரயில்கள் இயக்கப்படும் 12 ரயில் நடைமேடைகளுக்கும் இடையேயான மொத்த தூரம் சுமார் 1 கிலோ மீட்டராக உள்ளதால், அவற்றில் தினந்தோறும் வந்து செல்லும் பயணிகளின் பாதுகாப்பிற்காக ரயில்வே பாதுகாப்பு படை காவலர்கள் ரோந்து பணியில் ஈடுபடுவது சிரமமாக இருந்தது.

இதனைக் கருத்தில் கொண்டு, விரைவாக ரோந்து பணியை மேற்கொள்ளவும், பயணிகளின் பாதுகாப்பில் எந்தவித சமரசமின்றி உடனுடன் காவலர்கள் களத்தில் நின்று உதவி செய்யும் வகையிலும், இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக புதிய நவீன நடமாடும் மின்சார ஸ்கூட்டர்கள் (Electric Mobility Scooters) அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன.

ஒருவர் மட்டும் பயணிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த வாகனங்களின் மூலம் ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் விரைவாக ரோந்து பணிகளை மேற்கொள்ள இயல்கிறது. கடந்ச மே மாதம் சோதனையில் முறையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த நவீன ரோந்து வாகனங்கள், பின்னர் படிப்படியாக அதிகரிக்கப்பட்டு, தற்போது 12 வாகனங்கள் ரோந்து பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றந.

குறிப்பாக பண்டிகை காலங்களில் அதிகளவிலான பயணிகள் ரயில் நிலையத்தில் கூடுவதால் கூட்ட நெரிசலில் ஏதேனும் அசம்பாவிதம் அல்லது பயணிகளுக்கு அவசர உதவிகள் தேவைப்படும் நேரங்களில் காவலர்கள் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு சென்று, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவ முடிகிறது.

மின்சார ரோந்து வாகனத்தில் ரயில்வே பாதுகாப்பு காவலர்
மின்சார ரோந்து வாகனத்தில் ரயில்வே பாதுகாப்பு காவலர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
நடமாடும் மின்சார ஸ்கூட்டரின் நவீன அம்சங்கள்
  • "டிரைக்" என்ன பெயரிடப்பட்ட பேட்டரியால் இயங்கும் இந்த ஸ்கூட்டர், 3 சக்கரங்களை கொண்ட, ஒருவர் நின்றபடி இயக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
  • இந்த ஸ்கூட்டர் மணிக்கு 30 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் இயங்குகிறது.
  • ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் 25 கிலோ மீட்டர் தூரம் வரை செல்ல முடியும். சுமார் 2 மணி நேரத்திற்குள் இந்த வாகனம் முழுமையாக சார்ஜ் செய்துவிடலாம்.
  • குறிப்பாக இந்த வாகனத்தை பின் திசையிலும் (Reverse) இயக்க முடியும்.
  • மொபைல் சார்ஜ் செய்வதை போன்று இந்த வாகனத்தை எளிதில் சார்ஜ் செய்ய முடியும். பிரத்யேகமான சார்ஜிங் அமைப்புகள் இதற்கு தேவையில்லை.
  • இந்த மின்சார வாகனத்தில் பயணிகளுக்கு பாதுகாப்பு தொடர்பான அறிவுரைகளை வழங்கும் வகையிலான மைக் மற்றும் ஒலிபெருக்கி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
  • இதன் மூலம் இந்த வாகனத்தை இயக்கியப்படியே ஆர்.பி.எஃப் அதிகாரிகள் மைக் மற்றும் ஒலிபெருக்கி வாயிலாக பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பு தொடர்பான அறிவுரைகளை வழங்குகிறார்கள்.
  • இந்த வாகனத்தில் அதிகாரிகளின் லத்தி வைப்பதற்கான பிரத்யேக ஸ்டாண்ட், மொமைல் ஹோல்டர் (Mobile holder), வாட்டர் பாட்டில் ஹோல்டர் (Water Bottle Holder), புத்தகம் மற்றும் டேப் (Tab) வைப்பதற்கான ஹோல்டர் (Book box) ஆகியவை உள்ளன.
  • ஹாரன் (Horn), அவசர கால உதவிக்காக சைரன் விளக்குகள், எமர்ஜென்சி லைட், இண்டிகேட்டர் லைட், வாகனத்தை பார்கிங் செய்வதற்கான ஹேண்ட் பிரேக், ஜிபிஎஸ் கண்காணிப்பு கருவி ஆகியவை பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
  • இந்த வாகனத்தை பயன்படுத்தி, அவசர காலங்களில் ரயில் நிலையத்தின் ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு காவலர்கள் மிக விரைவாகச் சென்று உதவ முடியும்.
  • இவை பேட்டரி மூலம் இயங்கும் மின்சார வாகனங்கள் என்பதால், ரயில் நிலைய நடைமேடைகளில் எவ்வித புகையோ அல்லது காற்று மாசுபாடோ ஏற்படாது.
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இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக

கோவையைச் சேர்ந்த தனியார் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் இந்த வாகனங்களை பிரத்யேகமாக தயாரித்து வழங்கியுள்ளது. தற்போது மொத்தம் 12 வாகனங்களில் ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் நாள்தோறும் ரோந்து பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்தியாவிலேயே ஒருவர் மட்டும் பயணிக்கும் மின்சார ரோந்து வாகனம் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில்தான் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

ரோந்து பணியில் ஈடுபடும் ரயில்வே பாதுகாப்பு காவலர்
ரோந்து பணியில் ஈடுபடும் ரயில்வே பாதுகாப்பு காவலர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து, பெயர் வெளியிட விரும்பாத ரயில்வே பாதுகாப்பு படை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ”இந்த மின்சார ரோந்து வாகனங்கள் மூலம் பெண் ரயில்வே பதுகாப்பு காவலர்கள் எளிதில் ரோந்து பணிகளை மேற்கொள்ள முடிகிறது. இந்தியாவில் வேறு எந்த ரயில் நிலையங்களிலும் இதுபோன்ற நின்றபடி ஒருவர் மட்டுமே இயக்கும் மின்சார வாகனம் பயன்படுத்தவில்லை.

இங்கு மட்டும்தான் இந்த வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. வரும் நாட்களில் தேவைக்கு ஏற்ப தமிழ்நாட்டில் மற்ற ரயில் நிலையங்களிலும் இந்த வாகனங்கள் பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது.

தற்போது இந்த வாகனத்தின் பயன்பாட்டை அறிந்து, ஆந்திரா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள ரயில் நிலையங்களில் இந்த பேட்டரி வாகனத்தை பயன்படுத்த ஆர்.பி.எஃப் ரயில்வே அதிகாரிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்” என்று தெரிவித்தனர்.

பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் பெரிய ரயில் நிலையமான சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் நவீனத் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்திப் பயணிகளின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் இந்த முயற்சி ரயில் பயணிகளிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

TAGGED:

RAILWAY PROTECTION POLICE
EV PATROLLING VEHICLES
சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம்
ரயில்வே பாதுகாப்பு படை காவலர்கள்
RPF EV PATROLLING VEHICLES

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