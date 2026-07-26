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ஈடிவி பாரத் செய்தி எதிரொலி: அப்துல் ரசாக்கின் கார்பன் வயர் கண்டுபிடிப்பிற்கு மத்திய அரசிடம் இருந்து வந்த கடிதம்

'காப்பர் வயருக்குப் பதில் கார்பன் - குறைந்த செலவில் மின்சாரத்தை கடத்த அப்துல் ரசாக் முயற்சி' என்ற தலைப்பில் அப்துல் ரசாக் குறித்த செய்தி ஈடிவி பாரத்தில் அண்மையில் சிறப்பு தொகுப்பாக வெளியானது.

கண்டுபிடிப்பாளர் அப்துல் ரசாக்
கண்டுபிடிப்பாளர் அப்துல் ரசாக் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 26, 2026 at 12:42 PM IST

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மதுரை: கார்பனை மின் கம்பிகளாகப் பயன்படுத்தி குறைந்த செலவில் மின்சாரக் கடத்தல் முறையை கண்டுபிடித்த மதுரையை சேர்ந்த அப்துல் ரசாக்கின் செய்தி ஈடிவி பாரத்திவ் வெளியான நிலையில், அவரின் கண்டுபிடிப்பு குறித்து விளக்கமாக அனுப்பக் கோரி தேசிய புத்தாக்க அறக்கட்டளை கடிதம் அனுப்பியுள்ளது.

தாமிரம், அலுமினிய கம்பிகளுக்கு மாற்றாக மிகக் குறைந்த செலவில் கார்பனை மின் கம்பிகளாகப் பயன்படுத்தி மின்சாரத்தைக் கடத்த முடியும் என்பதை மதுரையை சேர்ந்த அப்துல் ரசாக் என்பவர் கண்டுபிடித்துள்ளார். இதுகுறித்து கடந்த ஜூலை 4ஆம் தேதி ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு தளத்தில் 'காப்பர் வயருக்குப் பதில் கார்பன் - குறைந்த செலவில் மின்சாரத்தை கடத்த அப்துல் ரசாக் முயற்சி' என்ற தலைப்பில் சிறப்பு செய்தித் தொகுப்பு வெளியானது.

மின் விநியோகத்தில் கார்பன் பயன்பாட்டை அதிகரிப்பதன் மூலம் செலவுகளைக் குறைத்து இந்தியாவின் வருவாயைப் பெருக்க முடியும் என்பது கண்டுபிடிப்பாளர் அப்துல் ரசாக்கின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையாகும். இந்த தொகுப்பில் பல்வேறு செயல்முறை விளக்கத்தின் வாயிலாக கார்பனைப் பயன்படுத்துவது தொடர்பாக அவர் விளக்கியிருந்தார். இந்த செய்தி வெளியானதைத் தொடர்ந்து, அவரின் கண்டுபிடிப்பிற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது.

ஈடிவி பாரத் செய்தி எதிரொலி: அப்துல் ரசாக்கின் கார்பன் வயர் கண்டுபிடிப்பிற்கு மத்திய அரசிடம் இருந்து வந்த கடிதம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து, அச்செய்தியை மேற்கோளிட்டு புதுடெல்லியிலுள்ள பிரதமர் அலுவலகத்திற்கு அவரின் கண்டுபிடிப்பு குறித்து கடிதமாக அனுப்பியிருந்தார்.

இந்நிலையில், பிரதமர் அலுவலக உத்தரவின் அடிப்படையில் தேசிய புத்தாக்க அறக்கட்டளையிடமிருந்து அப்துல் ரசாக்கின் கார்பன் வயர் மின்சார கடத்தல் குறித்து விளக்கமளிக்க பதில் கடிதம் வந்துள்ளது.

கடந்த ஜூலை 16 ஆம் தேதி, தேசிய புத்தாக்க அறக்கட்டளை (Natioinal Innovation Foundation - NIF) அனுப்பிய கடிதத்தில், ”தாங்கள் உருவாக்கியுள்ள புத்தாக்கம் (Innovation) தொடர்பான முழுமையான விவரங்களையும், அதனுடன் தங்களது கல்வித் தகுதி மற்றும் தொழில் விவரங்களையும் எங்களுக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

அனைத்து விவரங்களும் கிடைத்தவுடன் அவற்றை ஆய்வு செய்து தேசிய புத்தாக்க அறக்கட்டளை தனது கருத்துகள் மற்றும் பின்னூட்டத்தை உங்களுக்கு வழங்கும்” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளது. அறக்கட்டளையின் மூத்த புத்தாக்க அலுவலர் டாக்டர் விவேக் குமார் இக்கடிதத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளார்.

தேசிய புத்தாக்க அறக்கட்டளையின் கடிதத்துடன் அப்துல் ரசாக்
தேசிய புத்தாக்க அறக்கட்டளையின் கடிதத்துடன் அப்துல் ரசாக் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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ரைஸ் குக்கரில் தொடங்கிய பயணம்

இதுகுறித்து கண்டுபிடிப்பாளர் அப்துல் ரசாக் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு வழங்கிய நேர்காணலில், “ஏதாவது சாதிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பத்தில் எனது சிறு வயதிலிருந்தே நிறைய கண்டுபிடிப்புகளை மேற்கொண்டு வருகிறேன். நான் கண்டுபிடித்த 'ரைஸ் குக்கர்' ஒன்றுக்கு தேசிய விருது கிடைத்தது. இதற்காக குடியரசு முன்னாள் தலைவர் பிரதிபா பாட்டீல் கையால் விருது பெற்றேன். ராணுவம், ரயில்வேக்கு தேவையான கண்டுபிடிப்புகளுடன், வீட்டில் உள்ள பெண்கள் பயன்பெறும் வகையில் 58 சிறுசிறு கண்டுபிடிப்புகளைச் செய்துள்ளேன்.

மிக அண்மையில் கார்பன் மூலமாக மின்சார வயர் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளேன். தாமிரம், அலுமினியத்தால் மின்சாரத்தைக் கடத்துவதற்கு வயர் உருவாக்கி பயன்படுத்தி வருகிறோம். இதற்கு மாற்றாக வளைக்க முடியாத கார்பனை சிறு சிறு துண்டுகளாக இணைத்து அம்முயற்சியை மேற்கொண்டேன். இந்த கண்டுபிடிப்பு குறித்த செய்தி 'ஈடிவி பாரத்' ஊடகத்தின் வாயிலாக வெளியானதையடுத்து, பொதுமக்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது. இதற்காக எனக்கு நிறைய பாராட்டுகளும் குவிந்தன.

எனது இம்முயற்சியை பிரதமருக்குத் தெரியப்படுத்த ஊக்குவித்தனர். அதன் அடிப்படையில், இந்தியப் பிரதமர் மோடிக்கு எனது கண்டுபிடிப்பின் விபரத்தைக் கூறி இக்கண்டுபிடிப்பை நாட்டுக்காக அர்ப்பணிக்கத் தயாராக உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டு, ஈடிவியில் வெளியான செய்தியோடு இணைத்து அனுப்பி வைத்தேன்.

இதனையடுத்து பிரதமர் அலுவலகம் மூலமாக NIF-க்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, அவர்கள், கண்டுபிடிப்பின் முழு விவரத்தையும் உடன் அனுப்பக்கோரி எனக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளனர். அதனை அனுப்பி வைப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளேன். இந்தியப் பிரதமர் அலுவலகத்தின் வாயிலாக எனக்கு அனுப்பப்பட்ட இந்தக் கடிதம் மிகப் பெருமையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் உள்ளது. இந்தியப் பிரதமர் மோடிக்கும் NIF-க்கும் நன்றி” எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

NATIOINAL INNOVATION FOUNDATION
MADURAI ABDUL RAZAK
கண்டுபிடிப்பாளர் அப்துல் ரசாக்
கார்பன் வயர் கண்டுபிடிப்பு
CARBON WIRE INVENTION

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