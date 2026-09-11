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ஈடிவி பாரத் செய்தி எதிரொலி; கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் அதிரடி ஆய்வு

நவம்பர் தொடங்கி மார்ச் வரை அங்கு தங்கியிருந்து, கூடு கட்டி குஞ்சு பொரித்து ஏப்ரல் மாதம் குடும்பத்தோடு நாடு திரும்பும்.

திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன்
திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2026 at 11:01 PM IST

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-BY இரா.மணிகண்டன்

திருநெல்வேலி: கல்குவாரியால் பேராபத்து ஏற்படும் என மக்கள் அஞ்சும் நிலையில் கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் இன்று அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், நாங்குநேரி அருகே கூந்தன்குளம் மற்றும் காடன்குளம் பறவைகள் சரணாலயம் அமைந்துள்ளது. சுமார் 129 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள இந்த இரண்டு குளங்களுக்கு மணிமுத்தாறு 80 அடி கால்வாயில் இருந்து ஆண்டு தோறும் தண்ணீர் கொண்டு வரப்படுகிறது. பருவமழை நேரங்களில் இங்கு ஏற்படும் பசுமையான சூழலுக்காக வெளிநாடுகளில் இருந்து ஏராளமான பறவைகள் வலசை வருவது வழக்கம்.

குறிப்பாக சைபிரியா, மங்கோலியா, ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து ஆண்டுதோறும் பறவைகள் கூந்தன்குளம் மற்றும் காடன் குளத்திற்கு வலசை வருகின்றன. அக்டோபர் மாதத்தின் துவக்கத்தில் இருந்து இங்கு பறவைகள் வரத் தொடங்கும். தொடர்ந்து நவம்பர் தொடங்கி மார்ச் வரை அங்கு தங்கியிருந்து, கூடு கட்டி குஞ்சு பொரித்து ஏப்ரல் மாதம் குடும்பத்தோடு நாடு திரும்பும்.

கார்கினி, பின்டைல், நாரை, வேட்டை பறவை, மீசை ஆலா, சிறு கொக்கு, நெட்டை கொக்கு, குளத்து கொக்கு, அரிவாள் மூக்கன், வர்ண நாரை, சின்ன அரிவாள் மூக்கன், கருப்பு அரிவாள் மூக்கன், ஊசி வாய் தாரா, சின்ன மீன் கொத்தி, வென் மார்பு மீன் கொத்தி, சிறிய நீர் காகம், தட்டை வாயன், செங்கல் நாரை என 70க்கும் மேற்பட்ட இன பறவைகள் இங்கு வருகின்றன.

அந்தவகையில், கடந்த ஆண்டு மட்டும் கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயத்திற்கு 40 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பறவைகள் வந்து சென்றதாக வனத்துறை நடத்திய ஆய்வில் தெரிய வந்தது. பறவைகள் பாதிக்கப்படும் என்பதால் பல ஆண்டுகளாக இங்கு மக்கள் தீபாவளி, கல்யாணம் உள்ளிட்ட விசேஷங்களுக்கு வெடி வெடிப்பதில்லை. சாவு வீடு போன்ற துக்க நிகழ்ச்சிக்கு கூட மக்கள் இங்கு வெடி வெடிப்பதில்லை.

இது போன்ற சூழலில் பல ஆண்டுகளாக வெடி சத்தத்தையே கேட்காத கூந்தன்குளம் கிராம மக்களுக்கு பேரிடியாக, பறவைகள் சரணாலயம் அருகில் சுமார் 5 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள பாப்பான்குளம் கிராமத்தில் புதிதாக கல்குவாரி தொடங்க அரசு அனுமதி அளித்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகின. தீபாவளி வெடிக்கே பறவைகள் பயப்படும் என்பதால் அதை தவிர்த்த நிலையில் பாறைகளை உடைக்க ராட்சத வெடி வைக்கப்பட இருப்பதை அறிந்து மக்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்தனர்.

எனவே புதிய கல்குவாரிக்கான அனுமதியை அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும் என தொடர்ச்சியாக அந்த பகுதி மக்களும் பறவைகள் நல ஆர்வலர்களும் போராடி வருகின்றனர். இது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திலும் மனுக்கள் அளிக்கப்பட்டது.

அதேசமயம் பறவைகள் சரணாலயத்தின் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில் இருந்து (Eco Zone) 1.5 கிலோ மீட்டர் வெளியே தான் இந்த குவாரி அமைந்துள்ளதாகவும், அதனால் பறவைகளுக்கு ஆபத்து ஏற்படாது எனவும் வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர்.

இதுதொடர்பாக ஈடிவி பாரத் தளத்தில் கடந்த 6ம் தேதி அன்று விரிவான கட்டுரை வெளியிடப்பட்டது. அதில், கல் குவாரியால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் தொடர்பான மக்களின் அச்சங்கள் குறித்தும், அரசு தரப்பின் விளக்கம் குறித்தும் விரிவாக எழுதியிருந்தோம். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் ஈடிவி பாரத் செய்தி எதிரொலியாக இன்று (செப்டம்பர் 11) திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன், கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயத்தில் அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்டார்

அப்போது கல்குவாரி அமைந்துள்ள இடத்திற்கும் சரணாலயத்துக்கும் உள்ள தொலைவு குறித்தும் கல்குவாரியில் வெடி வெடிப்பதால் பறவைகளுக்கு ஆபத்து ஏற்படுமா? என்பது குறித்தும் வனத்துறை அதிகாரிகளிடம் விரிவாக கேட்டறிந்தார். உரிய விதிமுறைகளை பின்பற்றி கல்குவாரிக்கு அனுமதி அளித்திருந்தாலும் கூட பறவைகளின் வாழ்விடமும் நமக்கு முக்கியம். எனவே கல்குவாரியால் பறவைகளுக்கு ஆபத்து ஏற்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என வனத்துறையிடம் அறிவுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

முன்னதாக கிராம மக்கள் மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து குவாரியால் தங்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து முறையிட்டனர். பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளையும் மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டறிந்தார். அதனை தொடர்ந்து, அவர் அங்கிருந்து நேராக புதிதாக அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ள கல்குவாரிக்கு சென்றார். குவாரியில் நிர்வாகிகளை சந்தித்து சுமார் 20 நிமிடம் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்

அப்போது குவாரியில் வெடிக்கப்படும் வெடிகள் குறித்தும், அதனால் எத்தனை கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு அதிர்வு ஏற்படும்? அந்த அதிர்வால் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும்? என்பது குறித்தும் கேட்டறிந்ததாக தெரிகிறது. மேலும் ஆய்வுக்கு பின் கோட்டாட்சியர் தலைமையில் 5 பேர் கொண்ட சிறப்பு குழுவை மாவட்ட ஆட்சியர் அமைத்திருப்பதாகவும் தகவல் கிடைத்துள்ளது.

இந்த குழுவினர் சரணாலயம் மற்றும் கல்குவாரி அமைந்துள்ள இடத்தில் ஆய்வு செய்து அதன் அறிக்கையை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அளிக்க இருக்கின்றனர். அந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் கல்குவாரி தொடர்ந்து செயல்படுமா? அல்லது அனுமதி ரத்து செய்யப்படுமா? என்பது தெரியவரும்.

இதையும் படிங்க: கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயம் அருகே புதிய கல்குவாரி - கடல் தாண்டி வலசை வரும் பறவைகளுக்கு பேராபத்தா?

புதிய கல் குவாரியால் புகழ்பெற்ற சரணாலயத்துக்கு பேராபத்து ஏற்பட இருப்பதாக மக்கள் அச்சம் தெரிவித்த நிலையில் ஈடிவி பாரத் செய்தி எதிரொலியாக மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு நடத்தியிருப்பது மக்களுக்கு பெரும் நம்பிக்கையை கொடுத்துள்ளது.

இதுகுறித்து பாப்பான்குளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கொம்பையா நம்மிடம் கூறுகையில், "கல்குவாரி பிரச்சனை தொடர்பாக பலமுறை அதிகாரிகளிடம் மனு கொடுத்தோம். ஆனாலும் அதிகாரிகள் நேரில் வந்து எங்கள் பிரச்சனையை கேட்காததால் கவலையுடன் இருந்தோம்.

தற்போது ஈடிவி பாரத் தளத்தில் செய்தி வெளியிடப்பட்டதன் மூலம் மாவட்ட ஆட்சியரே எங்கள் ஊருக்கு வந்து ஆய்வு நடத்தி இருப்பது நம்பிக்கையை கொடுத்துள்ளது. இதன் மூலம் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு எட்டப்படும் என நாங்கள் நம்புகிறோம்" என்றார்.

TAGGED:

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு
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