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ஈடிவி பாரத் செய்தி எதிரொலி: சுத்தம் செய்யப்பட்ட மகாத்மா காந்தியின் அஸ்தி கரைக்கப்பட்ட இடம்

ஈடிவி பாரத் செய்தி வெளியிட்ட பிறகு இடத்தை சுத்தம் செய்ய மாவட்ட ஆட்சியர் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார் என பொதுமக்கள் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர்.

சுத்தம் செய்யப்பட்ட மகாத்மா காந்தியின் அஸ்தி கரைத்த இடம்
சுத்தம் செய்யப்பட்ட மகாத்மா காந்தியின் அஸ்தி கரைத்த இடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 7:54 AM IST

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-By இரா. மணிகண்டன்

தென்காசி: ஈடிவி பாரத் செய்தி எதிரொலியாக அசுத்தமாக காட்சியளித்த மகாத்மா காந்தியின் அஸ்தி கரைத்த இடம் சுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்திய சுதந்திரத்திற்கு பெரும் பங்காற்றிய மகாத்மா காந்தி, கடந்த 1948 ஜனவரி 30 அன்று சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். அவரது அஸ்தி நாடு முழுவதும் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு பல்வேறு புண்ணிய நதிகளில் கரைக்கப்பட்டது. அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டில் ராமேஸ்வரம், திருச்சி, கன்னியாகுமரி, தென்காசி மாவட்டம் கரிவலம்வந்தநல்லூர் ஆகிய இடங்களில் கரைக்கப்பட்டது.

கரிவலம்வந்தநல்லூரில் கரைக்கப்பட்ட காந்தியின் அஸ்தி

முன்னதாக தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் பகுதியில் அந்த சமயத்தில் ஏராளமான காந்தியவாதிகள் இருந்தனர். எனவேதான் அவர்களது முயற்சியால் கரிவலம்வந்தநல்லூர் நிட்சேப நதியில் காந்தியின் அஸ்தி கரைக்கப்பட்டது. 1957ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சர்வோதய மேளாவில் பங்கேற்ற வினோபாஜி இந்த இடத்தில் காந்தி நினைவு மணிமண்டபம் அமைப்பதற்காக அடிக்கல் நாட்டினார்.

ஆனால், தற்போதுவரை அங்கு மணிமண்டபம் கட்டப்படவில்லை. அதேசமயம் தற்போது இருக்கும் நினைவு சதுக்கத்தையும் அரசு முறையாக பராமரிக்காமல் இருந்தனர். நினைவிடத்தை ஆரம்பம் முதல் சர்வோதயா சங்கத்தினர் மட்டுமே பராமரித்து வருகின்றனர். அரசு சார்பில் இங்கு மரியாதை செலுத்தும் நிகழ்வு அல்லது பிற நிகழ்வுகள் எதுவும் நடைபெறாமல் இருந்தது.

சர்வோதயா சங்கத்தினரும் ஆண்டுதோறும் பிப்ரவரி மாதம் மட்டுமே இந்த இடத்திற்கு வந்து செல்கின்றனர். பிற நேரங்களில் யாரும் இங்கு வராததால் அஸ்தி கரைத்த நினைவிடம் பராமரிப்பின்றி மோசமாக காட்சியளித்தது. இதன் காரணமாக அருகிலுள்ள குடியிருப்பு வாசிகள் தங்கள் வீடுகளில் சேரும் குப்பைகளை அந்த இடத்தில் கொட்டுகின்றனர். மேலும், அந்த வழியாக கழிவுநீர் கால்வாய் நிட்சேப நதியில் கலக்கிறது.

காந்தி நினைவிடத்தின் மோசமான நிலை

அந்த கால்வாயில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீரும் மகாத்மா காந்தியின் நினைவு சதுக்கம் வரையில் கடந்து செல்கிறது. எனவே இந்த நினைவிடத்தை அரசு பராமரித்து பாதுகாக்க வேண்டும் என தொடர்ச்சியாக காந்தியவாதிகள் கோரிக்கைவிடுத்து வந்தனர். இது குறித்து அறிந்து கொள்ள ஈடிவி பாரத் சார்பில் கரிவலம்வந்தநல்லூருக்கு பயணப்பட்டோம்.

உள்ளே நுழைந்ததுமே துர்நாற்றம் வீசியது. நினைவிடம் முன்பு, காணும் இடங்களில் எல்லாம் குப்பைகள் சிதறி கிடந்தன. குறிப்பாக பொதுமக்கள் இயற்கை உபாதை கழித்திருந்ததை பார்க்க முடிந்தது. அங்கு வேலி அமைத்து நினைவிடத்தை சுற்றி தடுப்பு கூறைகள் வைத்துள்ளனர். ஆனால் மக்கள் சர்வசாதாரணமாக தடுப்பு வேலிகளை தகர்த்து அந்த வழியாக இயற்கை உபாதை கழிக்க செல்கின்றனர்.

ஈடிவி பாரத் செய்தியின் எதிரொலி

மேலும் இதற்கு அருகில் ஒரு காலத்தில் புண்ணிய நதியாக கருதப்பட்ட நிட்சேப நதி தண்ணீர் இன்றி வறட்சியாக காணப்பட்டது. அந்த நதியும் பராமரிப்பு இல்லாமல் சாக்கடை கால்வாயை போன்று காட்சி தந்தது. எனது மகாத்மா காந்தியின் அஸ்தி கரைக்கப்பட்ட இடத்தின் அவல நிலை தொடர்பாக ஈடிவி பாரத் தளத்தில் விரிவான கட்டுரை வெளியிட்டு இருந்தோம்.

மகாத்மா காந்தியின் அஸ்தி கரைத்த இடத்தை சுத்தம் செய்த தூய்மை பணியாளர்கள்
மகாத்மா காந்தியின் அஸ்தி கரைத்த இடத்தை சுத்தம் செய்த தூய்மை பணியாளர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது தொடர்பாக தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் ரஞ்சித் சிங்கை தொடர்பு கொண்டு பேசினோம். இதன் எதிரொலியாக கரிவலம்வந்தநல்லூரில் உள்ள மகாத்மா காந்தி அஸ்தி கரைக்கப்பட்ட இடத்தில் அதிரடியாக துப்புரவு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதையடுத்து சங்கரன்கோவில் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் அந்த இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்தார்.

பின்னர் கரிவலம்வந்தநல்லூர் ஊராட்சியின் துப்புரவு பணியாளர்கள் மூலம் உடனடியாக அங்கிருந்த குப்பைகள் அகற்றப்பட்டது. நேற்று வரை குப்பை கூடமாகவும், திறந்தவெளி கழிப்பிடமாகவும் காட்சியளித்த அந்த இடம் இன்று குப்பைகள் இன்றி மிகவும் சுத்தமாக காட்சி அளிக்கிறது. இதனால் அந்த பகுதி மக்களும், காந்தியவாதிகளும் பெரிதும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

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குறிப்பாக கடந்த பல ஆண்டுகளாக இது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் உட்பட அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை வைத்தும் நடவடிக்கை எடுக்காத சூழலில் ஈடிவி பாரத் செய்தி வெளியிட்டதன் எதிரொலியாக அந்த இடத்திற்கு விடிவு காலம் கிடைத்திருப்பதாக மக்கள் கூறுகின்றனர்.

ஈடிவி பாரத்திற்கு நன்றி

இதுதொடர்பாக அந்த பகுதியை சேர்ந்த சண்முகவேல் நம்மிடம் கூறுகையில், “நாட்டிற்கே விடுதலை வாங்கி கொடுத்த ஒரு தலைவரின் அஸ்தி கரைக்கப்பட்ட இடம் மிக அறுவறுப்பாக காட்சி தந்தது. அங்கு பொதுமக்கள் குப்பைகள் கொட்டாதபடி தடுப்பு அமைத்து பூங்கா அமைக்க வேண்டும். மணிமண்டபம் கட்ட வேண்டும். அரசு சார்பில் அதனை முறையாக பராமரிக்க வேண்டும் என தொடர்ச்சியாக கோரிக்கை வைத்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது.

சண்முகவேல்
சண்முகவேல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆனால் இதுவரை ஒரு அதிகாரிகளும் எட்டிக் கூட பார்க்கவில்லை. ஆனால் ஈடிவி பாரத் செய்தி வெளியிட்ட பிறகு இந்த இடத்தை சுத்தம் செய்ய மாவட்ட ஆட்சியர் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார். எனவே ஊர் மக்கள் சார்பாகவும், காந்தியவாதிகள் சார்பாகவும் ஈடிவி பாரத் தளத்திற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்” என கூறினார்.

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