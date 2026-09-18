ஈடிவி பாரத் செய்தி எதிரொலி: காட்டுக்குள் இயங்கும் தபால் அலுவலகத்துக்கு கிடைத்த இணையதள வசதி
தபால் நிலையத்திலேயே வங்கி கணக்கிலிருந்து பணம் எடுக்கும் வசதி விரைவில் அறிமுகம் செய்யப்படும் என்று உதவி கண்காணிப்பாளர் ஹேமாவதி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 18, 2026 at 1:41 PM IST
-By இரா மணிகண்டன்
திருநெல்வேலி: ஈடிவி பாரத் செய்தி எதிரொலியாக காட்டுக்குள் இயங்கும் தபால் அலுவலகத்துக்கு இணையதள வசதி கிடைத்துள்ளது.
உலகம் முழுவதும் மனிதனின் அன்றாட நிகழ்வுகளை டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் தான் ஆட்டிப் படைக்கிறது. அந்த வகையில் மத்திய அரசின் பழமையான துறைகளில் ஒன்றான தபால் துறையும் முழுவதும் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டுள்ளது. தபால் நிலையங்களில் புதிய கணக்கு தொடங்குவது, பணப் பரிவர்த்தனை, பதிவுத் தபால் அனுப்புவது மற்றும் பிற சேவைகளுக்கு ஆன்லைன் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக தபால் சேவைகளுக்காக வாடிக்கையாளர்கள் பணம் செலுத்துவது பெரும்பாலும் ஜி பே, போன் பே மூலமாகவே பெறப்படுகிறது. ஆன்லைன் பணபரிவர்த்தனைக்கே தபால் துறையில் முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுகிறது. எனவே இணையதள சேவை இல்லாமல் தபால்துறை இயங்காது என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ள சூழலில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அடர்ந்த வனப்பகுதியில் உள்ள ஒரு தபால் நிலையத்தில் இணையதள சேவை இல்லாததால் அங்கு பணிபுரியும் ஊழியர்கள் நாள்தோறும் பெரும் சிரமத்தை அனுபவித்து வந்தனர்.
இணையதள வசதி இல்லாத தபால் அலுவலகம்
திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அமைந்துள்ளது. இங்கு மாவட்டத்தின் பிரதான அணையான காரையாறு அணை உள்ளது. இந்த அணையை சுற்றி அகஸ்தியர் காணி குடியிருப்பு, சின்னமைலார், பெரிய மயிலார், சேர்வலாறு ஆகிய காணி குடியிருப்பு பகுதிகள் உள்ளன. இது தவிர அணையின் மேல் பகுதியில் சுமார் 25 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் மிக அடர்ந்த காட்டுக்குள் இஞ்சிக்குழி காணி பழங்குடி கிராமமும் உள்ளது.
மேற்கண்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் காணி பழங்குடி மக்களின் வசதிக்காக காரையாறு அணைக்கு அருகில் தபால் நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு கிறிஸ்துராஜ் (வயது 57) என்பவர் கிளை அஞ்சலக அதிகாரியாகவும் (POST MOSTER), இசைகிருஷ்ணன் (வயது 21) என்பவர் தபால்காரராகவும் (POST MAN) பணிபுரிகின்றனர். இந்த தபால் நிலையத்தில் மொத்தம் சுமார் 600 கணக்குகள் உள்ளன.
இங்கு வசிக்கும் காணி பழங்குடி மக்கள் சேவிங் அக்கவுண்ட் மூலம் பணம் செலுத்தி வருகின்றனர். இதுதவிர தபால் அனுப்புவது, முதியோர் ஓய்வூதியம் பெறுவது என பல்வேறு சேவைகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. காரையாறு பகுதி முழுக்க முழுக்க வனப்பகுதி என்பதால் இங்கு இணையதள வசதி இருக்காது. பாபநாசம் ஊரிலிருந்து சுமார் 15 கிலோ மீட்டர் தூரம் மலையில் பயணம் செய்துதான் காரையாறை அடைய வேண்டும்.
பாபநாசத்தில் இருந்து சுமார் ஐந்து கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் லோயர் டேம் என்றழைக்கப்படும் பாபநாசம் கீழணை அமைந்துள்ளது. அந்த பகுதி வரை மட்டுமே செல்போன் டவர் இருக்கும். அதற்கு மேல் சென்றால் செல்போனில் டவர் கிடைக்காது. எனவே காரையாறில் வசிக்கும் மக்கள் படிப்பு மற்றும் பிற தேவைகளுக்காக இணையதள சேவையை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால், சுமார் 10 கிலோ மீட்டர் தூரம் கீழணை பகுதிக்கு தான் பயணிக்க வேண்டும்.
போஸ்ட் மாஸ்டர் கோரிக்கை
இந்த நிலையில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு காரையாறு தபால் நிலையத்தில் ஆன்லைன் சேவை கட்டாயமாக்கப்பட்டது. தபால் துறை சார்பில் பிரத்யேக வடிவமைக்கப்பட்ட மொபைல் ஆப் மூலமாகவே ஊழியர்கள் அன்றாட பணி நடவடிக்கைகளை கையாண்டு வருகின்றனர். எனவே இணையதள வசதி இருந்தால் மட்டுமே மொபைல் ஆப்பை திறக்க முடியும்.
ஆனால் தபால்துறை சார்பாக காரையாறு தபால் நிலையத்துக்கு இணையதள வசதி ஏற்படுத்திக் கொடுக்கவில்லை. இதனால் அன்றாடம் பணி செய்ய முடியாமல் காரையாறு தபால் நிலைய ஊழியர்கள் கடும் சிரமத்திற்கு தள்ளப்பட்டனர். பின்னர் அருகில் சின்ன மைலார் காணிக் குடியிருப்பில் உள்ள சமுதாய நலக்கூடத்தில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் இலவசமாக வைபைவ் (Wifi) வசதி ஏற்படுத்திக் கொடுக்கப்பட்டதை கிறிஸ்து ராஜா அறிந்தார்.
இதையடுத்து அங்குள்ள மக்களை அணுகியபோது இணையதளத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ள ஊர் மக்கள் சம்மதித்தனர். இதையடுத்து தினமும் அந்த சமுதாய நலக்கூடத்தில் வைத்து ஊழியர்கள் அன்றாட பணிகளை கவனித்தனர். இதற்காக தினமும் காலை 10 மணிக்கெல்லாம் அலுவலகத்தில் இருந்து ஆவணங்கள் மற்றும் சீல் வைக்கப்படும் மை உட்பட அனைத்து பொருட்களையும் எடுத்து கொண்டு சுமார் 500 மீட்டர் தூரத்தில் உள்ள சின்னமைலார் திருமண மண்டபத்திற்கு கிறிஸ்துராஜா மற்றும் இசை கிருஷ்ணன் இருவரும் சென்றார்கள்.
காரையாறு தபால் நிலையத்திலிருந்து சின்ன மைலாருக்கு ஆற்றை கடந்து தான் செல்ல வேண்டும். தண்ணீர் அதிகமாக செல்லும்போது ஆற்றைக் கடப்பதில் சிரமம் இருக்கும். மேலும், இந்த வைபைவ் வசதி ஊர் மக்களுக்கு பொதுவாக அமைக்கப்பட்டது என்பதால் இளைஞர்கள் அதிக அளவு இணையதளத்தை பயன்படுத்துகின்றனர்.
அவர்கள் செல்போனில் கேம் விளையாடுவது, பாடல்கள் கேட்பது போன்ற நடவடிக்கையில் ஈடுபடுகிறார்கள். அந்த நேரத்தில் இணையதளத்தின் வேகம் குறைகிறது. இதனால் அவ்வப்போது ஆன்லைன் சேவையை தொடர முடியாமல் சிரமப்பட்டார். எனவே தபால் அலுவலகத்துக்கு என்று தனியாக இணையதள வசதி ஏற்படுத்திக் கொடுக்க வேண்டும் என போஸ்ட் மாஸ்டர் கிறிஸ்து ராஜா கோரிக்கை வைத்தார்.
ஈடிவி பாரத் செய்தியின் எதிரொளி
இதுதொடர்பாக ஈடிவி பாரத் தளத்தில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம், "சிக்னல் இல்லை காட்டுக்குள் நடக்கும் தபால் சேவை, இணைய சேவைக்காக ஊழியர்கள் இணையற்ற போராட்டம்" என்ற தலைப்பில் விரிவான கட்டுரை வெளியிட்டிருந்தோம். தபால் நிலையத்துக்கு நேரில் சென்று ஊழியர்கள் படும் சிரமத்தை ஆழமாக பதிவு செய்திருந்தோம்.
இந்நிலையில் நமது செய்தியின் எதிரொலியாக தற்போது காரையாறு தபால் நிலையத்திற்கு என்று தனியாக இணையதள வசதி செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே இயங்கி வந்த தபால் நிலையத்தில் பி.எஸ்.என்.எல். சேவை கிடைக்காததால் சின்ன மைலார் சமுதாய நலக்கூடத்திலையே தபால் நிலையத்திற்கு என்று தனியாக வைபைவ் வசதி ஏற்படுத்திக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக அங்குள்ள மணமகள் அறையில் காரையார் தபால் நிலையம் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
வங்கி கணக்கில் இருந்து பணம் எடுக்கும் வசதி விரைவில் அறிமுகம்
இதுகுறித்து தபால் துறையின் அம்பாசமுத்திரம் உதவி கண்காணிப்பாளர் ஹேமாவதியை ஈடிவி பாரத் சார்பில் பிரத்யேகமாக தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டோம். அவர் நம்மிடம் கூறியபோது, தபால் துறையில் டிஜிட்டல் சேவை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இன்டர்நெட் வசதி இல்லாததால் பெரும் சிரமம் ஏற்படுவதாக காரையாறு தபால் நிலைய ஊழியர்கள் தெரிவித்தனர்.
எனவே அங்கு இணையதள வசதி ஏற்படுத்தி தரும்படி பி.எஸ்.என்.எல். மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் தொடர்ச்சியாக கோரிக்கை வைத்தோம். அதன்படி தற்போது பி.எஸ்.என்.எல். சார்பில் சின்னமைலார் சமுதாயநலக் கூடத்தில் இணையதள வசதி செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே தபால் நிலையத்தை மண்டபத்திற்கு மாற்றியுள்ளோம்.
மேலும் தபால் நிலையத்திற்கு என்று தனி கட்டிடம் கட்டி தருவதாக மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. அனைத்து தபால் சேவைகளும் காரையாறு தபால் நிலையத்தில் வழங்கப்படுகிறது. தற்போது அங்குள்ள பழங்குடி மக்கள் வங்கியில் பணம் எடுப்பதற்காக பல கிலோமீட்டர் தூரம் மலையில் பயணம் செய்து கீழே வர வேண்டியுள்ளது.
அவர்களின் சிரமத்தை போக்கும் வகையில் தபால் நிலையத்திலேயே தங்கள் வங்கி கணக்கிலிருந்து பணம் எடுக்கும் வசதியை அடுத்த கட்டமாக அறிமுகம் செய்ய இருக்கிறோம். இதற்கு செல்போன் டவர் முக்கியம். ஏனென்றால் பணம் எடுப்பதற்கு சம்பந்தப்பட்ட நபர்களின் செல்போனில் குறுஞ்செய்தியில் ஓடிபி நம்பர் வரும். எனவே அரசு சார்பில் செல்போன் டவர் வசதி ஏற்படுத்தி கொடுத்தால் உடனடியாக அந்த சேவையை நாங்கள் அமலுக்கு கொண்டு வருவோம்” என்றார்.
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இணையதளம் வேண்டி தற்காலிகமாக தபால் ஊழியர்கள் தினமும் ஆற்றைக் கடந்து சமுதாய மண்டபத்திற்கு சென்று வந்த நிலையில் தற்போது அங்கேயே அவர்களுக்கு இணைய வசதி செய்து கொடுக்கப்பட்டிருந்தால், நிரந்தரமாக ஆற்றை கடந்து தபால் நிலையத்திற்கு சென்று வருகின்றனர். பணியில் பல்வேறு சிரமங்கள் இருக்கும் போதிலும் தபால் துறை மக்களின் சேவைக்காக தொடங்கப்பட்ட துறை என்பதை ஆணித்தரமாக உணர்த்தும் வகையில் காரையாறு தபால் நிலைய ஊழியர்கள் அர்ப்பணிப்போடு பணியாற்றி வருகின்றனர்.
குறிப்பாக காரையாறு அணையில் இருந்து சுமார் 25 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் மிக அடர்ந்த காட்டுக்குள் உள்ள இஞ்சிக்குழி காணி குடியிருப்பில் சுமார் 105 வயதுள்ள குட்டியம்மாள் பாட்டி வசிக்கிறார். அவருக்கு அரசின் முதியோர் ஓய்வூதியம் தபால் அலுவலகம் மூலம் வருகிறது. அந்த ஒரே ஒரு ஓய்வூதியத்தை கொண்டு கொடுப்பதற்காக போஸ்ட் மாஸ்டர் கிறிஸ்துராஜா மாதம்தோறும் தனது சொந்த பணம் ரூ. 200 செலவழித்து இஞ்சிக்குழிக்கு நடந்தே சென்று வருகிறார். நாம் இதனையும் சிறப்பு கட்டுரையாக வெளியிட்டு இருந்தோம். இப்படிப்பட்ட கடமை உணர்வுக்கு சொந்தக்காரர் தான் தபால் ஊழியர் கிறிஸ்துராஜா என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.