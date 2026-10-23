விஸ்டாடோம் ரயில் பெட்டி: கண்ணாடி கூரை... 360 டிகிரி சுழலும் இருக்கை! மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் அழகில் மயங்கிய பயணிகள்!
Published : October 23, 2026 at 9:30 AM IST
- BY இரா மணிகண்டன்
திருநெல்வேலி: மதுரை ரயில் நிலையத்தின் ஐந்தாவது நடைமேடையில் அந்த ரயில் வந்து நின்ற போதே, அதில் இருந்த ஒரே ஒரு பெட்டி வழக்கமான நீலம் அல்லது சிவப்பு நிறத்தில் காட்சியளிக்கவில்லை. தூரத்திலிருந்து பார்க்கும் போதே அதன் பிரம்மாண்டமான, அகலமான கண்ணாடி ஜன்னல்கள் ஒட்டு மொத்த நடைமேடையின் வெளிச்சத்தையும் தனக்குள் இழுத்து பிரதிபலித்தது.
பெட்டியின் உள்ளே நுழைந்த பயணிகளுக்கு இன்னும் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் காத்திருந்தது. அது ஏதோ ஒரு சொகுசு விமானத்தின் அல்லது உலகத் தரம் வாய்ந்த ஒரு நட்சத்திர ஓட்டலின் வரவேற்பறையை போல கம்பீரமாய் மின்னியது. ஆம், அது தான் தெற்கு ரயில்வேயின் கனவுப் படைப்பான விஸ்டாடோம் (Vistadome) சொகுசு பெட்டி.
மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் அழகை ரசிக்க 'கிப்ட்'
மதுரை - குருவாயூர் விரைவு ரயிலில் (வண்டி எண்: 16327/16328) இணைக்கப்பட்டுள்ள இந்த அதிநவீனப் பெட்டி, நேற்று (அக்டோபர் 22, 2026) முதல் தனது முதல் பயணத்தைத் தொடங்கியது.
வரும் 2027 ஜனவரி 15 ஆம் தேதி வரை தற்காலிக சோதனை அடிப்படையில் இயக்கப்படும் இந்த ரயிலில், விஸ்டாடோம் பெட்டியில் பயணிக்க ஏற்கெனவே முன்பதிவு செய்திருந்தவர்களுடன் நமது ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடக குழுவும் பயணிக்கத் தொடங்கியது.
விஸ்டாடோம் பெட்டியின் சிறப்புகள்
உயர் வகுப்பு இருக்கைப் பெட்டியில் மொத்தம் 42 பேர் பயணிக்கலாம். அகன்ற கண்ணாடி ஜன்னல்கள் மற்றும் மேற்கூரை ஆகியவை இந்தப் பெட்டியின் முக்கிய சிறப்பம்சங்களாகும். மேற்கூரைக் கண்ணாடியைத் தேவைக்கேற்ப வெளிப்படையான மற்றும் ஒளியைப் பரவலாகச் செலுத்தும் வகைகளில் மாற்றிக் கொள்ள முடியும்.
இதன் மூலம் பயணிகள் சுற்றியுள்ள மலைகள், காடுகள் மற்றும் இயற்கைக் காட்சிகளை முழுமையாக பார்த்து ரசிக்கலாம். மேலும், அதில் சுழற்றக் கூடிய இருக்கைகள் உள்பட நவீன வசதிகளும் உள்ளன.
இருக்கையை சுற்றினால் இயற்கை கொட்டும்
ரயில் மதுரையை விட்டு கிளம்பி, விருதுநகர், தென்காசியை கடந்து மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் அடிவாரத்தை நோக்கி செல்லத் தொடங்கியதும், விஸ்டாடோம் பெட்டியில் இருந்த பயணிகளின் முகத்தில் அத்தனை ஆச்சரியமும், பரவசமும் தொற்றிக் கொண்டது.
இந்த விஸ்டாடோம் பெட்டி பயணத்தின் உச்சக்கட்டத் திருவிழாவே செங்கோட்டை மற்றும் புனலூர் ஆகிய இரு நிலையங்களுக்கும் இடைப்பட்ட புகழ் பெற்ற மலைப்பாதை தான்.
பிரிட்டிஷ் கால கட்டத்தில் அமைக்கப்பட்ட இந்தத் தடம், அடர்ந்த பசுமைக் காடுகள், வளைந்து நெளிந்து செல்லும் ஆபத்தான பள்ளத்தாக்குகள், தூரத்தில் வெள்ளிப் பனித்துளி போலக் கொட்டும் பாலருவி மற்றும் குற்றால நீர்வீழ்ச்சிகளின் சத்தம் என இயற்கையின் ஒட்டுமொத்த அழகையும் பயணிகளின் கண்களுக்கு விருந்தாக்கியது.
தற்போது மழை காலம் என்பதால் மலைப்பகுதியில் இதமான வானிலை நிலவியது. எனவே இந்த பயணம் பயணிகளுக்கு கூடுதல் மகிழ்ச்சியை கொடுத்ததை நம்மால் பார்க்க முடிந்தது. புளியரையில் இருந்து புகழ் பெற்ற எஸ் வளைவை தாண்டி கேரள மாநில எல்லைக்குள் ரயில் நுழைந்தது.
கேரளாவிற்குள் நுழைந்ததுமே அடர்ந்த வனப்பகுதி தென்பட்டது. அப்போதும் பயணிகள் குதூகலத்தின் உச்சத்திற்கு சென்றனர். இளைஞர்கள், பெண்கள், சிறுவர்கள் செல்ஃபி எடுத்தபடி மனதில் மகிழ்ச்சியோடு, அங்கும் இங்கும் நடந்தபடி பயணத்தை அனுபவித்தனர்.
இயற்கையின் அழகில் மயங்கிய பயணிகள்
இந்த பெட்டியில் முதல் ஆளாக டிக்கெட் முன்பதிவு செய்த நரேஷ் குமார் என்ற பயணி கூறுகையில், “இந்த ரயிலில் முதல் டிக்கெட் நான் தான் முன்பதிவு செய்தேன். ஏற்பாடு அருமையாக உள்ளன. இது ஒரு புது அனுபவம். இந்த புது அனுபவத்தை முதல் ஆளாக பெற வேண்டும் என்பதற்காகவே முதல் ஆளாக டிக்கெட் முன்பதிவு செய்தேன். மலை பாதை மற்றும் இயற்கையை ரசித்தபடி பயணிப்பதில் மகிழ்ச்சி. அனைத்து பகுதிகளிலும் இது போன்ற பெட்டிகளை இயக்கினால் மக்களுக்கு நன்றாக இருக்கும்” என்று கூறினார்.
விஸ்டாடோம் ரயிலில் பயணித்த எம்.பி.க்கள்
முதல் நாள் என்பதால் மதுரை எம்.பி. வெங்கடேசன், தென்காசி எம்.பி. ராணி ஸ்ரீகுமார் ஆகியோர் சிறு தூரம் ரயிலில் பயணம் செய்தனர். அப்போது பேசிய மதுரை எம்பி சு.வெங்கடேசன், 'மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் பல்லுயிர் பெருக்கத்தையும், நம் முன்னோர்கள் உருவாக்கிய பாரம்பரிய மலைப் பாதையையும் மக்கள் இயற்கையோடு இணைந்து மிக நெருக்கமாக அறிந்து கொள்ள தெற்கு ரயில்வே வழங்கிய ஒரு ஆகச் சிறந்த வாய்ப்பு இது' என்றார்.
தென்காசி எம்.பி. ராணி ஸ்ரீகுமார், “மக்கள் ஆர்வமுடன் இந்த ரயில் பெட்டியில் பயணிக்கிறார்கள். இது நாங்கள் எதிர்பாரத்த ஒரு விஷயம் தான். மக்களோடு பயணிப்பது சந்தோஷமாக உள்ளது. ஏனென்றால் இது மிகவும் அழகான இயற்கை காட்சிகளை கொண்ட ஒரு வழித்தடம். எனவே மகிழ்ச்சியாக உள்ளது” என்றார்.
அதேபோல் கேரளாவுக்குள் சென்றதும், அந்த மாநில எம்.பி.க்களும் ரயலில் பயணித்தனர். மேலும், அரசியல் கட்சியினர் பயணிகளுக்கு இனிப்புகள் வழங்கி வரவேற்றனர். கேரளாவில் ஆங்காங்கே உள்ள ஊர் மக்கள், இந்த ரயில் பெட்டியை வேடிக்கை பார்த்தபடி பயணிகளுக்கு கையசைத்தனர்.
ஜெர்மனி தொழில்நுட்ப பெட்டி
மேலும், தென்காசி மாவட்ட ரயில் பயணிகள் சங்கத் தலைவர் பாண்டியராஜா கூறுகையில், “இந்தியாவில் உள்ள 10 அழகிய ரயில் வழித்தடங்களில் செங்கோட்டை - புனலூர் - கொல்லம் வழித்தடமும் ஒன்று. இந்த பகுதியில் ரயில் 30 கி.மீ. வேகத்தில் தான் செல்லும். மெதுவாக செல்வதால் மக்கள் அழகான காடுகள், ஆறுகள், அருவிகள் மற்றும் மலையை ரசிக்கலாம். இந்த பெட்டியில் அகலமான கண்ணாடிகள் மேற்கூரைகள் மிகவும் அருமையாக அமைத்துள்ளனர். ஜெர்மனி தொழில்நுட்பத்தில் பெட்டியை வடிவமைத்துள்ளனர்” என்றார்.
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தொடர்ந்து, ரயிலில் பயணித்த சிங்கத்துரை கூறுகையில், “கண்ணாடியால் செய்யப்படுள்ள ரயில் பெட்டி பற்றி கேள்விப்ட்டிருக்கிறேன். இப்போது குருவாயூர் ரயிலில் இந்த பெட்டி இணைக்கப்பட்டிருப்பதை அறிந்து இன்று எனது மகளுடன் பயணிக்கிறேன். இந்த பயணம் மிகவும் அருமையாக உள்ளது. இயற்கை எழிலை ரசித்தபடி செல்கிறோம். மிகச் சிறப்பாக கொண்டாடினோம்.
இந்த ரயிலை தொடர்ந்து இயக்கினால் சுற்றுலா மேம்படும். இந்த பெட்டியில் பயணிப்பதற்காக மட்டுமே வந்தோம். மற்ற ரயிலில் எதாவது ஒரு பக்கம் மட்டுமே வெளியே பார்க்க முடியும் இதில் நான்கு புறமும் இருக்கையை சுழற்றி இயற்கையை ரசிக்க முடிகிறது. மிகவும் பயனுள்ள ரயிலாக உள்ளது. எனவே இந்த பெட்டியை அதிகப்படுத்த வேண்டும்” என்றார்.
இதே போல், கேரளாவை சேர்ந்த அன்சா என்ற பயணியிடம் பேசிய போது, “இது ஒரு நல்ல அனுபவமாக இருந்தது. சாதாரண ரயிலில் இதுபோன்று ஒரு காட்சியை பார்க்க முடியாது. இது மிகுந்த சந்தோஷத்தை கொடுத்தது” என்றார்.
கட்டணம் எவ்வளவு?
இயற்கையை ரசிக்க விரும்பும் பயணிகளுக்கு மதுரையிலிருந்து புனலூருக்கு ரூ.1,010 கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதே போல், கொல்லத்திற்கு ரூ.1,140, எர்ணாகுளத்திற்கு ரூ. 1,570 மற்றும் குருவாயூருக்கு ரூ. 1,875 ஆக கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
எப்போது பயணிக்கலாம்?
சுற்றுலாப் பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலையும் வசதியையும் கருத்தில் கொண்டு, இந்த விஸ்டாடோம் பெட்டியானது வாரத்தின் குறிப்பிட்ட நான்கு நாட்கள் மட்டுமே இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மதுரையிலிருந்து குருவாயூர் செல்ல (வியாழன், வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு) ஆகிய நான்கு நாட்களும், குருவாயூரிலிருந்து மதுரை திரும்ப (வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு, திங்கள்) ஆகிய நான்கு நாட்கள் இந்த விஸ்டாடோம் பெட்டி ரயிலுடன் இணைக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
சேவை தொடங்கிய முதல்நாளிலேயே அடுத்தடுத்த நாட்களுக்கான இருக்கைகள் அனைத்தும் முன்பதிவு செய்யப்பட்டு விட்டன. இது இந்த விஸ்டாடோம் சொகுசுப் பயணத்திற்கு தென் தமிழக மக்களிடையே இருக்கும் பிரம்மாண்ட வரவேற்பை காட்டுகிறது.