செல்போன் சிக்னல் மூலம் 16 சவரன் தங்க நகை ஒரு மணி நேரத்தில் மீட்பு - எட்டையாபுரம் போலீசாருக்கு குவியும் பாராட்டு
தவறவிட்ட நகைகள் அடங்கிய ஹேண்ட்பேக்கை மண்ணுக்குள் புதைத்து வைத்த அந்த மர்ம நபர் யார்? என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : May 26, 2026 at 3:20 PM IST
தூத்துக்குடி: எட்டயபுரம் அருகே தவறிய 16 பவுன் தங்க நகையை, செல்போன் சிக்னலை வைத்து ஒரு மணி நேரத்தில் போலீசார் மீட்டு உரிமையாளரிடம் பத்திரமாக ஒப்படைத்தனர்.
சென்னை வியாசர்பாடி சாமியார்தோட்டம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பாலமுருகன். இவருடைய சொந்த ஊர், தூத்துக்குடி மாவட்டம் எட்டயபுரம் அருகே உள்ள வீரப்பட்டி கிராமம். சொந்த ஊரில் கோயில் திருவிழா நடைபெறுவதையொட்டி, பாலமுருகனும், அவரது மனைவி சாந்தியும் சென்னையிலிருந்து கோவில்பட்டிக்கு ரயிலில் சென்றுள்ளனர்.
பின்னர் கோவில்பட்டியில் இருந்து கடலையூர் வழியாக ஆட்டோ மூலம் வீரபட்டி கிராமத்திற்கு சென்றுள்ளனர். தாங்கள் கொண்டு சென்ற டிராவல் பேக், ஹேண்ட்பேக், சிறிய அளவிலான ஹேண்ட்பேக் ஆகியவற்றை ஆட்டோவின் பின்பகுதியில் வைத்து பயணித்துள்ளனர்.
அவர்கள் வீரப்பட்டி வந்து இறங்கி பார்த்த போது, ஆட்டோவின் பின்கதவு திறக்கப்பட்டு, சிறிய ஹேண்ட்பேக் மற்றும் காணாமல் போனது தெரிய வந்துள்ளது. தவறவிட்ட அந்த சிறிய ஹேண்ட்பேக்கில் தான் வளையல், கம்மல், செயின், கைச்செயின், செல்போன் உள்ளிட்ட பொருட்களை வைத்திருந்துள்ளனர்.
விலையுயர்ந்த பொருட்களை வைத்திருந்த கைப்பை காணாமல் போனதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த சாந்தி மற்றும் பாலமுருகன் உடனடியாக, எட்டயபுரம் காவல் நிலையத்தில் இதுகுறித்து புகார் அளித்தனர்.
இதனையடுத்து, எட்டயபுரம் போலீசார், ஹேண்ட்பேக்கில் உள்ள செல்போன் நம்பரின் லொகேஷனை சிக்னல் மூலம் பார்த்தபோது, அந்த செல்போன் சிக்னல் கடலையூர் - வீரப்பட்டி சாலையிலிருந்து சுமார் 30 மீட்டர் தூரத்தில் காட்டியுள்ளது. உடனடியாக அங்கு சென்ற போலீசார், சிக்னல் காட்டிய இடத்தில் மண்ணுக்குள் மூடி வைத்தபடி இருந்த ஹேண்ட்பேக்கை கண்டுபிடித்தனர்.
அதனை எடுத்து பார்த்த போது உள்ளே செல்போன், 16 பவுன் தங்க நகைகள் என அனைத்தும் இருந்தன. அந்த ஹேண்ட்பேக்கை மீட்டு வந்த போலீசார், அதனை விளாத்திகுளம் டி.எஸ்.பி சுந்தரபாண்டியன், காவல் ஆய்வாளர் மணிகண்டன் ஆகியோர் தலைமையில் சாந்தி மற்றும் பாலமுருகனிடம் பத்திரமாக ஒப்படைத்தனர். அவர்கள் இருவரும் ஹேண்ட்பேக்கை சரி பார்த்து அனைத்தும் சரியாக இருப்பதை உறுதி செய்தனர்.
சிக்னல் மூலம் தவறவிட்ட நகைகள் மற்றும் செல்போனை ஒரு மணி நேரத்தில் மீட்டு கொடுத்த காவல்துறையினருக்கு சாந்தியும் பாலமுருகனும் மனதார நன்றி தெரிவித்தனர். அதே நேரத்தில், தவறவிட்ட நகைகள் அடங்கிய ஹேண்ட்பேக்கை மண்ணுக்குள் புதைத்து வைத்த அந்த மர்ம நபர் யார்? என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.