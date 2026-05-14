மதுவிலக்கை அமல்படுத்தி கள்ளுக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் - ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன் கோரிக்கை

அதிமுகவினர் அனைவரும் ஒற்றுமையாக செயல்பட வேண்டும் என்பது தான் எங்களுடைய விருப்பம் என்று ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார்.

கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 14, 2026 at 4:18 PM IST

கோயம்புத்தூர்: தமிழ்நாட்டில் பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்தி கள்ளுக்கு அனுமதி வழங்கி விவசாயிகளை வாழ வைக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசுக்கு கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன், "புதிதாக அமைந்திருக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசுக்கும், முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள கட்சியின் தலைவர் விஜய்க்கும் கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் சார்பில் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணிக்கு வாக்களித்த வாக்காளர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன்.

திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி, இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது. இதில் பொள்ளாச்சி சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் வேட்பாளர் நித்தியானந்தம் வெற்றி பெற்றுள்ளார். கொங்கு மண்டலத்தின் வளர்ச்சிக்காக எங்களுடைய குரல் ஒலித்துக் கொண்டே இருக்கும். எங்களுடைய அரசியல் என்பது கொங்கு மண்டலத்தின் வளர்ச்சிக்கானது.

கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்தின் விரிவாக்கப் பணிகளை வேகப்படுத்தப்பட வேண்டும்; கோயம்புத்தூருக்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை உடனடியாகக் கொண்டு வரவேண்டும். அதற்கான நடவடிக்கைகளை மாநில அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும்" என்றார்.

அதிமுகவில் நிலவும் உட்கட்சி விவகாரம் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன், "வெற்றி, தோல்வி என்பது ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு இயல்பானது தான். அவர்கள் எல்லாம் ஒற்றுமையாகச் செயல்பட வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய விருப்பமாக உள்ளது" எனத் தெரிவித்தார்.

மதுபான கடைகள் மூட உத்தரவிடப்பட்டது குறித்த கேள்வி பதிலளித்த ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன், "மதுபான கடைகளை மூடும் முதலமைச்சரின் உத்தரவை வரவேற்கிறோம். எனினும், ஒரு கடையை மூடினால் அதே பகுதியில் சந்துக்கடைகள் வருவது வழக்கமாக இருக்கிறது. மதுபான கடைகளை மூடுவதால் மட்டும் மதுப்பழக்கத்தைக் குறைத்துவிட முடியாது. எத்தனை மதுபானக் கடைகளை மூடினாலும் மாதக் கடைசியில் அதன் வருமானம் குறைந்துவிடாது. அப்படி என்றால் விற்பனை குறையவில்லை என்று தான் அர்த்தம். இதற்கு ஒரே தீர்வு மதுவிலக்கு தான். எனவே, மாநிலத்தில் மதுவிலக்கை அமல்படுத்தி கள்ளுக்கு அனுமதி வழங்கி விவசாயிகளை வாழ வைக்க வேண்டும்" என்று கோரிக்கை வைத்தார்.

முன்னதாக, கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்த ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரனுக்கு கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்திருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

