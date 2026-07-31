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கரடி தாக்கியதில் காவலாளி உயிரிழப்பு; நெல்லையில் சோகம்

தப்பியோடிய கரடியைக் கூண்டு வைத்துப் பிடிக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

கரடி தாக்கிய இடத்தில் ஆய்வு செய்த காவல்துறை மற்றும் வனத்துறையினர்
கரடி தாக்கிய இடத்தில் ஆய்வு செய்த காவல்துறை மற்றும் வனத்துறையினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 31, 2026 at 10:56 PM IST

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நெல்லை: கரடி தாக்கியதில் தோட்டத்தில் காவல் பணியில் இருந்த காவலாளி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், விக்கிரமசிங்கபுரம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட கோட்டைவிளைப்பட்டியை சேர்ந்தவர் பொன்வேல் ராஜ். இவருக்குச் சொந்தமாக கருத்தப் பிள்ளையூர் செல்லும் வழியில் உள்ள வடமலைசமுத்திரம் பகுதியில் தோட்டம் ஒன்று உள்ளது.

இந்த தோட்டத்தில் டாணா கிராமத்தைச் சேர்ந்த குருசாமி என்பவரின் மகன் முருகன் காவலாளியாக பணிபுரிந்து வந்தார். இந்த நிலையில், அவர் இன்று (ஜூலை 31) மாலை பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது தோட்டத்துக்குள் திடீரென கரடி ஒன்று புகுந்துள்ளது. இந்த கரடி காவலாளி முருகனை கடுமையாக தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் பலத்த காயமடைந்த முருகன் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார்.

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சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த ஆழ்வார்குறிச்சி காவல் நிலைய போலீசார், கரடியின் தாக்குதல் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பக அதிகாரிகளும் கரடி தாக்குதல் குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கரடி தாக்கி தோட்டத்துக் காவலாளி உயிரிழந்த சம்பவம் விக்கிரமசிங்கபுரம் பகுதி மக்களை பெருத்த சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. மேலும், வனவிலங்குகளைக் கட்டுப்படுத்த வனத்துறையினர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். குறிப்பாக, தாக்குதலை நிகழ்த்திவிட்டு தப்பியோடிய கரடியைக் கூண்டு வைத்துப் பிடிக்கவும் அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றனர்.

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