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நெல்லையில் கரடி கடித்து குதறியதில் காவலாளி உயிரிழப்பு| 3 மணிநேர போராட்டத்திற்கு பிறகு உடல் மீட்பு

​அடுத்தடுத்து நடக்கும் கரடி தாக்குதல்களால் அச்சமடைந்துள்ள பொதுமக்கள், வனப்பகுதியை ஒட்டிய கிராமங்களில் உலாவும் கரடிகளை உடனடியாக பிடித்து பாதுகாப்பான வனப்பகுதிக்குள் விட வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

மீட்புப்பணியில் வனத்துறையினர்
மீட்புப்பணியில் வனத்துறையினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 10:03 AM IST

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திருநெல்வேலி: விக்கிரமசிங்கபுரம் அருகே கரடி தாக்கியதில் தோட்டத்து காவலாளி ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

​நெல்லை மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே விக்கிரமசிங்கபுரம் அருணாசலபுரத்தை சேர்ந்தவர் முருகன் (55). இவர் கருத்தப்பிள்ளையூர் செல்லும் வழியில் உள்ள வடமலைசமுத்திரம் பகுதியில் பொன்வேல் ராஜ் என்பவருக்கு சொந்தமான தோட்டத்தில் காவலாளியாகப் பணிபுரிந்து வந்தார்.

இவர் நேற்றிரவு (ஜூலை 31) தோட்டத்தில் காவல் பணியில் இருந்த போது அங்கு கரடி ஒன்று வந்துள்ளது. அந்த கரடி முருகனை பார்த்தவுடன் அவர் அருகில் ஆக்ரோஷமாக சென்று, கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அவரை தாக்கி, முகம், கழுத்து, மார்பு உள்ளிட்ட பகுதிகளை கடித்து குதறியதாக தெரிகிறது.

இதில் படுகாயமடைந்த முருகன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாக தெரிகிறது. தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த ஆழ்வார்குறிச்சி காவல் துறையினர் மற்றும் களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பக வனத் துறையினர் முருகனின் உடலை மீட்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர்.

உயிரிழந்த தோட்டக் காவலாளி முருகன்
உயிரிழந்த தோட்டக் காவலாளி முருகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இருப்பினும், இரவு நேரம் என்பதாலும், தாக்குதல் நடத்திய கரடி ஆக்ரோஷமாக அப்பகுதியிலேயே உலாவி வந்ததாலும் முருகனின் உடலை நெருங்கி மீட்பதில் பெரும் சிக்கல் நிலவியது.

இதனையடுத்து, கூடுதல் வனப் பணியாளர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு தொடர்ந்து 3 மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு கரடியை விரட்டி விட்டு உடலை மீட்டனர். பிறகு முருகனின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக திருநெல்வேலி மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இதுவரை பார்க்காத ஆக்ரோஷம்

இது குறித்து வனத்துறை அதிகாரி ஒருவர் நம்மிடம் கூறுகையில், “நேற்று சரியாக மாலை 5:30 மணிக்கு தோட்டத்துக்குள் கரடி ஒருவரை கடித்துள்ளதாக எங்களுக்கு தகவல் வந்தது. 5.40 மணிக்கு சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விட்டோம். வழக்கமாக இதுபோன்று மனிதர்களை கடித்தால் அடுத்த சில நிமிடங்களில் கரடி அங்கிருந்து சென்று விடும். அந்த நம்பிக்கையில் நாங்கள் அந்த தோட்டத்திற்குள் சென்றோம்

ஆனால் அந்த கரடி அதே இடத்தில் மிகவும் ஆக்ரோஷத்தோடு சுற்றி திரிந்தது. எங்கள் ஊழியர் ஒருவர் அருகில் சென்றபோது கரடி அவரை ஆக்ரோஷமாக துரத்தியது. அவர் வேகமாக ஓடி சுவர் ஏறி குதித்து உயிர் பிழைத்தார். நாங்கள் ஜீப்பில் சென்ற போதும் எங்களுக்கு அருகில் வந்து மிகுந்த ஆக்ரோஷத்தோடு ஜீப்பை தாக்கியது.

பொதுவாக கரடிகள் இது போன்று ஆக்ரோஷமாக இருந்ததை நாங்கள் பார்த்ததில்லை. இதனால் சுமார் 3 மணி நேரமாக பாதிக்கப்பட்ட நபரின் அருகில் செல்ல முடியவில்லை. பின்னர் கரடி அங்கிருந்து சென்றதை உறுதி செய்த பிறகு பாதிக்கப்படட நபரின் அருகில் சென்று பார்த்தபோது அவர் உயிரிழந்தது தெரியவந்தது.

அதுவரை கரடி தாக்கியதில் காயத்தோடு அவர் அங்கு மாட்டிக் கொண்டதாக தான் நாங்கள் நினைத்தோம். உயிரிழக்கும் அளவுக்கு கரடி ஏன் அவரை தாக்கியது என்பது எங்களுக்கு புரியவில்லை. இது குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறோம்” என்றார்.

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ஏற்கனவே கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் விக்கிரமசிங்கபுரம் அருகேயுள்ள சங்கரபாண்டியபுரத்தில் ஒருவர், மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையடிவாரத்தில் உள்ள சின்னமயிலாறு பகுதியில் ஒருவர் என இரண்டு பேரை கரடிகள் தாக்கியுள்ள நிலையில், தற்போது மீண்டும் தோட்ட காவலாளியை தாக்கி கொன்ற சம்பவம் பொதுமக்களிடையை பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

​அடுத்தடுத்து நடக்கும் கரடி தாக்குதல்களால் அச்சமடைந்துள்ள பொதுமக்கள், வனப்பகுதியை ஒட்டிய கிராமங்களில் உலாவும் கரடிகளை உடனடியாகப் பிடித்து பாதுகாப்பான வனப்பகுதிக்குள் விட வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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நெல்லை காவலாளி கரடி தாக்குதல்
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