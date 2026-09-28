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தமிழ்நாட்டில் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை தேசிய சராசரியை விட அதிகம் - கனிமொழி எம்.பி. குற்றச்சாட்டு

மாலை நேரங்களில் மின்வெட்டு ஏற்படும்போது பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வருவதற்கு அச்சப்படுவதாக திமுகவின் துணைப் பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி
திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி (X/@KanimozhiDMK)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 8:05 PM IST

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திருப்பூர்: தமிழ்நாட்டில் அரிசி உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்ந்துள்ளதாக திமுகவின் துணைப் பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் மதுராந்தகம் (தனி), தாராபுரம் (தனி) ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு வரும் அக்.06- ஆம் தேதியும், வாக்கு எண்ணிக்கை வரும் அக்.09- ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளது. இதையடுத்து, இடைத்தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் சூடுப்பிடித்துள்ளது. அரசியல் கட்சிகளின் நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள், வேட்பாளர்கள் தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

அந்த வகையில், தாராபுரம் (தனி) இடைத்தேர்தல் பணிகள் தொடர்பாக தாராபுரம் தேர்தல் பணிமனையில் திமுகவின் மகளிரணி மற்றும் தொண்டரணி நிர்வாகிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம், இன்று (செப்.28) திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும், திமுகவின் நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவருமான கனிமொழி தலைமையில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர்களான கே.என்.நேரு, மு.பெ.சாமிநாதன் மற்றும் திமுக நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது பேசிய கனிமொழி, "தவெக ஆட்சியில் மின்வெட்டு மற்றும் சட்டம்- ஒழுங்கு தொடர்பாக மக்கள் மத்தியில் பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்துள்ளது. மாலை நேரங்களில் மின்வெட்டு ஏற்படும்போது பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வருவதற்கு அச்சப்படுகின்றனர். தவெக ஆட்சியமைந்த நான்கு மாதங்களிலேயே சுமார் 550 குற்றச் சம்பவங்கள், 200- க்கும் மேற்பட்ட கொலைகள், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான 300- க்கும் மேற்பட்ட பாலியல் குற்றங்கள், காவல் மரணங்கள் மற்றும் ஆணவக் கொலைகள் நடைபெற்றுள்ளன. இதுகுறித்து அரசு விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்.

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கம் உள்ளிட்ட விவகாரங்களில் நாடு முழுவதும் விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. எஸ்ஐஆர் பணிகள் தொடர்பாக பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்துள்ளது. தகுதியான வாக்காளர்களின் பெயர்கள் விடுபடக்கூடாது என்பதே திமுகவின் கவலை. தேர்தலின்போது அளிக்கப்பட்ட பல்வேறு வாக்குறுதிகள், ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் முழுமையாக நிறைவேற்றப்படவில்லை.

தமிழ்நாட்டில் விலைவாசி உயர்வு தேசிய சராசரியை விட அதிகமாக இருக்கிறது. அரிசி உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்ந்துள்ளது. பெண்கள் சுயமாகவும் தன்னம்பிக்கையுடனும் வாழ வேண்டும் என்பதே திராவிட இயக்கத்தின் அடிப்படைச் சிந்தனை. பெண்களின் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும். பாதிக்கப்படும் விவசாயிகளுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்கப்பட வேண்டும். தேர்தல் பணிகளில் திமுக நிர்வாகிகள் தீவிரமாக ஈடுபட வேண்டும்" எனக் கேட்டுக் கொண்டார்.

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TAGGED:

அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை
கனிமொழி குற்றச்சாட்டு
இடைத்தேர்தல்
தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி
DMK KANIMOZHI MP

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