ஊழியர்களுக்கு இஎஸ்ஐ கட்டாயம் - மாவட்ட மேலாளர்களுக்கு டாஸ்மாக் நிர்வாகம் உத்தரவு
இஎஸ்ஐ திட்டத்தின்கீழ் பணியாளர்களின் பங்களிப்புத் தொகை மற்றும் நிறுவனத்தின் பங்களிப்புத் தொகையை மாதந்தோறும் 15- ஆம் தேதிக்கு முன்பாக இஎஸ்ஐ கணக்கில் செலுத்த வேண்டும் என மேலாளர்களை டாஸ்மாக் நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
Published : July 22, 2026 at 8:49 PM IST
சென்னை: டாஸ்மாக் கடைகளில் பணிபுரிந்து வரும் ஊழியர்கள் இஎஸ்ஐ திட்டத்தின் கீழ் சேர்க்க மாவட்ட மேலாளர்களுக்கு டாஸ்மாக் நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக டாஸ்மாக் நிர்வாக இயக்குநர் நந்தகுமார் வெளியிட்டுள்ள உத்தரவில், "டாஸ்மாக் பணியாளர்களுக்கு நடைமுறையில் உள்ள Health Fund-cum-Accident Injury Disablement Relief Fund Scheme-க்கு பதிலாக இஎஸ்ஐ திட்டத்தை அமல்படுத்துவதற்கு கடந்த ஜூலை 06- ஆம் தேதி நடைபெற்ற இயக்குநர்கள் குழுக் கூட்டத்தில் விரிவான ஆலோசனைக்குப் பிறகு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து மாவட்ட மேலாளர்களும், தங்கள் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட Employees' State Insurance Corporation (ESIC) பிராந்திய அல்லது துணைப் பிராந்திய அலுவலகங்களை உடனடியாகத் தொடர்புக் கொண்டு டாஸ்மாக் நிறுவனத்திற்கென தனித்தனி இஎஸ்ஐ கணக்குகளை உருவாக்க வேண்டும், அனைத்து சில்லறை மதுபானக் கடை பணியாளர்களையும் ஆன்லைன் மூலம் இஎஸ்ஐ திட்டத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
இஎஸ்ஐ திட்டத்தின் கீழ் செலுத்தப்பட வேண்டிய பணியாளர்களின் பங்களிப்புத் தொகை மற்றும் நிறுவனத்தின் பங்களிப்புத் தொகையை ஒவ்வொரு மாதமும் 15- ஆம் தேதிக்கு முன்பாக இஎஸ்ஐ கணக்கில் செலுத்த வேண்டும், தாமதமானால் வட்டி மற்றும் அபராதம் விதிக்கப்படும். தற்போது டாஸ்மாக் நிறுவனத்திற்கு இஎஸ்ஐ சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள விலக்கு 2026 செப்டம்பர் 30- ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைவதால், 2026 அக்டோபர் 1 முதல் அனைத்து டாஸ்மாக் சில்லறை கடை பணியாளர்களும் இஎஸ்ஐ திட்டத்தின் கீழ் கட்டாயமாக சேர்க்கப்பட வேண்டும்.
இந்தப் பணிகளை மிக உயர்ந்த முன்னுரிமையுடன் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும், எந்த பணியாளரும் இஎஸ்ஐ திட்டத்திற்கு வெளியே இருக்கக் கூடாது. அனைத்து மூத்த மண்டல மேலாளர்களும் (Senior Regional Managers), மாவட்ட மேலாளர்கள் மேற்கொள்ளும் பதிவு பணிகளை தினசரி கண்காணித்து, இஎஸ்ஐ திட்டத்தில் பதிவுச் செய்யப்பட்ட பணியாளர்களின் விவரங்களை நாள்தோறும் புதுப்பிக்க வேண்டும். பணிகள் நிறைவுப் பெற்றது தொடர்பான முழுமையான அறிக்கையை 2026 ஜூலை 24- ஆம் தேதிக்குள் டாஸ்மாக் தலைமையகத்திற்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இந்த நடவடிக்கைகளை எளிதாக்கும் வகையில், சென்னை, கோயம்புத்தூர், மதுரை, சேலம் மற்றும் திருநெல்வேலி ஆகிய இடங்களில் செயல்படும் இஎஸ்ஐ பிராந்திய மற்றும் துணைப் பிராந்திய அலுவலகங்களின் முகவரிகள், தொலைபேசி எண்கள் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிகளும் இதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இஎஸ்ஐ திட்டத்தின் மூலம் டாஸ்மாக் சில்லறை மதுபானக் கடைகளில் பணியாற்றும் அனைத்து பணியாளர்களும் மருத்துவச் சிகிச்சை, விபத்து நிவாரணம், மகப்பேறு நலன், நோய்வாய்ப்பட்ட கால உதவித்தொகை உள்ளிட்ட இஎஸ்ஐ சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் பல்வேறு சமூகப் பாதுகாப்பு நலன்களை பெறும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது.