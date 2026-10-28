தேனி கிளைச்சிறையில் கைதிகள் தப்பிய சம்பவம் உணர்த்துவது என்ன? - முன்னாள் சிறை அதிகாரியின் அனுபவப் பகிர்வு
சிறைகளில் கைதிகள் தப்பிச் செல்லும் சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் தடுக்கப்பதற்கு சிறைக் காவலர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்து, நவீன கண்காணிப்பு வசதிகளை வலுப்படுத்தி, பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று ஓய்வுபெற்ற அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.
Published : October 28, 2026 at 10:23 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 12:01 PM IST
-By சுபாஷ் தயாளன்
தமிழ்நாட்டில் குற்ற வழக்குகளில் கைது செய்யப்படுபவர்களைப் பாதுகாப்பாகச் சிறையில் அடைத்து வைப்பதில் காவல் துறைக்கும் சிறைத் துறைக்கும் மிக முக்கியமான பொறுப்பு உள்ளது. இதற்காக பல்வேறு பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றன.
எனினும், சிறையில் இருந்தே கைதிகள் தப்பியோடும் சம்பவங்கள் அவ்வப்போது நிகழ்ந்து வருவது சிறையின் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து கேள்விகளை எழுப்புகின்றன.
குறிப்பாக, தேனி மாவட்டம் தேக்கம்பட்டி சிறையில் இருந்து 17 விசாரணைக் கைதிகள் அக்டோபர் 26 அன்று ஒரே நேரத்தில் தப்பிய சம்பவம் தமிழகத்தையே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.
கைதிகள் தப்பியதற்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்தவர்கள் தங்களது கடமையைச் சரிவர செய்தார்களா? பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் முறையாகப் பின்பற்றப்பட்டனவா? என்பன உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்து ஆய்வு நடைபெற்று வருகின்றன.
மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் இருந்தபோதும் கைதிகள் தப்பியிருப்பது, பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் நடைமுறையில் எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகின்றன என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது.
தமிழக சிறைகளில் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் எவ்வாறு உள்ளன?
தமிழகத்தில் மத்தியச் சிறைகள், மாவட்டச் சிறைகள், கிளைச் சிறைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான சிறைச்சாலைகள் செயல்படுகின்றன. இவற்றின் நிர்வாகப் பொறுப்புகள், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் கைதிகளை அடைத்து வைக்கும் நடைமுறைகள், சிறையின் வகைக்கு ஏற்ப மாறுபடுகின்றன.
சிறைகளில் கைதிகளின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுதல், அறைகளைக் கண்காணித்தல், சிறைக் கதவுகள் மற்றும் நுழைவுப் பகுதிகளில் பாதுகாப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ளுதல், இரவு நேரக் கண்காணிப்பு, கைதிகளின் நடமாட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன.
|இதையும் படிங்க: அன்று வேலூர்; இன்று தேனி - சிறைச்சாலைகளில் இருந்து கைதிகள் தப்பும் சம்பவங்கள் உணர்த்தும் பாடம் என்ன?
ஆனால், தேனி சிறையில் எந்தெந்த பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் இருந்தன, அவற்றில் எங்கு குறைபாடு ஏற்பட்டது ஆகிய கேள்விகளுக்கு துறை ரீதியான விசாரணை முடிந்த பிறகே தெரியவரும்.
தப்பியோடுவது புதிதல்ல
தமிழகச் சிறைகளில் இருந்து கைதிகள் தப்பியோடுவது புதிதல்ல. கடந்த காலங்களிலும் தனி நபராகவும் குழுக்களாகவும் சிறையில் இருந்து கைதிகள் தப்பியுள்ளனர். 1990-இல் ஆட்டோ சங்கர் தனது கூட்டாளிகள் 5 பேருடன் சென்னை மத்தியச் சிறையில் இருந்து தப்பியோடினார். 1995-இல் சென்னை மத்தியச் சிறையிலிருந்து 9 கைதிகளும், அதே ஆண்டில் வேலூர் கோட்டை சிறையில் சுரங்க பாதை அமைத்து 43 பேரும் தப்பித்து சென்றுள்ளனர்.
சென்னை புழல் சிறையில் இருந்து கடந்த வாரம் 2 கைதிகள் தப்பியதை அடுத்து, சிறைகளில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளவும், பாதுகாப்புக் குறைபாடுகள் உள்ள சிறைகளைக் கண்டறியவும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டது. புழல் சிறையில் கைதிகள் தப்பிய சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, பாதுகாப்பு ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகக் கூறப்படும் நிலையில், அதன் பிறகு தேனி மாவட்ட கிளை சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் தப்பிச் சென்றுள்ளனர்.
சிறைகளின் பலம்
இந்நிலையில் சிறையின் பாதுகாப்பு குறித்து ஓய்வுபெற்ற காவல்துறை உயரதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், "தமிழகத்தில் மொத்தம் 140 சிறைகள் உள்ளன. அவற்றில் 9 மத்திய சிறைகள் உள்ளன. புழலில் மட்டும் மகளிர் மத்திய சிறை, விசாரணைக் கைதிகளுக்கான மத்திய சிறை, தண்டனைக் கைதிகளுக்கான மத்திய சிறை என மூன்று மத்திய சிறைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. 89 கிளைச் சிறைகள், 5 மகளிர் சிறைகள், 12 மகளிர் கிளைச் சிறைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. டி.எஸ்.பி. நிலையில் உள்ள அதிகாரிகளின் பொறுப்பில், 14 மாவட்ட சிறைகள் உள்ளன.
தமிழக சிறைத் துறையில் மொத்தம் 4,200 பேர் பணியாற்றி வருகின்றனர். சிறைகளின் மொத்தக் கொள்ளளவு 22 ஆயிரம் கைதிகள் வரை உள்ளது. சிறைத்துறையின் தலைவராக டி.ஜி.பி. நிலையில் உள்ள ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி செயல்படுகிறார்.
கடந்த வாரம், புழல் மத்திய சிறையில் இருந்து இரண்டு கைதிகள் தப்பிச் சென்றுள்ளனர். ஒருவர் நேபாள நாட்டைச் சேர்ந்த விசாரணைக் கைதி. மற்றொருவர் தண்டனைக் கைதி நேபாள நாட்டைச் சேர்ந்த கைதி, சி.சி.டி.வி. கேமராவின் வயரைப் பிடித்துக்கொண்டு சுமார் 40 அடி உயரமுள்ள சுவரில் ஏறிக் குதித்துத் தப்பிச் சென்றுள்ளார். அங்கிருந்த மரத்தின் வழியாக அவர் வெளியேறியுள்ளார். மற்றொரு தண்டனைக் கைதியும் சிறைக்குள் பல்வேறு பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்த நிலையில் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளார்.
சிறை வளாகத்துக்குள் கைதிகளின் நடமாட்டம், பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்படும் கைதிகளைக் கண்காணிப்பது, மதில் சுவர் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு அமைப்புகளைப் பராமரிப்பது ஆகியவற்றில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய அவசியமாக உள்ளது.
சிறைத்துறையில் உள்ள குறைகளைக் கண்டறிந்து அவற்றைக் களைய வேண்டும். இதற்காக முன்னாள் சிறைத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் காவல் துறையினரை உள்ளடக்கிய உயர்மட்டக் குழுவை அமைக்க வேண்டும்.
சிறைக் காவலர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும். சிறைகளில் நவீன தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை வலுப்படுத்த வேண்டும். குறிப்பாக, சி.சி.டி.வி. கேமராக்கள் மூலம் கைதிகளின் நடமாட்டத்தை 24 மணி நேரமும் தீவிரமாகக் கண்காணிக்க வேண்டும்.
|இதையும் படிங்க: தேனியில் கைதிகள் தப்பியோடிய விவகாரம்; தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் உயர் அதிகாரிகள் ஆலோசனை
சிறைகளில் கைதிகள் தப்பிச் செல்லும் சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் தடுப்பதற்கும், சிறைக்குள் கைதிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கும் தேவையான நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்களை அரசு உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும்.
தற்போது சிறையில் அடைக்கப்படும் கைதிகளில் பலர், பெரும்பாலும் உள்ளூர் குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடையவர்கள். இவர்கள், விடுதலைப்புலிகள் இயக்கத்தினரை போன்று திட்டமிட்டு தப்பிச் செல்ல மாட்டார்கள். இருப்பினும், சில கைதிகள் தங்கள் சொந்தத் திட்டமிடலின் அடிப்படையிலும், சிறையில் ஏற்படும் சூழ்நிலைகளைப் பயன்படுத்தியும் தப்பிச் செல்கின்றனர். எந்த வகையில் தப்பிச் சென்றாலும், அது பாதுகாப்பு நடைமுறைகளில் ஏற்பட்ட குறைபாடுகளையே வெளிப்படுத்துகிறது.
மாற்றங்கள் தேவை
எனவே, சிறைத்துறையில் உள்ள குறைபாடுகளைக் கண்டறிந்து அவற்றைச் சரிசெய்வதுடன், சிறைக் காவலர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்து, நவீன கண்காணிப்பு வசதிகளை வலுப்படுத்தி, பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை முறையாக அமல்படுத்த வேண்டும்" எனத் தெரிவித்தார்.
இதேபோல், சிறைச்சாலையின் பாதுகாப்பு குறித்து இதுகுறித்து ஓய்வு பெற்ற கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் அனுசியா கூறுகையில், "விசாரணைக் கைதிகள், மாவட்டச் சிறைகள் மற்றும் மத்திய சிறைகளில் அடைக்கப்படுகின்றனர்.
சிறைகளில் பல கைதிகள் ஒரே அறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் அந்த அறையைத் திறக்கும்போது போதுமான எண்ணிக்கையில் சிறைக் காவலர்கள் பணியில் இருக்க வேண்டும். ஆனால், சில சிறைகளில் போதிய காவலர்கள் இல்லாததும், பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள காவலர்களின் கவனக்குறைவும் கைதிகள் தப்பிச் செல்வதற்கு முக்கியக் காரணமாக அமைகின்றன.
ஒரு சிறை அறையில் 17 கைதிகள் இருக்கும்போது, அந்த அறையைத் திறக்கும் சமயத்தில் போதுமான காவலர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்திருக்க வேண்டும். அப்படி இல்லாவிட்டால் அது மிகப்பெரிய பாதுகாப்புக் குறைபாடாகும்.
சிறையின் வெளிப்புறக் கதவுகளில் ஆயுதம் ஏந்திய காவலர்களும், சிறைக்குள் சிறைக் காவலர்களும் பணியில் இருக்கும்போது கைதிகள் எப்படித் தப்பிச் செல்ல முடிகிறது என்ற கேள்வி எழுகிறது.
இதுபோன்ற சம்பவங்கள் சிறைத்துறை அதிகாரிகளின் அஜாக்கிரதையையும், பணியில் உரிய கவனம் செலுத்தாததையும் காட்டுகின்றன. காவலர்கள் தங்களுக்கான பணிகளை முறையாகச் செய்திருந்தால் இதுபோன்ற பாதுகாப்புக் குறைபாடுகளைத் தவிர்த்திருக்க முடியும்.
மாவட்டச் சிறைகளில், நீதித்துறை அதிகாரிகள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் நேரில் ஆய்வு மேற்கொள்கின்றனர். சிறை அறைகள், கழிப்பறைகள், உணவின் தரம் மற்றும் கைதிகளின் குறைகள் உள்ளிட்டவற்றை ஆய்வு செய்து தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன.
ஆனாலும் சிறை நிர்வாகத்தில் ஏற்படும் அலட்சியம் மற்றும் பாதுகாப்பு நடைமுறைகளில் உள்ள குறைபாடுகள் காரணமாகச் சில நேரங்களில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறுகின்றன. எனவே, ஆய்வுகள் முறையாக நடைபெறுவதுடன், கண்டறியப்படும் குறைபாடுகள் உடனடியாகச் சரிசெய்யப்பட வேண்டும்.
சிறைகளின் மதில்சுவர்கள், கதவுகள், பூட்டுகள் மற்றும் வெளிப்புறப் பாதுகாப்புக் கதவுகள் உள்ளிட்ட அனைத்து பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும் முறையாகப் பராமரிக்க வேண்டும். கைதிகள் தப்பிச் செல்லும் சூழல் ஏற்பட்டால் உடனடியாகச் செயல்படுவதற்குத் தேவையான வாகன வசதிகளும் போதுமான காவல் படையினரும் இருக்க வேண்டும்.
சிறைக் காவலர்கள் முதல் சிறைக் கண்காணிப்பாளர்கள் வரை அனைவரும் தங்கள் பொறுப்புகளை உணர்ந்து மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் பணியாற்ற வேண்டும். சிறைகளில் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் முறையாகப் பின்பற்றப்படுகிறதா என்பதை உயர் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும்.
கைதிகள் தப்பியோடும் சம்பவங்களைத் தடுக்கப் போதிய காவலர்களை நியமிப்பது மட்டுமின்றி, பணியில் இருப்பவர்கள் தங்களுடைய கடமைகளைச் சரியாகச் செய்கிறார்களா என்பதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும். சிறைத்துறையில் பாதுகாப்பு தொடர்பான குறைபாடுகள் இருந்தால் அவற்றை உடனடியாகக் களைய வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.