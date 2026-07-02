தப்பியோடிய கைதி - இரண்டு காவலர்கள் 'சஸ்பெண்ட்'
தப்பியோடிய விசாரணை கைதியை பிடிக்க தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல் துறை தெரிவித்துள்ளது.
Published : July 2, 2026 at 7:05 PM IST
திருநெல்வேலி: பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறை வாசலில் இருந்து விசாரணை கைதி தப்பியோடிய நிலையில் பணியில் அலட்சியமாக இருந்ததாக இரண்டு காவலர்கள் அதிரடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், தாழையூத்து காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட ராஜவல்லிபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆறுமுகக்கனி. இவர் மீது திருநெல்வேலி சந்திப்பு காவல் நிலையம் மற்றும் தாழையூத்து காவல் நிலையத்தில் குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இந்த நிலையில் ஆடு திருடியதாக ஆறுமுகக்கனி மீது தாழையூத்து காவல் நிலைய காவல்துறையினர் புதிய வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.
ஆடு திருட்டு வழக்கில் ஆறுமுகக்கனியை கைது செய்த காவல்துறையினர், அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். அதைத் தொடர்ந்து, அறுமுகக்கனியை நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டிருந்தார். இதையடுத்து, ஆறுமுகக்கனியை சிறையில் அடைப்பதற்காக பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறைக்கு அவரை ஆட்டோவில் அழைத்து வந்தனர்.
சிறைச்சாலையின் முதல் நுழைவு வாயிலில் ஆறுமுகக்கனியை காவல் துறையினர் இறக்கியுள்ளனர். அப்போது, ஆறுமுகக்கனி அங்கிருந்து தப்பியோடியுள்ளார். இது குறித்து காவலர்கள் அளித்த புகாரின் பேரில் பெருமாள்புரம் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து, தப்பியோடிய விசாரணை கைதி ஆறுமுகக்கனியை தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர். விசாரணை கைதி சிறை வாசலில் இருந்து தப்பியோடிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.
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விசாரணை கைதி தப்பியோடி விவகாரத்தில் பணியின் போது அலட்சியமாக இருந்த காவலர்கள் மல்லிகராஜ், பார்வதி ஆகியோரை சஸ்பெண்ட் செய்து திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல் துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. மேலும், தப்பியோடிய விசாரணை கைதி ஆறுமுகக்கனியைப் பிடிப்பதற்காக தனிப்படையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.