ETV Bharat / state

எம்.எல்.ஏ. பதவியை ராஜினாமா செய்தார் இசக்கி சுப்பையா - தவெகவில் இணைவாரா?

அதிமுகவிலிருந்து விலகிய இசக்கி சுப்பையா, அடுத்து தவெகவில் இணைய வாய்ப்பு இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

தனது ஆதரவாளர்களுடன் சபாநாயகரை சந்திக்க வந்த இசக்கி சுப்பையா
ஆதரவாளர்களுடன் சபாநாயகரை சந்திக்க வந்த இசக்கி சுப்பையா (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 26, 2026 at 12:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: அதிமுக எம்.எல்.ஏ இசக்கி சுப்பையா இன்று சட்டப் பேரவை தலைவரை நேரில் சந்தித்து ராஜினாமா செய்தார்.

நடைபெற்று முடிந்த சட்டப் பேரவை தேர்தலில் அதிமுக படுதோல்வி அடைந்து மூன்றாம் இடத்துக்கு தள்ளப்பட்ட நிலையில், அக்கட்சி நிர்வாகிகளிடையே எடப்பாடி பழனிசாமி மீது அதிருப்தி நிலவி வருகிறது. தேர்தல் முடிவு வெளியான நாளிலிருந்தே எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் ஒரு குழுவாகவும், எஸ்.பி வேலுமணி, சி.வி சண்முகம் தலைமையில் மற்றொரு குழுவாகவும் அதிமுக பயணித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் நேற்று, தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகரை நேரில் சந்தித்த அதிமுகவை சேர்ந்த மதுராந்தகம் எம்.எல்.ஏ மரகதம் குமரவேல், பெருந்துறை எம்.எல்.ஏ ஜெயக்குமார், தாராபுரம் எம்.எல்.ஏ சத்யபாமா ஆகியோர் தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்வதற்கான கடிதங்களை வழங்கினர். மேலும் உடனடியாக அவர்கள் தங்களை தவெகவில் இணைத்துக் கொண்டனர்.

அவர்களது கடிதங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட நிலையில், அந்த 3 தொகுதிகளும் காலியாக உள்ளதாக அரசிதழில் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு ஈபிஎஸ் தரப்பு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அவர்களது ராஜிநாமாவை ஏற்கக் கூடாது. திரும்ப பெறவேண்டுமென சபாநாயகரிடம் கடிதம் அளித்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: தவெகவில் இணையும் இசக்கி சுப்பையா? நெல்லையில் இருந்த ஒரே தொகுதியையும் இழக்கிறதா அதிமுக?

இந்த நிலையில், அம்பாசமுத்திரம் எம்.எல்.ஏ இசக்கி சுப்பையா தனது பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக இன்று சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகரை சந்தித்து கடிதம் வழங்கினார். கடிதத்தை கைப்பட எழுதி வருமாறு சபாநாயகர் அறிவுறுத்திய நிலையில், வெளியே சென்று தனது கைப்பட கடிதம் எழுதி, மீண்டும் சபாநாயகர் அறைக்குச் சென்று கடிதத்தை வழகினார். இவரை தொடர்ந்து இன்னும் சில எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்ய இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதுவரை அதிமுகவிலிருந்து 4 எம்.எல்.ஏக்கள் பதவி விலகியுள்ளனர்.

இசக்கி சுப்பையாவின் கடிதம் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்பட்சத்தில் மற்ற மூன்று தொகுதிகளுடன் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியும் காலியானதாக அறிவிக்கப்படும். இதனிடையே மற்ற மூன்று எம்.எல்.ஏக்களை போன்றே இசக்கி சுப்பையாவும் தவெகவுடன் கைகோர்க்க வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.

இந்நிலையில் அதிமுக மனு குறித்து விரிவான ஆய்வு செய்து முடிவெடுப்பேன் என்றும், தனக்கு யாரும் கெடு விதிக்க முடியாது என்றும் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தெளிவுபடுத்தி உள்ளார். இதன் காரணமாக, அதிமுகவில் அடுத்து என்ன நடக்க போகிறது என்ற பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.

TAGGED:

ESAKKI SUBAYA
ADMK ISSUE
இசக்கி சுப்பையா ராஜிநாமா
ESAKKI SUBAYA RESIGN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.