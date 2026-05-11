சந்தனக்கூடு திருவிழா: பக்தர்களின் வெள்ளத்தில் மிதந்த ஏர்வாடி
சந்தனக்கூடு விழாவில் அன்னதானம், குடிநீர் மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் செய்யப்பட்டிருந்ததால் பொதுமக்கள் வெகுவாக பாராட்டினர்.
Published : May 11, 2026 at 5:25 PM IST
ராமநாதபுரம்: ஏர்வாடி உள்ள புகழ் பெற்ற தர்ஹாவில் சந்தனக்கூடு திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் வெளி மாவட்டங்கள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் திரண்டு வந்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஏர்வாடியில் அமைந்திருக்கிற தர்ஹாவில் ஆண்டுதோறும் சந்தனக்கூடு திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம். சந்தனக்கூடு விழா என்பது தேர் போன்று அலங்காரம் செய்யப்பட்ட வாகனத்தில் சந்தனம் வைத்து கொண்டு செல்லப்படும். இந்த தேருடன் யானை, குதிரைகளின் அணிவகுப்புகளும் நடைபெறும்.
மத நல்லிணக்கத்தை போற்றும் வகையில் ஒரு மாதம் ஏர்வாடியில் இந்த திருவிழா நடத்தப்படுகிறது. இந்துக்கள், இஸ்லாமியர்கள் என அனைத்து மதத்தினரும் ஒன்று சேர்ந்து சந்தனக்கூடு ஊர்வலத்தை நடத்துவர். 2026 ஆம் ஆண்டு ஏர்வாடி தர்காவின் 851வது சந்தனக்கூடு திருவிழாவானது ஏப்ரல் 29 ஆம் தேதி (இஸ்லாமியர்களின் மௌலிது மாதம்) தொடங்கி மே 22ஆம் தேதி வரை நடைபெற்று வருகிறது.
திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிற சந்தனக்கூடு ஊர்வலமானது நேற்று நடைபெற்றது. வண்ணமயமான அலங்காரங்கள், மத ஒற்றுமையை பிரதிபலிக்கும் கலைநிகழ்ச்சிகள், மேள தாளங்கள் மற்றும் பக்தர்களின் முழக்கங்களுடன் வெகு விமரிசையாக நடந்தது. அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனத்தில் நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக புனித சந்தனக்கூடு எடுத்துச் செல்லப்பட்டபோது இருபுறமும் திரண்டிருந்த பக்தர்கள் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.
இந்நிகழ்ச்சியில் இஸ்லாமியர்கள், இந்துக்கள், கிறிஸ்துவர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து சமூக மக்களும் கலந்து கொண்டு மத நல்லிணக்கத்தை வெளிப்படுத்தினர். தர்ஹாவில் நடைபெற்ற சிறப்பு தொழுகைகள் மற்றும் மௌலிது நிகழ்ச்சிகளில் அனைத்து தரப்பு மக்களும் கலந்து கொண்டனர். பக்தர்களுக்கு அன்னதானம், குடிநீர் மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் செய்யப்பட்டிருந்ததால் பொதுமக்கள் வெகுவாக பாராட்டினர்.
தமிழ்நாட்டில் பிரபலமான திருவிழாக்களில் ஒன்றான சந்தனக்கூடு திருவிழாவையொட்டி பாதுகாப்பு பணிக்காக அங்கு நூற்றுக்கணக்கான காவல் துறையினர் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனர். போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்தவும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன.
இந்த திருவிழாவை முன்னிட்டு ஏர்வாடி முழுவதும் விழாக்கோலம் பூண்டிருந்தது. வண்ண வண்ண விளக்குகள் மற்றும் தோரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த முக்கிய சாலைகள் பக்தர்களை வெகுவாக கவர்ந்தன. இந்த ஆண்டின் சந்தனக்கூடு திருவிழா பக்தி, ஆன்மிகம் மற்றும் மத நல்லிணக்கத்தின் அடையாளமாக வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றதாக விழாவில் கலந்துகொண்ட பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர்.