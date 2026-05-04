ஈரோடு மேற்கில் மீண்டும் சூரியன் உதிக்குமா?

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: ஈரோடு மேற்கில் திமுக சார்பில் அமைச்சர் முத்துசாமியும், அதிமுக கூட்டணியில் தமாகா வேட்பாளர் யுவராஜாவும், நாதக சார்பில் விஜயும், தவெகவின் ஆனந்த் போகன் உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.

வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தை ஆய்வு செய்யும் அதிகாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 4, 2026 at 12:46 AM IST

ஈரோடு: ஈரோடு மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் இன்று காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை துவங்குகிறது.

ஈரோடு மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் கடந்த 2021 பொதுத் தேர்தலில் திமுகவின் சு.முத்துசாமி, அதிமுக கே.வி.ராமலிங்கத்தை சுமார் 22 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி கொண்டார்.

இந்த முறை இத்தொகுதியில் திமுக சார்பில் அமைச்சர் முத்துசாமியும், அதிமுக கூட்டணியில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் வேட்பாளர் யுவராஜாவும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் விஜயும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆனந்த் போகன் உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.

வாக்காளர் விவரம்

ஈரோடு மேற்கு தொகுதியில் 1,20, 433 ஆண் வாக்காளர்களும், 1, 29, 071 பெண் வாக்காளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 43 பேர் என மொத்தம் 2,50, 177 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இத்தேர்தலில் 1,59,049 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,14, 135 பெண் வாக்காளர்களும், 33 மூன்றாம் பாலினத்தவரும் என மொத்தம் 2,20,117 வாக்காளர்கள் வாக்களித்துள்ளனர். இத்தொகுதியில் மொத்தம் 87.98 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.

