அமெரிக்க பல்கலைக்கழத்துக்கு பறக்கும் ஈரோடு மாணவர்: ரூ.3.55 கோடி உதவித்தொகை கிடைத்ததன் ஆச்சரிய பின்னணி

அமெரிக்க பல்கலைக்கழத்துக்கு பறக்கும் ஈரோடு மாணவர்: ரூ.3.55 கோடி உதவித்தொகை கிடைத்ததன் ஆச்சரிய பின்னணி
தனது பள்ளிக்கல்வியை ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூரில் முடித்த பிரணவை, அவரது 13-வது வயதில் Dexterity Global என்ற அமைப்பு அடையாளம் கண்டது. இந்த அமைப்புதான் அவரது வாழ்க்கையை மாற்றி அமைத்தது.
Published : August 7, 2026 at 10:09 PM IST
ஈரோடு: ஈரோட்டை சேர்ந்த பிரணவ் என்ற மாணவருக்கு அமெரிக்காவில் உள்ள உலகப் புகழ்பெற்ற பிரவுன் பல்கலைக்கழகத்தில் பயில சீட் கிடைத்ததோடு, முழு கல்வி உதவித்தொகையான ரூ.3.55 கோடியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பிரவுன் பல்கலைக்கழகத்தில் ஈரோட்டை சேர்ந்த மாணவருக்கு சீட் கிடைத்தது எப்படி? முழு கல்வித் தொகையான பல கோடியை வழங்கியது யார்? எதற்காக வழங்கினார்கள்? என பல கேள்விகள் உங்களுக்கு எழலாம். அது பற்றிய விவரத்தை கீழே பார்க்கலாம்.
ஈரோடு மாவட்டம் திண்டல் பவளத்தாம்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஆசிரியர் தம்பதிக்கு பிறந்தவர் பிரணவ் இளங்கோ(17). தனது பள்ளிக்கல்வியை ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூரில் முடித்தார். படிப்பில் சிறந்து விளங்கிய அவரை, 13-வது வயதில் Dexterity Global என்ற அமைப்பு அடையாளம் கண்டது.
வாழ்க்கையை மாற்றிய Dexterity Global அமைப்பு
கல்வி வாய்ப்புகள், பயிற்சிகள் மூலம் அடுத்த தலைமுறை அறிஞர்கள் மற்றும் தலைவர்களை உருவாக்கி வரும் தேசிய அமைப்புதான் இந்த Dexterity Global. தொடர்ந்து, இந்த அமைப்பின் மூலம் பிரணவ் வழிகாட்டுதல் பயிற்சியை பெற்று வந்தார்.
பின்னர், Dexterity Global அமைப்பின் தேசிய கல்வியாளர் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் (NSDP) கீழ் செயல்படும் “Dexterity to College”-இல் இடம்பிடித்த பிரணவ், அங்கும் கடுமையான பயிற்சிகளை பெற்றார்.
உலக புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகத்தில் சீட்
இவரது திறமையை அங்கீகரிக்கும் விதமாக, Dexterity Global அமைப்பு சார்பில் அமெரிக்காவில் உள்ள புகழ்பெற்ற பிரவுன் பல்கலைக்கழகத்தில் (Brown University) அவருக்கு தற்போது இளங்கலை பட்டப்படிப்புக்கு சீட் வாங்கித் தரப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், அங்கு 4 ஆண்டு படிப்புக்கு தேவையான முழு கல்வித்தொகையான ரூ.3.55 கோடியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
1764ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட பிரவுன் பல்கலைக்கழகம், உலகின் மிகச்சிறந்த முன்னணி பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றாகும். அமெரிக்காவின் சுதந்திரத்திற்கு முன்பே நிறுவப்பட்ட நாட்டின் 7-வது பழமையான பல்கலைக்கழகமாகவும் இது திகழ்கிறது.
அமெரிக்காவின் மிகவும் புகழ்பெற்ற மற்றும் பழமையான எட்டு பல்கலைக்கழகங்களைக் கொண்ட “ஐவி லீக்” (Ivy League) குழுவிலும் இந்த பிரவுன் பல்கலைக்கழகம் இடம்பெற்றுள்ளது.
இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் பொது சுகாதாரம் (Public Health) மற்றும் பயன்பாட்டு கணிதம் (Applied Mathematics) ஆகிய துறைகளை பிரணவ் பயில உள்ளார்.
அமெரிக்காவின் சிறந்த 10 பல்கலைக்கழகங்களில் தொடர்ந்து இடம்பெற்று வரும் பிரவுன் பல்கலைக்கழகம், உலகின் மிகவும் கடினமான மாணவர் சேர்க்கை பெறக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றாக உள்ளது.
இங்கு மாணவர் சேர்க்கை விகிதம் சுமார் 5 சதவீதம் மட்டுமே. பிரணவ், பிரவுன் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்க்கை பெற்றது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை Dexterity Global அமைப்பின் நிறுவனர் மற்றும் தலைமைச் செயல் அதிகாரி ஷரத் விவேக் சாகர், தனது சமூக வலைதளப் பதிவு மூலம் வெளியிட்டுள்ளார்.
'என்னை செதுக்கிய Dexterity Global'
இதுகுறித்து மாணவர் பிரணவ் இளங்கோ கூறுகையில், "எனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பினை நம்ப முடியவில்லை. Dexterity Global அமைப்புடன் நான் சேர்ந்த போது எனக்கு வெறும் 13 வயதுதான். அந்த அமைப்பின் ‘Dexterity to College’ என்ற National Scholar Development Programe-க்கு நான் தேர்வு செய்யப்பட்டேன். அது எனது வாழ்க்கையையே மாற்றிய மிக முக்கியமான தருணமாக அமைந்தது.
உண்மையில், நான் முதன்முதலில் உருவாக்கிய மின்னஞ்சல் முகவரி, இன்றும் நான் பயன்படுத்துவது, அதில் ‘Dexterity’ என்ற வார்த்தையைக் கொண்டுள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் Dexterity எனது சிந்தனை, கற்றல் மற்றும் தலைமைத்துவ அணுகுமுறையை முற்றிலும் மாற்றியுள்ளது.
Dexters என அழைக்கப்படும் எங்களுக்கு, கல்வி என்பது ஒரு முடிவல்ல; அது ஒரு பொறுப்பு என்று கற்றுக்கொடுக்கப்படுகிறது. நமது கல்வியை முக்கியமான பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காணவும், நாட்டை முன்னேற்றவும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுக்கு கற்றுத்தரப்பட்ட முதல் பாடம்.
'இந்தியாவுக்கு சேவையாற்ற திரும்பி வருவேன்'
பிரவுன் பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கும் இந்த வாய்ப்பைப் பெறுவது மிகப்பெரிய கவுரவமாக நினைக்கிறேன். உலகத் தரம் வாய்ந்த இந்தக் கல்வியை முழுமையாகப் பயன்படுத்தி, பிரவுன் பல்கலைக்கழக சமூகத்திற்கு அர்த்தமுள்ள பங்களிப்பை வழங்கி, இந்த நிறுவனத்தின் பெருமையை முன்னெடுத்துச் செல்ல விரும்புகிறேன்.
மேலும், இந்தியாவுக்கும் உலகிற்கும் சேவை செய்ய தேவையான அறிவு மற்றும் பயிற்சியுடன் மீண்டும் திரும்புவேன்" என பிரணவ் பெருமிதத்துடன் கூறினார்.