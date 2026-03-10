நாளைக்கு கல்யாண விருந்து எப்படி சமைப்பது? சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் புலம்பும் திருமண ஏற்பாட்டாளர்கள்
சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் திருமண விழாக்களுக்கு வரும் விருந்தாளிக்கு விருந்தளிப்பது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
Published : March 10, 2026 at 9:40 PM IST
ஈரோடு: சமையல் சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் திருமண விருந்தை எப்படி அளிப்பது என்று தெரியாமல் மண்டப உரிமையாளர்களும், திருமண ஏற்பாட்டாளர்களும் தவித்து வருகின்றனர்.
ஈரான் - அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் இடையே நடைபெற்று வரும் போர் பதற்றம் காரணமாக, சமையல் எரிவாயு (LPG) விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டு, சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. ஹோட்டல்கள், தங்கும் விடுதிகளில் அன்றாடம் உணவு சமைப்பதற்கு அத்தியாவசிய தேவையான சிலிண்டர்களின் தட்டுப்பாட்டால் இத்தொழில்களை நம்பியுள்ளவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அத்துடன் சிலிண்டர்கள் தட்டுப்பாடு திருமண மண்டபங்களிலும் எதிரொலிக்க தொடங்கி உள்ளது.
இதனால் திருமண நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்கனவே புக்கிங் பெற்றுள்ள மண்டப உரிமையாளர்கள், சிலிண்டர் கேட்டு கேஸ் ஏஜென்சியை நாடியுள்ளனர். அப்போது, வணிக பயன்பாட்டிற்கு கேஸ் விநியோகம் இல்லை என மறுத்ததால், நாளை (மார்ச் 11) நடைபெறும் திருமண நிகழ்ச்சிக்கு விருந்து தயாரிக்க சிலிண்டர் கிடைக்காமல் அவர்கள் தவித்து வருகின்றனர்.
பெரும்பாலான திருமண மண்டபங்கள் விறகு அடுப்புக்கு பதிலாக கேஸ் சிலிண்டர் பயன்படுத்தும் நவீன முறைக்கு மாறிவிட்ட நிலையில், தற்போது நிலவும் சிலிண்டர் தட்டுபாட்டால், சமையல் என்பது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
இதற்கிடையே, ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் பகுதியில் திருமண மண்டபங்களில் விழா ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இந்த நிலையில், திருமண விருந்துக்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய முடியாததால் ஹோட்டல் சங்கத்தினரை அணுகி, தற்போதைய நிலைமையை சமாளிக்க உணவு சமைத்து தருமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர். சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு தமிழகம் முழுவதும் நீடிப்பதால், திருமண மண்டபங்களை புக் செய்த திருமண ஏற்பாட்டாளரை மண்டப உரிமையாளர்கள் அழைத்து சமையலுக்கு மாற்று ஏற்பாடு செய்து கொள்ளுமாறும் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர். இதனால், திருமண நிகழ்ச்சிக்கு வரும் விருந்தாளிக்கு விருந்தளிப்பது என்பது கேள்விக்குறியாகியுள்ளதாக திருமண மண்டப உரிமையாளர்கள் வருத்தத்துடன் தெரிவிக்கின்றனர்.
இதுகுறித்து தனியார் திருமண மண்டப உரிமையாளர் சங்க தலைவர் ஸ்ரீராம் கூறுகையில், “மண்டபத்தில் நாளை திருமணம் நடைபெறவுள்ளது. அதற்காக, தோரணங்கள், வரவேற்பு மற்றும் அலங்கார ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறோம். திருமணத்திற்கு மண்டபம் சார்பில், வழக்கம்போல் வணிக சிலிணட்ர் கேட்டபோது, சிலிண்டர் இல்லை எனக் கூறிவிட்டனர். மேலும், அவசரக்கால பயன்பாட்டிற்கு அதாவது மருத்துவமனைகள், கல்வி நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே சிலிண்டர் வழங்கப்படும் என கேஸ் ஏஜென்லி தெரிவித்தனர்.
நாளை நடக்கவுள்ள திருமண விழாவிற்கு, 1000 பேருக்கு உணவு வழங்க வேண்டும். அதற்காக என்ன செய்வது என தெரியவில்லை. பெரும்பாலான மண்டபங்கள் கேஸ் சிலிண்டருக்கு மாறிவிட்டனர். அதனால், விறகு மூலம் சமைக்கக் கூடிய உபகரணங்களும் இல்லை. கேஸ் சிலிண்டல் இல்லாமல் எப்படி சமைப்பது. உடனடியாக விறகு அடுப்புக்கும் மாற முடியாத சூழல் உள்ளது.
அதனால், வேறு இடத்திலிருந்து செய்து கொண்டு வர வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளோம். போர் காரணமாகவே சிலிண்டர்கள் இல்லை. வரும் 15ஆம் தேதி ரமலான் நோன்பு நடைபெறவுள்ளது. அதற்கு சமைக்க என்ன செய்யப் போகிறோம் என தெரியவில்லை.
சிலிண்டரும் 25 நாளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போதுள்ள சிலிண்டர் இரண்டு மாதம் வரை வரும். அதன்பிறகு, வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறிதான். எனவே, தமிழ்நாடு முழுவதும் விறகுக்கு மாற வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கு அரசு மாற்று ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்தார்.