ஈரோட்டில் முதலீட்டு திட்டங்கள் மூலம் ரூ. 1,400 கோடிக்கு மேல் மோசடி - 2 பேரை கைது செய்து அமலாக்கத்துறை விசாரணை
முதலீட்டாளர்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட பணத்தை நிறுவனத்தின் செலவினங்கள் என்ற பெயரில் பல்வேறு பரிவர்த்தனைகள் மூலம் மாற்றி, அதன் உண்மையான பயன்பாட்டை மறைத்துள்ளதாக அலமாக்கத்துறை விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : October 2, 2026 at 1:31 PM IST
சென்னை: முதலீட்டுத் திட்டங்கள் மூலம் பொதுமக்களிடம் இருந்து ரூ. 1417.86 கோடி பணம் பெறப்பட்டு மோசடி செய்யப்பட்டதாக கூறப்படும் வழக்கில், யூனிக் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் எஸ். நவீன் குமார் மற்றும் எஸ்.முத்துசெல்வம் ஆகிய இருவரை அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.
ஈரோடு மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீஸார் முதலீட்டு திட்டங்கள் மோசடி குறித்து இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் பல்வேறு பிரிவுகள் மற்றும் தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் நலன் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் TNPID ஆகியவற்றின் கீழ் பதிவு செய்த வழக்கின் அடிப்படையில் அமலாக்கத் துறை விசாரணையை நடத்தி வருகிறது.
இந்த விசாரணையில் யூனிக் எக்ஸ்போர்ட்ஸ், ஈஸ்ட் வேலி அக்ரோ ஃபார்ம்ஸ் உள்ளிட்ட தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் பெயரில் UNI, FNP, FAP, UNR ஆகிய முதலீட்டுத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டது தெரியவந்தது. இத்திட்டங்களில் விவசாயப் பொருள்களை ஏற்றுமதி செய்வதன் மூலம் அதிக லாபம் ஈட்டி, அதில் அதிக வருமானம் வழங்குவதாகக் கூறி முதலீட்டாளர்களிடம் பணம் பெறப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், யூனிக் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மற்றும் அதன் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் ஏற்றுமதி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவில்லை என்றும், ஏற்றுமதி மூலம் கிடைக்கும் லாபத்தில் அதிக வருமானம் வழங்கப்படும் என தொடர்ந்து கூறி சுமார் 35,759 முதலீட்டாளர்களிடம் இருந்து ரூ. 1,417.86 கோடி திரட்டப்பட்டுள்ளதாக அமலாக்கத் துறை விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இதில் சுமார் ரூ.719 கோடி ‘யூனிக் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்’ மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் பல்வேறு வங்கிக் கணக்குகளில் செலுத்தப்பட்டிருந்தததும் கண்டறியப்பட்டது.
மேலும், முதலீட்டாளர்களின் பணம் ’யூனிக் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்’ மற்றும் அதன் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள், குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நெருங்கிய கூட்டாளிகளின் பெயர்களில் இருந்த 100-க்கும் மேற்பட்ட வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டதும், யூனிக் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளரான நவீன் குமார், இந்த முதலீட்டுத் திட்டங்களின் முக்கிய நபராக செயல்பட்டு, வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் பணப் பரிமாற்றங்களை கட்டுப்படுத்தி உள்ளார் என்பது தெரியவந்தது.
இந்த வங்கி பரிவர்த்தனைகளை அமலாக்க துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ததில், நிறுவனத்தில் 4 பேர் மட்டுமே பணியாற்றிய நிலையில் சுமார் ரூ.390.90 கோடி சம்பளமாக வழங்கப்பட்டதாக கணக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருந்ததும், விவசாயப் பொருள்கள் உண்மையில் கொள்முதல் செய்யப்படாத நிலையில், வெங்காயம் மற்றும் இதர பொருள்கள் கொள்முதல் செய்ததாக சுமார் ரூ. 79.56 கோடி கணக்கு காட்டப்பட்டதும் தெரியவந்தது.
குறிப்பாக முதலீட்டாளர்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட பணத்தை நிறுவனத்தின் செலவினங்கள் என்ற பெயரில் பல்வேறு பரிவர்த்தனைகள் மூலம் மாற்றி, அதன் உண்மையான பயன்பாட்டை மறைப்பதற்காக இந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதும் அமலாக்கத்துறை விசாரணையில் தெரியவந்தது.
|இதையும் படிங்க: 52 கிலோ எடையுள்ள ரூ. 1 கோடி மதிப்பிலான திருஞானசம்பந்தர் சிலை மீட்பு - கடத்தலில் ஈடுபட்ட 3 பேரை போலீசார் சுற்றி வளைத்தது எப்படி?
இந்த வழக்கில் எஸ். முத்துசெல்வம் என்பவர், முதலீட்டுத் திட்டங்களை உருவாக்கி செயல்படுத்துதல், முதலீட்டாளர்களைச் சேர்த்தல் மற்றும் பணப் பரிமாற்றங்களை மேற்கொள்ளுதல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
இவர் சுமார் ரூ.42.10 லட்சம் முதலீடு செய்த நிலையில், அதற்கு எதிராக ரூ. 12.72 கோடி அளவுக்கு வருவாய், கமிஷன், பரிந்துரை அடிப்படையிலான பலன்கள் மற்றும் பிற வகையான பணப்பலன்களைப் பெற்றது மட்டுமின்றி, தனது தனிப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் ‘தன்யஸ்ரீ எண்டர்பிரைசஸ், யுனிவர்ஸ் 369 இன்ஃப்ரா பிரைவேட் லிமிடெட் உள்ளிட்ட தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் மூலம் முதலீட்டாளர்களின் பணத்தைப் பெற்றும், பிறகு அதனை விநியோகித்தும் இருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இந்த வழக்கின் தொடர்ச்சியாக நவீன் குமார் மற்றும் அவருடன் தொடர்புடைய நபர்களுக்குச் சொந்தமான 9 இடங்களில் கடந்த ஜூன் 16 மற்றும் 17ஆம் தேதிகளில் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் 17ஆவது பிரிவின் கீழ் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
இந்தச் சோதனை மற்றும் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில் கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில் நவீன் குமார், முத்துசெல்வம் ஆகிய இருவரும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர்.