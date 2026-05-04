ஈவேராவின் அடையாளமாக திகழும் ஈரோடு கிழக்கில் வெற்றி யாருக்கு?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: ஈரோடு கிழக்கில் அதிமுக வேட்பாளராக மனோகரன், திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக கோபிநாத் பழனியப்பன், தவெகவின் பாலாஜி, நாதகவின் தாண்டவமூர்த்தி உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 12:38 AM IST
ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை 8 மணிக்கு துவங்க உள்ளது.
இந்த தொகுதியில் கடந்த 2021 நடைபெற்ற சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியின் திருமகன் ஈவேரா, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் வேட்பாளர் எம்.யுவராஜாவை சுமார் 9 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிப் பெற்றார்.
ஆனால் அவர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக அவர் காலமானதை அடுத்து, 2023-இல் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் திருமகன் ஈவேராவின் தந்தை ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன், காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றிப் பெற்றார். அவர் அதிமுக வேட்பாளர் கே.எஸ்.தென்னரசை சுமார் 67 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அமோக வெற்றி பெற்றார்.
ஆனால் இந்த வெற்றியும் நீடிக்கவில்லை. 2024 இறுதியில் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனும் காலமானார். இதையடுத்து, 2025 இல் ஈரோடு கிழக்கில் மீண்டும் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது. இத்தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட வி.சி. சந்திரகுமார், நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் எம்.கே. முத்துலட்சுமியை சுமார் 90 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அமோக வெற்றி பெற்றார்.
இவ்வாறு கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் ஒரு பொதுத் தேர்தல் மற்றும் இரண்டு இடைத்தேர்தல்களை சந்தித்துள்ள ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் இந்த முறை, ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக மனோகரன், திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக கோபிநாத் பழனியப்பன், தமிழக வெற்றி கழக வேட்பாளராக பாலாஜி, நாம் தமிழர் கட்சியின் தாண்டவமூர்த்தி உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.
ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் 85,804 ஆண் வாக்காளர்களும், 93,724 பெண் வாக்காளர்களும், 38 மூன்றாம் பாலினத்தவரும் மொத்தம் 1,79, 566 பேர் வாக்காளர்கள் உள்ளனர். 77, 359 ஆண் வாக்காளர்களும், 83,855 பெண் வாக்காளர்களும், 28 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 1,61,242 வாக்காளர்கள் தங்களது வாக்குகளை பதிவு செய்துள்ளனர். இத்தொகுதியின் மொத்தம் 89.80 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.