எர்ணாகுளம்- வேளாங்கண்ணி ரயில் நேரத்தை மாற்ற வேண்டும்- தென்காசி பயணிகள் கோரிக்கை

எர்ணாகுளம்- வேளாங்கண்ணி ரயில் தென்காசி ரயில் நிலைத்தியத்திற்கு காலை 07.28 மணிக்கும், வேளாங்கண்ணி- எர்ணாகுளம் ரயில் அதிகாலை 04.00 மணிக்கும் வருகின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 19, 2026 at 4:43 PM IST

தென்காசி: எர்ணாகுளம்- வேளாங்கண்ணி வாராந்திர சிறப்பு ரயிலின் நேரத்தை மாற்ற வேண்டும் என தென்காசி ரயில் பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

எர்ணாகுளத்தில் இருந்து வேளாங்கண்ணிக்கும், வேளாங்கண்ணியில் இருந்து எர்ணாகுளத்திற்கும் வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள் (16363/16364) இயக்கப்படும் என்றும், இந்த அறிவிப்பு மார்ச் 18- ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும் எனவும் தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்திருந்தது.

இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டிருந்த அறிவிப்பில், "வாரந்தோறும் புதன்கிழமை அன்று இரவு 11.50 மணிக்கு எர்ணாகுளத்தில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் மாலை 05.35 மணிக்கு வேளாங்கண்ணியைச் சென்றடையும். அதேபோல், மறுமார்க்கத்தில், வாரந்தோறும் வியாழன்கிழமை அன்று இரவு 07.45 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் காலை 11.55 மணிக்கு எர்ணாகுளத்தைச் சென்றடையும்.

கோட்டயம், செங்கன்னூர், கொல்லம், செங்கோட்டை, தென்காசி, கடையநல்லூர், சங்கரன்கோவில், ராஜபாளையம், சிவகாசி, விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சி, தஞ்சாவூர், திருவள்ளூர், நாகை உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும். ஒரு இரண்டு அடுக்கு குளிர்சாதன பெட்டி, மூன்று மூன்றடுக்கு குளிர்சாதனப் பெட்டிகள், 8 ஸ்லீப்பர் பெட்டிகள், 4 பொதுப்பெட்டிகள், ஒரு இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகளுடன் இயக்கப்படுகிறது" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில், இன்று (மார்ச் 19) காலை 07.30 மணிக்கு தென்காசி ரயில் நிலையத்திற்கு வந்த எர்ணாகுளம் - வேளாங்கண்ணி வாராந்திர சிறப்பு ரயிலுக்கு பயணிகள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். அதைத் தொடர்ந்து, தென்காசி மாவட்ட ரயில் பயணிகள் சங்கம் சார்பில் ரயில் ஓட்டுநர்களுக்கு சால்வை அணிவித்து உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில் சங்கத்தின் தலைவர் பாண்டியராஜா, துணைத்தலைவர் சுரேஷ் துணைச்செயலாளர் தினேஷ் பாபு, நிர்வாகிகள் தங்கராஜ், ராஜசேகர் ஆகியோர் கலந்துக் கொண்டனர்.

புதிய ரயில் சேவை குறித்து ரயில் பயணிகள் சிலர் கூறுகையில், "ஏற்கனவே காலை 07.00 மணிக்கு செங்கோட்டையிலிருந்து மதுரை, திருச்சி, தஞ்சாவூர் வழியாக மயிலாடுதுறைக்கு பகல் நேர ரயில் ஒன்று இயங்கி வருகின்ற நிலையில், அதற்கு அடுத்து 15 நிமிட இடைவெளியில் எர்ணாகுளம்-வேளாங்கண்ணி ரயிலும் இயங்குகிறது.

எனவே தென்காசியில் இருந்து மதுரை, திருச்சி, தஞ்சாவூர் செல்லும் பயணிகளின் நலன் கருதி காலை 08.00 மணிக்கு மேல் தென்காசியில் இருந்து புறப்படும் வகையில் ரயில் நேர அட்டவணையில் மாற்றம் செய்ய வேண்டும். எர்ணாகுளத்தில் இருந்து புறப்படும் ரயில் நேரத்தை ஒரு மணி நேரம் தாமதம் செய்தால் போதும். பயணிகளுக்கு மிகவும் வசதியாக இருக்கும். ரயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" எனக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

எர்ணாகுளம்- வேளாங்கண்ணி வாராந்திர சிறப்பு ரயில் தென்காசி ரயில் நிலைத்தியத்திற்கு காலை 07.28 மணிக்கும், மறுமார்க்கத்தில், வேளாங்கண்ணி- எர்ணாகுளம் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் அதிகாலை 04.00 மணிக்கும் வருகின்றது. இந்த ரயில்கள் சுமார் 2 நிமிடங்கள் நின்றுச் செல்லும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

