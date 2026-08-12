பெண்களுக்கு அரசியலில் சம வாய்ப்பு; தொகுதி மறுவரையறை தீர்மானத்தை முன்மொழிந்து முதல்வர் விஜய் வலியுறுத்தல்
தொழில்நுட்பம் உள்பட அனைத்துத் துறைகளிலும் தமிழ்நாட்டுப் பெண்களின் பங்களிப்பு மிகப்பெரிய அளவில் இருப்பதை யாராலும் மறுக்க முடியாது என்று முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 12, 2026 at 11:07 AM IST
சென்னை: "பெண்களுக்கு அரசியலில் சம வாய்ப்பு கிடைப்பதை உறுதி செய்வது காலத்தின் கட்டாயமாகும்" என்று தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான தனித்தீர்மானத்தை முன்மொழிந்து முதலமைச்சர் விஜய் உரையாற்றினார்.
தமிழ்நாடு பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் இன்று (ஆக.12) தொகுதி மறுவரையறைக்கான தனித்தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் விஜய் முன்மொழிந்து உரையாற்றினார்.
அப்போது, முதலமைச்சர் விஜய் கூறியதாவது, "தொகுதி மறுவரையறையால் தென் மாநிலங்களுக்கு அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்தில் அநீதி ஏற்படும். இதனால் சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்ற முடிவு செய்யப்பட்டது. தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுடன் கடந்த ஆகஸ்ட் 8- ஆம் தேதி சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இதில் காங்கிரஸ், விசிக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் மற்றும் மதிமுக உள்ளிட்ட 6 கட்சிகளைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றிருந்தனர்.
கூட்டத்தில், தொகுதி மறுவரையறையால் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் குறித்தும், அதனைத் தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் குறித்தும் விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது. இறுதியில், தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்ற முடிவு செய்யப்பட்டது.
1971- ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை நிலைநிறுத்துவதற்கான அரசியலமைப்புத் திருத்தங்கள், மக்கள்தொகைக் கட்டுப்பாட்டை சிறப்பாக செயல்படுத்திய மாநிலங்களின் அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்தைப் பாதுகாக்கும் நோக்கத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகக் குறிப்பிடப்பட்டது. இந்த நிலை 2026- ஆம் ஆண்டுடன் முடிவுக்கு வரும் நிலையில், மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் தொகுதி மறுவரையறை மேற்கொள்ளப்படலாம் என்ற அச்சம் தென் மாநிலங்களிடம் உள்ளது.
மேலும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை முதற்கட்டமாக 50 சதவீதம் அதிகரித்தாலும், எதிர்கால மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் மீண்டும் தொகுதிகள் மறுசீரமைக்கப்பட்டால், மக்கள்தொகை வளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்திய தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எண்ணிக்கை கணிசமாகக் குறைய வாய்ப்புள்ளதாகக் கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் தென் மாநிலங்களுக்கு அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்தில் பெரும் அநீதி ஏற்படும். எனவே தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் முழுமையாக நாடாளுமன்றத்திடமே இருக்க வேண்டும் என்றும் கருத்து முன்வைக்கப்பட்டது.
தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்கள் மக்கள்தொகைக் கட்டுப்பாட்டுத் திட்டங்களைச் சிறப்பாகச் செயல்படுத்தி, பொருளாதார முன்னேற்றம் பெற்றுவரும் நிலையில், கடந்த 50 ஆண்டுகளாக நடைமுறையில் உள்ள மக்களவை மற்றும் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை அப்படியே நிலைநிறுத்த வேண்டிய கட்டாயத் தேவை உள்ளது.
எனவே, தற்போதுள்ள மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையான 543 என்ற அளவிலேயே நிரந்தரமாக வைத்திருப்பதற்கும், மாநிலங்களுக்கு இடையேயான தொகுதிகளின் எண்ணிக்கைப் பகிர்வை நிரந்தரமாக நிலைநிறுத்துவதற்கும், தற்போது மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் விகிதம் 2:2:1 என்ற அளவிலேயே நிலைநிறுத்துவதற்கும் தேவையான உரிய சட்டத் திருத்தங்களை நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டுவர வேண்டும் என்ற கருத்தில் ஒருமனதாகத் தீர்மானிக்கப்பட்டது.
பெண்கள் இடஒதுக்கீட்டுச் சட்டத்தை அமல்படுத்துவதில் மேலும் காலதாமதம் செய்யாமல், தற்போது உள்ள 543 மக்களவைத் தொகுதிகளின் அடிப்படையிலேயே மூன்றில் ஒரு பங்கு தொகுதிகளை பெண்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்து 2029- ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள மக்களவைத் தேர்தலிலேயே நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆகவே, மேற்கூறிய காரணங்களால், தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து சட்டமன்றக் கட்சிகளின் தலைவர்களும் ஒருமித்த கருத்தோடு, தமிழ்நாட்டை முன்னிறுத்தி, கட்சி வேறுபாடின்றி ஒருமித்த குரலில் பேச வேண்டும் என்ற கருத்தை வலியுறுத்தி, நாம் முன்மொழிகின்ற இந்தத் தீர்மானத்தை ஒருமனதாக நிறைவேற்றித் தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
பெண்களுக்கு அரசியலில் உரிய இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும். அரசியலில் பெண்களின் பங்களிப்பை அதிகரிக்க, அவர்களுக்கு உரிய இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட வேண்டும். பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்குவது சலுகை அல்ல. அது சமூக நீதி மற்றும் அரசியலமைப்பு வழங்கிய சமத்துவ உரிமையின் அடிப்படையிலானது.
நாட்டின் மக்கள்தொகையில் ஏறத்தாழ பாதி பேர் பெண்கள். எனவே, அனைத்து நிலைகளிலும் பெண்களுக்கு சம அந்தஸ்து வழங்கப்பட வேண்டும். தமிழ்நாட்டிலும் ஆண்களை விட பெண்களின் வாக்குப்பதிவு அதிகமாக உள்ள நிலையில், அரசியலில் அவர்களின் பிரதிநிதித்துவம் இன்னும் குறைவாகவே உள்ளது.
2021- ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் 12 பெண் உறுப்பினர்கள் இருந்த நிலையில், 2026- ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவையில் அந்த எண்ணிக்கை 23 ஆக உயர்ந்துள்ளது. எண்ணிக்கை ஏறத்தாழ இரு மடங்காக உயர்ந்திருந்தாலும், மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையுடன் ஒப்பிடும்போது பெண்களின் பிரதிநிதித்துவம் இன்னும் போதுமான அளவில் உயரவில்லை.
பெண்களுக்கு அரசியலில் உரிய வாய்ப்பை வழங்கும் வகையில், மத்திய அரசு 2023- ஆம் ஆண்டு 106- ஆவது அரசியலமைப்புச் சட்டத் திருத்தத்தை நிறைவேற்றி, மக்களவை, அனைத்து மாநில சட்டப்பேரவைகளில் பெண்களுக்கு மூன்றில் ஒரு பங்கு இடஒதுக்கீடு வழங்குவதற்கான அரசியலமைப்புச் சட்ட ஏற்பாட்டை செய்துள்ளது. எனினும், இந்த இடஒதுக்கீடு மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பு மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெறும் தொகுதி மறுவரையறை பணிகளுக்குப் பிறகே முழுமையாக நடைமுறைக்கு வரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பெண்களுக்கு அரசியலில் சம வாய்ப்பு கிடைப்பதை உறுதி செய்வது காலத்தின் கட்டாயமாகும்.
பெருமளவு பணம் இருந்துவிட்டால் ஒரு வீட்டிற்கும், மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் இருந்துவிட்டால் ஒரு நாட்டிற்கும் பெரிய பெயர் கிடைத்துவிடும் என்று சிலர் நினைக்கலாம். ஆனால் உண்மையில் ஒரு வீட்டிற்கோ, ஒரு நாட்டிற்கோ எப்போது பெருமை கிடைக்கும் தெரியுமா? அந்த வீட்டில் உள்ள பெண்கள் தனிப்பட்ட முறையில் சமூகத்தில் உயர்ந்த நிலையை அடையும்போது தான் அந்தப் பெருமை ஒட்டுமொத்த சமூகத்திற்கும் கிடைக்கும்.
நம்முடைய தமிழ்நாட்டு மண்ணில் சங்ககாலம் தொடங்கி இன்று வரை மிகப்பெரிய அடையாளமாக விளங்கிய பெண் ஆளுமைகள் ஏராளம். அவ்வையார் போன்ற சங்ககாலப் பெண் ஆளுமைகள், கண்ணகி, மணிமேகலை, குண்டலகேசி போன்றோர் இலக்கியத்தில் நிலைத்து நிற்பவர்கள்.
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ஆண்டாள், காரைக்கால் அம்மையார் போன்றவர்கள் ஆன்மிகத்திலும், இலக்கியத்திலும் உயர்ந்த இடத்தைப் பெற்றவர்கள். ராணி வேலுநாச்சியார், குயிலி, டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி, அஞ்சலையம்மாள் உள்ளிட்டோர் நாட்டின் விடுதலைப் போராட்டத்தில் முக்கியப் பங்காற்றியவர்கள்.
இவ்வாறு நம்முடைய தமிழ்நாட்டுப் பெண்கள் சுதந்திரப் போராட்டம் தொடங்கி சமூகநீதிப் போராட்டம் வரை பல்வேறு தளங்களில் பங்களித்துள்ளனர். அதுமட்டுமல்லாமல், கல்வி, அறிவியல், அரசியல், நீதி, நிர்வாகம், தொழில்நுட்பம் என அனைத்து துறைகளிலும் இன்று தமிழ்நாட்டுப் பெண்களின் பங்களிப்பு மிகப்பெரிய அளவில் இருப்பதை யாராலும் மறுக்க முடியாது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதையடுத்து, தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான தீர்மானத்திற்கு காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்த நிலையில், அ.தி.மு.க., பா.ம.க., பா.ஜ.க., ஆகிய கட்சிகள் தனித்தீர்மானத்தை எதிர்த்தன. இது தொடர்பான விவாதம் சட்டப்பேரவையில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.